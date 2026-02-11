U.E.
Kaja Kallas va propune o listă de concesii pe care Europa să le solicite Rusiei în cazul unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a anunțat marți că va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le solicite Rusiei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina, informează Reuters.
Discuțiile pentru încheierea războiului au implicat în principal oficiali ucraineni, americani și ruși, europenii fiind consultați ocazional. Însă oficialii europeni afirmă că nu poate exista un acord de pace fără participarea lor.
„Toți cei prezenți la masa negocierilor, inclusiv rușii și americanii, trebuie să înțeleagă că este nevoie de acordul europenilor”, a declarat Kallas unui grup de reporteri ai agențiilor de presă la Bruxelles.
„Și pentru asta, avem și noi condiții. Și nu ar trebui să impunem condiții ucrainienilor, care au fost deja supuși unei presiuni enorme, ci rușilor”, a spus Kallas.
Înaltul Reprezentant al UE a declarat că va propune o listă guvernelor statelor membre UE în următoarele zile. Întrebată ce ar putea include lista, ea a menționat returnarea tuturor copiilor ucraineni răpiți în timpul războiului și limitarea forțelor armate ruse, dar nu a oferit mai multe detalii.
Oficialii europeni spun că au pârghii de influență, cum ar fi aproximativ 210 miliarde de euro (250 miliarde de dolari) din activele rusești înghețate în Europa, care ar putea face parte din orice acord.
Delegațiile din Ucraina și Rusia s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, întâlnire pe care ucrainenii au calificat-o drept „constructivă”, în timp ce președintele Volodimir Zelenski a solicitat mai multă apărare aeriană după un atac asupra Ucrainei din weekend, cu 400 de drone și 40 de rachete.
Zilele trecute, Kaja Kallas a recunoscut că administrația Trump a adus ambele părți la masa negocierilor pentru prima dată de la începutul invaziei pe scară largă, dar a subliniat că dezechilibrul dintre cererile adresate Kievului și cele adresate Moscovei este evident.
„Am văzut doar ce sunt dispuși să cedeze ucrainenii pentru a pune capăt acestui război. Nu am văzut nicio concesie din partea Rusiei”, a spus ea.
Citiți și: Kaja Kallas acuză Rusia că nu tratează cu seriozitate negocierile cu Ucraina: Moscova trebuie pusă într-o poziție în care să treacă „de la a pretinde că negociază la a negocia efectiv”
Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Bloomberg că următoarea rundă de negocieri cu SUA și Rusia se va concentra pe problema spinoasă a concesiilor teritoriale cerute de Moscova, informează The Guardian.
El a spus că negocierile sunt preconizate să aibă loc marți sau miercuri săptămâna viitoare, dar încă nu este clar dacă Rusia va fi de acord ca negocierile să se desfășoare în SUA, a transmis Bloomberg.
Zelenski a mai spus că „nici rușii, nici noi” nu sunt interesați de ideea de compromis sugerată de SUA de a înființa o zonă economică liberă în regiunea estică Donbas.
„Dacă este teritoriul nostru – și este teritoriul nostru – atunci țara căreia îi aparține teritoriul ar trebui să îl guverneze”, a spus el.
COMISIA EUROPEANA
Radu Miruță afirmă, la Bruxelles, angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru pregătirea industriei de apărare până în 2030
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut miercuri o întrevedere la Bruxelles cu Andrius Kubilius, comisarul European pentru Apărare și Spațiu, în contextul evoluțiilor recente la nivelul Uniunii Europene privind consolidarea capacității de apărare, creșterea competitivității industriale și accelerarea pregătirii Europei pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2030, informează MApN într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, dialogul a evidențiat importanța implementării inițiativelor europene dedicate creșterii nivelului de pregătire pentru apărare, în conformitate cu Foaia de parcurs „Defence Readiness Roadmap 2030”.
Oficialii au subliniat nevoia de consolidare a competitivității industriale europene și dezvoltarea unei baze industriale și tehnologice de apărare echilibrate la nivel european, capabile să producă rapid echipamentele necesare până în 2030. A fost apreciat rolul Comisiei Europene în stimularea investițiilor și operaționalizarea programelor dedicate industriei de apărare, precum SAFE sau Programul privind industria europeană de apărare (EDIP).
Totodată, ministrul a accentuat importanța fructificării eficiente a potențialului industrial al tuturor statelor membre în avansarea diferitelor instrumente de sprijin ale UE, atât pentru statele membre, cât și pentru Ucraina. În acest sens, eforturile inițiate prin SAFE vor trebui valorificate prin continuarea investițiilor în infrastructura existentă și emergentă. Acest efort trebuie concretizat printr-o manieră coerentă și cuprinzătoare, inclusiv în sprijinul nevoilor Ucrainei, care va beneficia de noul instrument de sprijin – Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina.
„România este pe deplin angajată să implementeze viziunea comună europeană privind pregătirea până în 2030 a industriei de apărare. Este important să avansăm mai rapid pentru a dezvolta local o industrie de apărare puternică, inovatoare, competitivă, astfel încât în fața provocărilor actuale de securitate să putem oferi un răspuns echilibrat și din punct de vedere geografic”, a declarat ministrul apărării naționale în cadrul întrevederii.
În altă ordine de idei, a fost accentuată importanța proiectelor fanion dezvoltate la nivel european pe Flancul Estic cu accent pe operaționalizarea Eastern Flank Watch, subliniind importanța conectării la aceste eforturi a nevoilor de securitate specifice statelor europene cu ieșire la Marea Neagră.
Discuțiile au prilejuit și abordarea tematicii mobilității militare, ministrul român subliniind că facilitarea deplasării rapide a forțelor spre Flancul Estic reprezintă o prioritate strategică. În acest sens, viitorul Cadru Financiar Multianual va avea un rol esențial în susținerea proiectelor necesare, cu efecte directe asupra consolidării posturii de descurajare și apărare a NATO.
CONSILIUL EUROPEAN
Piață unică integrată, interconectare energetică, materii prime critice, tranziție extinsă: Obiectivele României la summitul UE. Nicușor Dan, consultări cu Merz, Meloni, Tusk și alți lideri
Președintele Nicușor Dan, va participa joi la summitul informal al Consiliului European, convocat de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei, pentru a da un impuls politic și strategic direcției Uniunii Europene în sfera competitivității economice, a rolului său în economia globală și în perspectiva valorificării potențialului pieței unice.
“Subiectul principal al acestei reuniuni este acela de a dezbate în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul context global, marcat de transformări profunde. Consolidarea pieței unice și creșterea competitivității Uniunii Europene sunt principalele soluții aflate pe masa discuțiilor. Din această perspectivă, agenda va cuprinde teme precum întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, dar și încurajarea investițiilor și a inovațiilor pentru a dezvolta economiile europene”, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În pregătirea acestui Consiliu European, arată Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a solicitat puncte de vedere de la instituții cu responsabilități pe problematici europene pentru a formula o viziune coerentă a României cu privire la prioritățile de acțiune la nivelul UE pentru perioada următoare.
“În acest sens, la Administrația Prezidențială au avut loc în această săptămână discuții aplicate cu ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul economiei, Irineu Darău, și cu reprezentanți ai Ministerului Energiei, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Băncii Naționale a României. Astfel de întâlniri pentru pregătirea Consiliilor Europene pe teme economice vor avea de acum înainte un caracter permanent”, a precizat Palatul Cotroceni.
În cadrul reuniunii din 12 februarie, șeful statului va promova interesele țării noastre în materie de dezvoltare economică și competitivitate, care pot fi îndeplinite doar într-o piață unică complet integrată și funcțională.
“De aceea, în cadrul discuțiilor, președintele Nicușor Dan va pleda pentru consolidarea pieței unice, atragerea de investiții și utilizarea noilor oportunități comerciale rezultate din acordurile recent semnate de către Uniunea Europeană, ceea ce va deschide noi posibilități economice pentru țara noastră“, subliniază sursa citată.
Totodată, președintele susține necesitatea simplificării procedurilor administrative pentru afaceri, care să faciliteze creșterea investițiilor și extinderea companiilor românești pe piețele europene.
De asemenea, țara noastră va promova soluții integrate pentru reducerea dependențelor strategice, prin identificarea de parteneriate internaționale, în special în domeniul materiilor prime critice, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale. Amintim că România a fost una dintre cele cinci țări membre ale Uniunii Europene care au participat la nivel de ministru de externe la reuniunea ministerială privind mineralele rare găzduită de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Washington.
În ceea ce privește energia, președintele Nicușor Dan consideră că soluția de a reduce costurile pentru cetățenii și companiile din România o reprezintă consolidarea Uniunii Energiei, adică o interconectare mai bună a rețelelor energetice europene.
Președintele va solicita și perioade de tranziție mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, astfel încât acestea să fie sustenabile şi să nu afecteze negativ economia noastră.
Referitor la Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, șeful statului sprijină o alocare semnificativă destinată creșterii competitivității, dar va susține totodată că trebuie să se țină cont și de criterii geografice pentru a reduce decalajele economice existente dintre țările europene, o viziune pe care Nicușor Dan a transmis-o șefului Consiliului European, Antonio Costa, într-o convorbire telefonică avută săptămâna trecută.
Potrivit agendei difuzate de Președinție, șeful statului va participa anterior reuniunii de la Alden Biesen la o întâlnire de coordonare pe tema pieței interne și a competitivității alături de lideri din Germania, Italia, Belgia, Polonia, Țările de Jos, Luxemburg, Danemarca, Austria, Cehia, Ungaria și Slovacia. La întrevedere va participa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Vorbind în plenul Parlamentului European înainte de summitul de joi, Ursula von der Leyen a propus “o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.
“Competitivitatea nu este doar fundamentul prosperității noastre, ci și al securității noastre și, în ultimă instanță, al democrațiilor noastre. O Europă competitivă poate fi doar o Europă independentă (…) Avem a doua economie a lumii, dar o conducem cu frâna de mână trasă”, a spus ea, la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată” de SUA și de China. În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate”.
Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
Reuniunea are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul PE: Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezidat o nouă reuniune a Grupului de reflecție privind viitorul legislativului european, în cadrul căreia a stabilit împreună cu reprezentanții grupurilor politice principalele teme de analiză.
„Este o onoare și o responsabilitate să coordonez acest proces important la nivelul Parlamentului European”, a subliniat vicepreședintele legislativului european, Victor Negrescu.
Potrivit eurodeputatului, teme convenite sunt următoarele:
- Consolidarea rolului Parlamentului în inițierea politicilor europene;
- Întărirea controlului democratic într-o Uniune cu decizii tot mai rapide și executive mai puternice;
- Simplificarea și accelerarea procesului legislativ, cu Parlamentul în centru și cu mai multă transparență pentru cetățeni;
- Impactul extinderii UE asupra funcționării interne și eficienței instituționale;
- Democrația în era digitală și a inteligenței artificiale;
- Funcționarea Parlamentului în situații de criză.
„Obiectivul este clar: un Parlament European mai eficient și mai apropiat de cetățeni”, a evidențiat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
Grupul de reflecție urmează să elaboreze până în toamna acestui an prima analiză privind evoluția legislativului european.
