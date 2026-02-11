Kaja Kallas va propune o listă de concesii pe care Europa să le solicite Rusiei în cazul unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a anunțat marți că va propune o listă de concesii pe care Europa ar trebui să le solicite Rusiei ca parte a unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina, informează Reuters.

Discuțiile pentru încheierea războiului au implicat în principal oficiali ucraineni, americani și ruși, europenii fiind consultați ocazional. Însă oficialii europeni afirmă că nu poate exista un acord de pace fără participarea lor.

„Toți cei prezenți la masa negocierilor, inclusiv rușii și americanii, trebuie să înțeleagă că este nevoie de acordul europenilor”, a declarat Kallas unui grup de reporteri ai agențiilor de presă la Bruxelles.

„Și pentru asta, avem și noi condiții. Și nu ar trebui să impunem condiții ucrainienilor, care au fost deja supuși unei presiuni enorme, ci rușilor”, a spus Kallas.

Înaltul Reprezentant al UE a declarat că va propune o listă guvernelor statelor membre UE în următoarele zile. Întrebată ce ar putea include lista, ea a menționat returnarea tuturor copiilor ucraineni răpiți în timpul războiului și limitarea forțelor armate ruse, dar nu a oferit mai multe detalii.

Oficialii europeni spun că au pârghii de influență, cum ar fi aproximativ 210 miliarde de euro (250 miliarde de dolari) din activele rusești înghețate în Europa, care ar putea face parte din orice acord.

Delegațiile din Ucraina și Rusia s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, întâlnire pe care ucrainenii au calificat-o drept „constructivă”, în timp ce președintele Volodimir Zelenski a solicitat mai multă apărare aeriană după un atac asupra Ucrainei din weekend, cu 400 de drone și 40 de rachete.

Zilele trecute, Kaja Kallas a recunoscut că administrația Trump a adus ambele părți la masa negocierilor pentru prima dată de la începutul invaziei pe scară largă, dar a subliniat că dezechilibrul dintre cererile adresate Kievului și cele adresate Moscovei este evident.

„Am văzut doar ce sunt dispuși să cedeze ucrainenii pentru a pune capăt acestui război. Nu am văzut nicio concesie din partea Rusiei”, a spus ea.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Bloomberg că următoarea rundă de negocieri cu SUA și Rusia se va concentra pe problema spinoasă a concesiilor teritoriale cerute de Moscova, informează The Guardian.

El a spus că negocierile sunt preconizate să aibă loc marți sau miercuri săptămâna viitoare, dar încă nu este clar dacă Rusia va fi de acord ca negocierile să se desfășoare în SUA, a transmis Bloomberg.

Zelenski a mai spus că „nici rușii, nici noi” nu sunt interesați de ideea de compromis sugerată de SUA de a înființa o zonă economică liberă în regiunea estică Donbas.

„Dacă este teritoriul nostru – și este teritoriul nostru – atunci țara căreia îi aparține teritoriul ar trebui să îl guverneze”, a spus el.