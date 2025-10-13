Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară

Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a avertizat, luni, la Kiev, că Europa se confruntă cu un val tot mai intens de atacuri hibride și cu o escaladare a riscului militar din partea Rusiei, într-o conferință de presă comună cu ministrul afacerilor externe ucrainean, Andrii Sybiha.

„De fiecare dată când o dronă sau un avion rusesc încalcă spațiul nostru aerian, există un risc de escaladare, intenționată sau nu. Rusia se joacă cu războiul, iar noi am depășit deja sfera unui conflict ipotetic. Pentru a ține războiul la distanță, trebuie să transformăm puterea economică a Europei într-o descurajare militară reală”, a declarat Kallas.

Șefa diplomației europene a anunțat că, în această săptămână, ea și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor prezenta o foaie de parcurs pentru apărarea europeană, care va defini obiectivele de capabilitate și etapele de dezvoltare pentru domenii-cheie precum sistemele antidrone. „Trebuie să ne consolidăm apărarea împotriva Rusiei — nu pentru a provoca un război, ci, dimpotrivă, pentru a-l preveni”, a subliniat Kallas.

Uniunea Europeană va aloca 2 miliarde de euro pentru drone, extinzând totodată mandatul misiunii civile a UE în Ucraina pentru a include apărarea cibernetică și sprijinul pentru veterani. „Pe măsură ce războiul Rusiei se prelungește, trebuie să folosim toate pârghiile financiare pentru a sprijini Ucraina”, a spus Înaltul Reprezentant.

Răspunzând la o întrebare privind învățarea din experiența Ucrainei pentru construirea „zidului de drone” din strategia de apărare europeană, Kallas a explicat:

„Avem foarte multe de învățat de la Ucraina. Am primit o prezentare excelentă privind apărarea antidrone și componentele necesare – de la senzori și sisteme de interceptare până la metode rapide de achiziție. Industria ucraineană de apărare a reușit să reducă semnificativ costurile și timpul de producție. Putem colabora strâns, iar cu tehnologia actuală nu este nevoie de ani pentru implementare. Lecția Ucrainei este clară: trebuie să putem neutraliza dronele cu mijloace mai eficiente decât rachetele”, a spus înaltul oficial european.

Kallas a adăugat că liderii europeni discută în prezent un mecanism de împrumut bazat pe activele rusești înghețate, care ar transforma aceste fonduri „în sprijin direct pe front pentru Ucraina”. „Moscova trebuie să suporte costul acestui război, nu contribuabilii europeni”, a afirmat ea.

De asemenea, a anunțat 10 milioane de euro pentru înființarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune, menit să-i tragă la răspundere pe liderii ruși. „Nu ar exista crime de război fără crima de agresiune – deci nu ar exista nici atrocități. Nimeni nu trebuie lăsat nepedepsit”, a precizat Kallas.

Uniunea Europeană va acorda, de asemenea, 6 milioane de euro pentru sprijinirea copiilor deportați de Rusia și a supraviețuitoarelor violenței sexuale, pentru a le asigura îngrijirea de care au nevoie.

Referindu-se la situația economică a Rusiei, Kallas a subliniat că „războiul său este deja falimentar”: „Inflația depășește 20%, rezervele de numerar sunt epuizate, iar creșterea economică este aproape de zero. Poate că odată timpul era de partea Rusiei, dar acum balanța se înclină spre Ucraina. Fiecare euro luat de la Rusia este un euro pe care nu-l poate cheltui pe război”.

În încheiere, șefa politicii externe a UE a reafirmat angajamentul deplin al blocului față de Ucraina: „Poporul ucrainean este o sursă de inspirație pentru noi toți, iar sprijinul nostru va rămâne neclintit.”

Înaltul Reprezentant al UE se află astăzi la Kiev pentru discuții privind sprijinul financiar și militar, securitatea sectorului energetic al Ucrainei și tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele de război comise.