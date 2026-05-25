Kallas a discutat cu ministrul de externe din Oman despre reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul planurilor Teheranului de a introduce taxe de tranzit  

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a discutat luni cu ministrul de externe din Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi, despre „eforturile pentru reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz”, pe fondul informațiilor privind presupuse planuri ale Iranului de a introduce un sistem de taxe pe această rută maritimă naturală, relatează EFE, potrivit Agepres.

Ministerul de Externe din Oman relevă într-un scurt comunicat că Al Busaidi a primit un apel telefonic din partea șefei diplomației europene, ocazie cu care cele două părți „au procedat la un schimb de opinii cu privire la situația regională și și-au exprimat sprijinul pentru eforturile de reluare a navigației maritime și a încetării tensiunilor în regiune”.

Au fost de asemenea abordate „relațiile de cooperare și de parteneriat existente între Sultanatul Oman și Uniunea Europeană”, potrivit textului.

Convorbirea intervine într-un moment în care presa americană relatează că Iranul poartă discuții cu Omanul despre instituirea unui sistem permanent de taxe în strâmtoare cu scopul de a-și oficializa controlul asupra traficului maritim pe această rută strategică blocată de la începutul războiului.

Mai multe țări, între care și Omanul s-au opus instituirii unor taxe de tranzit, susținând că aceasta contravine dreptului maritim internațional, întrucât Strâmtoarea Ormuz este o cale naturală și nu una artificială, precum Canalul Suez sau Canalul Panama.

Publicații precum Axios sau The New York Times au relatat tot duminică că SUA și Iranul ar fi pe punctul de a încheia un acord care ar redeschide Strâmtoarea Ormuz, ar ridica sancțiunile împotriva Iranului, ar debloca fondurile iraniene și ar prelungi armistițiul cu 60 de zile pentru a negocia un acord nuclear.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă ceea ce a descris drept un acord aproape finalizat între SUA, Iran și mai mulți intermediari din Orientul Mijlociu, menit să pună capăt unui conflict care durează de luni de zile și care a destabilizat rutele maritime globale, a zguduit piețele energetice și a alimentat temerile privind consecințe economice mai ample.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că a organizat o conferință telefonică cu liderii din țările din Orientul Mijlociu, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, scriind: „Un acord a fost negociat în mare parte, sub rezerva finalizării între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și celelalte țări menționate.”

Cu toate acestea, la doar o zi după ce anunțase că o înțelegere este „în fază finală”, Trump a declarat că administrația sa nu se va grăbi să finalizeze negocierile cu Iranul privind un nou acord nuclear și de securitate regională. Liderul de la Casa Albă a criticat acordul nuclear încheiat în perioada administrației Obama și a reiterat că orice nouă înțelegere trebuie să excludă posibilitatea ca Iranul să dobândească capacități nucleare.