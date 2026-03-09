Kaja Kallas semnalează nevoia accelerării procesului de extindere, având în vedere contextul actual: Este antidotul împotriva imperialismului rus și un semn că UE este destinată să dăinuie

Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai rapid pentru a include noi membri și a extinde clubul celor 27 de membri, a declarat luni Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, făcând referire la Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și alte țări candidate care așteaptă să adere, informează Politico Europe.

Extinderea trebuie să „rămână bazată pe merite, dar în contextul actual trebuie să accelerăm ritmul. Extinderea este antidotul împotriva imperialismului rus și un semn că cel mai ambițios proiect multilateral din istorie, Uniunea Europeană, este destinat să dăinuie”, a declarat Kaja Kallas la o conferință anuală a diplomaților UE la Bruxelles.

Presiunea exercitată de Kallas pentru o integrare mai rapidă a țărilor candidate la UE survine pe fondul discuțiilor tensionate dintre Comisia Europeană, care pledează pentru o extindere rapidă, și capitalele naționale, care au susținut o abordare mai graduală.

La o cină organizată săptămâna trecută, la care a participat șeful de cabinet al președintelui Comisiei Europene, Bjoern Seibert, ambasadorii UE au respins posibilitatea de a accepta noi membri cu privilegii limitate.

Cuvintele lui Kallas oferă un sprijin important ideii că extinderea nu este doar un proces birocratic prin care candidații îndeplinesc criteriile UE, ci o alegere geopolitică – așa cum a sugerat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

„Extinderea a fost descrisă ca fiind cea mai de succes politică externă a uniunii, extinzând zona de stabilitate, pace și prosperitate”, a spus Kallas, citând datele Eurobarometrului care arată un sprijin larg pentru extinderea blocului de 27 de membri.

Dar, a adăugat ea, „depinde de noi să continuăm să povestim despre extindere”.

Un diplomat al UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber, a declarat că țările vor face tot posibilul pentru a menține procesul de extindere a blocului pe calea cea bună, în ciuda diferențelor dintre Consiliu și Comisie.

În prezent se lucrează pentru ca următoarele trei președinții ale Consiliului UE să se concentreze pe aderarea de noi țări membre, cu scopul de a finaliza negocierile cu Ucraina până la sfârșitul anului 2027, chiar dacă finalizarea acordului de aderare ar putea dura mai mult.

Perspectiva unei dezbateri publice despre aderarea Ucrainei este îngrijorătoare pentru unii lideri ai UE, care se tem că aceasta ar putea oferi muniție partidelor de extremă dreapta înaintea alegerilor din Franța, Finlanda și alte țări de anul viitor.

„Este nevoie de o narațiune politică privind Ucraina”, a declarat diplomatul senior al UE.