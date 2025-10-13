U.E.
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a avertizat, luni, la Kiev, că Europa se confruntă cu un val tot mai intens de atacuri hibride și cu o escaladare a riscului militar din partea Rusiei, într-o conferință de presă comună cu ministrul afacerilor externe ucrainean, Andrii Sybiha.
„De fiecare dată când o dronă sau un avion rusesc încalcă spațiul nostru aerian, există un risc de escaladare, intenționată sau nu. Rusia se joacă cu războiul, iar noi am depășit deja sfera unui conflict ipotetic. Pentru a ține războiul la distanță, trebuie să transformăm puterea economică a Europei într-o descurajare militară reală”, a declarat Kallas.
Șefa diplomației europene a anunțat că, în această săptămână, ea și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor prezenta o foaie de parcurs pentru apărarea europeană, care va defini obiectivele de capabilitate și etapele de dezvoltare pentru domenii-cheie precum sistemele antidrone. „Trebuie să ne consolidăm apărarea împotriva Rusiei — nu pentru a provoca un război, ci, dimpotrivă, pentru a-l preveni”, a subliniat Kallas.
Uniunea Europeană va aloca 2 miliarde de euro pentru drone, extinzând totodată mandatul misiunii civile a UE în Ucraina pentru a include apărarea cibernetică și sprijinul pentru veterani. „Pe măsură ce războiul Rusiei se prelungește, trebuie să folosim toate pârghiile financiare pentru a sprijini Ucraina”, a spus Înaltul Reprezentant.
Răspunzând la o întrebare privind învățarea din experiența Ucrainei pentru construirea „zidului de drone” din strategia de apărare europeană, Kallas a explicat:
„Avem foarte multe de învățat de la Ucraina. Am primit o prezentare excelentă privind apărarea antidrone și componentele necesare – de la senzori și sisteme de interceptare până la metode rapide de achiziție. Industria ucraineană de apărare a reușit să reducă semnificativ costurile și timpul de producție. Putem colabora strâns, iar cu tehnologia actuală nu este nevoie de ani pentru implementare. Lecția Ucrainei este clară: trebuie să putem neutraliza dronele cu mijloace mai eficiente decât rachetele”, a spus înaltul oficial european.
Kallas a adăugat că liderii europeni discută în prezent un mecanism de împrumut bazat pe activele rusești înghețate, care ar transforma aceste fonduri „în sprijin direct pe front pentru Ucraina”. „Moscova trebuie să suporte costul acestui război, nu contribuabilii europeni”, a afirmat ea.
De asemenea, a anunțat 10 milioane de euro pentru înființarea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune, menit să-i tragă la răspundere pe liderii ruși. „Nu ar exista crime de război fără crima de agresiune – deci nu ar exista nici atrocități. Nimeni nu trebuie lăsat nepedepsit”, a precizat Kallas.
Uniunea Europeană va acorda, de asemenea, 6 milioane de euro pentru sprijinirea copiilor deportați de Rusia și a supraviețuitoarelor violenței sexuale, pentru a le asigura îngrijirea de care au nevoie.
Referindu-se la situația economică a Rusiei, Kallas a subliniat că „războiul său este deja falimentar”: „Inflația depășește 20%, rezervele de numerar sunt epuizate, iar creșterea economică este aproape de zero. Poate că odată timpul era de partea Rusiei, dar acum balanța se înclină spre Ucraina. Fiecare euro luat de la Rusia este un euro pe care nu-l poate cheltui pe război”.
În încheiere, șefa politicii externe a UE a reafirmat angajamentul deplin al blocului față de Ucraina: „Poporul ucrainean este o sursă de inspirație pentru noi toți, iar sprijinul nostru va rămâne neclintit.”
Înaltul Reprezentant al UE se află astăzi la Kiev pentru discuții privind sprijinul financiar și militar, securitatea sectorului energetic al Ucrainei și tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele de război comise.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Raffaele Fitto îi asigură pe reprezentanții regiunilor și orașelor că „joacă în aceeași echipă”: Împreună, trebuie să modelăm viitorul – pornind de la prezent
Politica de coeziune aduce Europa mai aproape de regiuni și de cetățenii săi, a subliniat vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme, Raffaele Fitto, cu ocazia celei de-a 23-a ediții a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor.
„Motto-ul ediției din acest an este <<Să modelăm viitorul, împreună>>. Cuvântul cheie este <<împreună>>. Când am vizitat pentru prima dată Comitetul Regiunilor, imediat după numirea mea în funcția de vicepreședinte executiv pentru coeziune și reforme, președintele Tutto mi-a dăruit un tricou de fotbal al echipei Coeziune, pe care era scris numele meu. Continuăm să jucăm în aceeași echipă – iar miile de oameni, reprezentanți ai orașelor și regiunilor europene, prezenți în această săptămână și în fiecare zi în cadrul activității noastre comune, discuțiile pe care le vom purta și premiile pe care le vom acorda sunt dovada acestui lucru. Așadar, împreună, trebuie să modelăm viitorul – pornind de la prezent”, a îndemnat Fitto.
🇪🇺 Abbiamo dato il via a #Bruxelles alla Settimana delle Regioni e delle Città.
🌍 Migliaia di rappresentanti dei territori europei si incontrano in questi giorni per discutere delle sfide comuni e di come utilizzare al meglio le risorse a disposizione.
🇬🇧 We kicked off the… pic.twitter.com/zcvFE1UNHf
— Raffaele Fitto (@RaffaeleFitto) October 13, 2025
Acesta a prezentat trei teme pe care le consideră importante: „Coeziune și creștere pentru viitor”, „Dreptul de a rămâne: valorificarea potențialului fiecărei regiuni” și „Orașele care construiesc viitorul”.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a amintit de eforturile depuse pentru a moderniza politica de coeziune, în cadrul procesului de revizuire la jumătatea etapei de implementarea a cadrului financiar multianual 2021-2027.
El a evidențiat că regiunile pot investi acum fonduri de coeziune în 5 priorități cheie: competitivitate, apărare, gestionarea apelor, tranziție energetică și locuințe.
„Realizările regiunilor Europei reprezintă un punct de plecare pentru viitor, ajutându-ne să pregătim terenul pentru a consolida viitorul Europei”, a subliniat Raffaele Fitto.
Referindu-se la cea de-a doua temă, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a arătat că va fi abordată chestiunea sinergiei între diferite politici pentru a identifica factorii care îi determină pe oameni să aleagă să rămână sau să plece.
„Oportunități de angajare, acces la servicii medicale, îngrijire a copiilor, educație, mobilitate durabilă, locuințe la prețuri accesibile. Trebuie să lucrăm la toate aceste aspecte, cu o abordare integrată, pentru a valorifica cu adevărat potențialul fiecărei regiuni și a garanta dreptul de a rămâne”, a continuat Fitto.
Oficialul Comisiei Europene a mai pus accentul pe importanța politicii urbane, pe care a descris-o drept „esențială pentru creșterea și competitivitatea Europei”.
Orașele se află în prima linie în ceea ce privește răspunsul la nevoile cetățenilor și sunt locurile cele mai capabile să creeze oportunități de dezvoltare personală și profesională. Orașe foarte diferite se confruntă cu provocări foarte similare: mobilitate durabilă, acces la servicii publice și locuințe la prețuri accesibile”, a conchis Raffaele Fitto.
Sébastien Lecornu promite să vegheze la respectarea planului de reînarmare a Franței: Majorarea bugetului apărării este indispensabilă
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a declarat luni că majorarea bugetului alocat apărării este esențială în actualul context geopolitic, marcat de tensiuni și insecuritate crescândă.
„Pe 13 iulie, șeful statului a anunțat un nou efort pentru a ne accelera reînarmarea. Este indispensabil. Voi veghea ca acest cuvânt să fie respectat”, a afirmat Lecornu într-un mesaj adresat forțelor armate, publicat pe rețeaua X.
Message aux Armées. pic.twitter.com/9NUbNm6fvl
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 13, 2025
Declarația vine în timp ce premierul, fost ministru al apărării, are misiunea dificilă de a obține adoptarea bugetului pentru 2026, într-o perioadă de instabilitate politică profundă.
Președintele Emmanuel Macron a anunțat o majorare suplimentară de 3,5 miliarde de euro a bugetului militar pentru anul viitor, peste cele 3,2 miliarde deja prevăzute prin Legea de programare militară. Astfel, Franța ar urma să atingă un buget al apărării de 57,2 miliarde de euro în 2026, comparativ cu 50,5 miliarde în 2025 — o creștere de aproximativ 13%.
Această extindere a cheltuielilor de apărare are loc într-un context economic dificil: datoria publică a Franței a atins 3.400 de miliarde de euro (115,6% din PIB), iar ritmul investițiilor rămâne lent, transmite AFP, preluat de Agerpres.
În același mesaj, premierul francez a făcut apel la continuarea modernizării armatei: „Trebuie să construim un nou model de armată: hibridă, formată din activi și rezerviști, cu competențe și reziliență întărite (…) un model de angajament operațional cu aliații și partenerii noștri pentru securitatea colectivă a Europei.”
Criza politică declanșată după dizolvarea Adunării Naționale în 2024, care a lăsat țara fără o majoritate parlamentară clară, complică suplimentar procesul de adoptare a bugetului. În mai puțin de un an și jumătate, Franța a avut patru prim-miniștri, iar echilibrul politic rămâne fragil între cele trei mari blocuri: stânga, centru-dreapta și extrema dreaptă.
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deschis luni, la Tirana, Forumul de Investiții UE–Balcanii de Vest, anunțând noi proiecte și direcții strategice de investiții în trei domenii cheie: inteligență artificială, energie curată și lanțuri industriale de aprovizionare.
Von der Leyen a subliniat că Balcanii de Vest sunt „ferm pe drumul către Uniunea Europeană”, iar procesul de integrare economică este deja vizibil în viața de zi cu zi a oamenilor și companiilor din regiune.
„Uniunea Europeană a deschis sectoare întregi ale economiei sale pentru afacerile din Balcanii de Vest. Scopul nostru este ca PIB-ul regional să se dubleze în următorul deceniu. Mesajul meu pentru investitori este simplu: nu ratați această oportunitate. Timpul de a investi în Balcanii de Vest este acum”, a declarat ea.
Potrivit președintei Comisiei, în cadrul forumului sunt semnate zece contracte de afaceri majore, iar alte 24 de investiții potențiale vor fi discutate marți, cu o valoare totală estimată la peste 4 miliarde de euro. „Dacă alegeți Balcanii de Vest, alegeți Europa”, a spus von der Leyen.
Președinta Comisiei a anunțat că Uniunea Europeană va deschide „fabricile de inteligență artificială” (AI Factories) pentru țările din Balcanii de Vest.
„Vom începe cu două centre în Macedonia de Nord și Serbia, iar întreaga regiune va fi conectată printr-o infrastructură digitală de mare viteză. Asta înseamnă că firmele de aici vor putea accesa capacitatea de calcul a Europei chiar din regiune. Vreau ca viitorul inteligenței artificiale să fie creat în Europa — și vreau ca Balcanii de Vest să fie în centrul acestui proces”, a spus Ursula von der Leyen.
Ea a amintit că Europa a trecut, în doar un deceniu, de la un singur supercomputer în topul mondial la patru, datorită efortului comun al statelor membre. „Folosim aceste supercomputere pentru a dezvolta soluții IA europene și pentru a permite start-up-urilor să-și antreneze modelele aici, acasă”, a explicat președinta CE.
Von der Leyen a afirmat că investițiile în energie verde sunt esențiale atât pentru planetă, cât și pentru competitivitatea economică a Europei.
„Toată lumea își amintește șocul facturilor la energie din timpul crizei declanșate de invazia Rusiei în Ucraina. Știm ce face prețurile să crească — dependența de combustibilii fosili importați. Și știm ce le scade: trebuie să producem mai multă energie curată aici, acasă”, a spus ea.
Șefa CE a precizat că, prin proiectele semnate luni, țările din Balcanii de Vest vor deveni centre de producție, stocare și distribuție a energiei curate pentru întreaga Europă.
„Voi construiți o nouă coloană vertebrală energetică — nu doar pentru Balcanii de Vest, ci pentru întreaga Europă”, a subliniat von der Leyen.
Cea de-a treia direcție vizează consolidarea lanțurilor de aprovizionare industriale europene.
„Ultimii ani ne-au arătat că nicio industrie nu trebuie să depindă de un singur furnizor. Este vital să construim lanțuri de aprovizionare mai reziliente — și, ori de câte ori este posibil, acest proces trebuie să înceapă aici, în Europa”, a explicat președinta Comisiei.
Printre proiectele discutate se numără producția de baterii pentru industria auto, ingrediente farmaceutice active, reciclarea textilelor și furaje pentru industria agroalimentară.
„Aceste investiții creează locuri de muncă și valoare adăugată în regiune, dar fac și restul Europei mai competitiv și mai sigur. Sub Planul de Creștere pentru Balcanii de Vest, construim o „Autostradă a Pieței Unice”, care va lega industriile locale de lanțurile europene”, a explicat von der Leyen.
În final, președinta CE a subliniat că integrarea economică trebuie să pregătească terenul pentru integrarea politică deplină:
„La fiecare pas pe care Balcanii de Vest îl fac către Uniunea noastră, apar noi oportunități. Viitorul vostru este în Uniunea Europeană. Și este responsabilitatea noastră comună să facem acest viitor realitate.”
