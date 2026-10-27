Kallas avertizează că Ucraina se va confrunta cu „o iarnă brutală” și cere continuarea sprijinului european: „Nu există speranță pentru o pace iminentă”

Miniștrii europeni ai apărării și reprezentanții Uniunii Europene au avertizat că Ucraina se va confrunta cu luni dificile în perioada următoare, subliniind că sprijinul acordat Kievului trebuie menținut, în pofida demersurilor Statelor Unite pentru inițierea unor negocieri cu Rusia, relatează Politico Europe.

„Există un nou impuls diplomatic, dar este la fel de clar că acțiunile lui Putin spun o cu totul altă poveste”, a declarat luni, la o conferință de presă organizată la Paris, șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Aceasta a avertizat că Ucraina se pregătește pentru „o iarnă brutală” și a subliniat că „nu există nicio speranță pentru o pace iminentă”.

De asemenea, Kallas a reiterat necesitatea de a sprijini Ucraina pentru a putea „rezista atacurilor și a crește costurile pe care Rusia trebuie să le suporte”.

Kaja Kallas și comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, au participat la o reuniune cu miniștrii apărării din grupul E5, din care fac parte Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Italia. Întâlnirea a fost găzduită de Ministerul Forțelor Armate din Franța.

Reuniunea a avut loc în contextul reluării eforturilor Statelor Unite de a determina Ucraina să participe la negocieri de pace cu Rusia și al intensificării îndoielilor cu privire la sprijinul pe care Washingtonul îl acordă Kievului.

Citiți și: Rusia a acceptat „în principiu” reluarea negocierilor cu Ucraina și SUA. Kremlinul indică o posibilă rundă la Abu Dhabi, în jurul datei de 10 noiembrie

Săptămâna trecută, emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că îi va propune președintelui rus Vladimir Putin organizarea unor discuții directe cu președintele american Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în vederea obținerii unui armistițiu.

„Nu se obțin absolut niciun fel de rezultate de la cei care vor să negocieze cu Putin”, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius. „Care sunt rezultatele? Nu se ajunge nicăieri. Nu există absolut niciun semnal că Putin ar urmări pacea.”