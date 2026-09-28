Kaja Kallas: Statele UE au convenit repartizarea a 6,6 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei. Mai multe țări cer devansarea fondurilor prevăzute pentru 2027

Statele membre ale UE au convenit cum vor fi repartizate cele 6,6 miliarde de euro din Instrumentul European pentru Pace destinate sprijinului militar pentru Ucraina, a anunțat luni șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după reuniunea miniștrilor apărării de la Bruxelles. Separat, mai multe țări au cerut ca o parte din fondurile alocate pentru 2027 prin împrumutul european de 90 miliarde de euro să fie pusă mai devreme la dispoziția Kievului.

Kallas a precizat că discută cu statele membre suplimentarea Instrumentului European pentru Pace cu noi fonduri, inclusiv după încheierea actualului său ciclu de finanțare.

„Instrumentul European pentru Pace a fost una dintre principalele noastre căi de sprijin. Ca pas următor, discut cu statele membre cum să-l suplimentăm cu fonduri noi”, a declarat ea.

Șefa diplomației europene a subliniat că apărarea antiaeriană rămâne prioritatea imediată a Ucrainei. Potrivit acesteia, au fost aprobate planuri de achiziții în valoare de 28,3 miliarde de euro prin împrumutul european de sprijin pentru Ucraina. Acestea includ rachete pentru sistemele Patriot care urmează să fie produse în Statele Unite, însă Kievul are nevoie de interceptoare înainte ca producția să le poată furniza.

„O opțiune este ca statele membre și partenerii să livreze Ucrainei rachete din propriile stocuri, urmând ca acestea să fie înlocuite ulterior cu ajutorul finanțării din împrumutul de sprijin pentru Ucraina”, a explicat Kallas. Această variantă este încă în discuție.

Ucraina ar putea beneficia, de asemenea, de până la 20 miliarde de euro din fondurile rămase disponibile prin instrumentul european SAFE pentru investiții în apărare, a mai spus Înaltul Reprezentant al UE.

În privința instruirii militarilor ucraineni, statele membre au convenit un prim pas în revizuirea strategică a misiunii EUMAM, în vederea prelungirii acesteia cu încă doi ani. UE va avansa și cu înființarea unei celule de coordonare la Kiev, care să integreze experiența de pe front în activitățile de instruire și educație militară.