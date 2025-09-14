Kaja Kallas și Ursula von der Leyen denunță incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României: O amenințare gravă la adresa securității regionale

Liderii UE au condamnat duminică Moscova pentru a doua încălcare a teritoriului Uniunii Europene în mai puțin de o săptămână, după ce o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României în timpul unui atac asupra sudului Ucrainei.

„Incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României reprezintă, încă o dată, o încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare gravă la adresa securității regionale”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe X.

„Suntem solidari cu România”, a continuat ea, în limba română.

Russia’s incursion into Romanian airspace is once again a blatant violation of EU sovereignty and a serious threat to regional security. We are working closely with Romania and all Member States to protect the EU territory. Suntem solidari cu România. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2025

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a numit incursiunea de sâmbătă în România „încă o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat membru al UE”, într-o postare separată pe X.

„Această escaladare iresponsabilă și continuă amenință securitatea regională”, a adăugat ea.

The violation of Romanian airspace by Russian drones is yet another unacceptable breach of an EU Member State’s sovereignty. This continued reckless escalation threatens regional security. We stand in solidarity with Romania. I am in close contact with the Romanian government. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 14, 2025

Frontierele estice ale Europei erau deja în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.

Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești, ridicate în aer la 18:05 pentru a monitoriza situația generată de atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, au confirmat pătrunderea neautorizată a aparatului pe teritoriul național. Drona a fost urmărită până la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, subliniind că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania.