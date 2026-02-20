Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a avertizat, vineri, că Europa se confruntă cu un mediu de securitate „mai incert decât în ultimele decenii” și trebuie să își consolideze capacitatea de apărare fără a concura cu NATO.

„Securitatea Europei este mai incertă decât a fost în ultimele decenii. Rusia reprezintă o amenințare majoră, acest lucru este clar pentru toată lumea. Orientul Mijlociu rămâne instabil, iar China este o provocare pe termen lung”, a declarat Kallas în cadrul conferinței de presă de la finalul reuniunii miniștrilor apărării din formatul E5, desfășurată la Cracovia.

Potrivit acesteia, relația transatlantică este într-un proces de redefinire, în condițiile în care Statele Unite se așteaptă ca Europa să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.

„Acestea sunt schimbări structurale, nu doar sincope temporare. Dacă vrem să ne menținem țările în siguranță, trebuie să ne consolidăm puterea militară”, a subliniat oficialul european.

Kallas a precizat că statele europene investesc deja sume record în apărare și a insistat că eforturile nu urmăresc să concureze cu NATO, ci să întărească pilonul european în cadrul Alianței. „O Europă mai puternică face Alianța mai puternică”, a afirmat ea.

În acest context, anunțul celor cinci state privind dezvoltarea unor sisteme de apărare aeriană cu costuri reduse pentru protejarea spațiului aerian european reprezintă, potrivit acesteia, „un exemplu de asumare a responsabilității”. Totodată, Kallas a anunțat că, împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, lucrează la o nouă strategie europeană de securitate.

Un alt punct central al discuțiilor a vizat creșterea amenințărilor hibride. „În timp ce armata Rusiei este blocată în Ucraina, războiul hibrid al Moscovei se intensifică. Rusia încearcă să slăbească Europa fără a depăși pragul unui conflict deschis”, a declarat Kallas, făcând referire la atacuri cibernetice, acte de sabotaj și incursiuni cu drone.

Oficialul european a subliniat că UE răspunde prin sancțiuni împotriva celor responsabili, prin restricționarea mișcărilor diplomaților ruși, prin intensificarea acțiunilor împotriva „flotei din umbră” a Rusiei și prin desfășurarea de echipe de reacție la amenințări hibride în state partenere aflate în risc. Aceste măsuri sunt completate de investiții sporite în apărarea cibernetică și în capacitățile anti-dronă.

Înaltul Reprezentant a anunțat că, luni, UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. „Sancțiunile funcționează, ele afectează grav economia Rusiei, iar fiecare nouă măsură limitează suplimentar capacitatea sa de a duce războiul. Moscova nu este invincibilă. Armata sa suferă pierderi record, iar economia este supusă unei presiuni puternice. Dar Putin nu va opri acest război până când costurile nu vor depăși beneficiile. Iar acolo trebuie să ajungem”, a conchis Kallas.

Referitor la Ucraina, Kallas a afirmat că negocierile recente de la Geneva au arătat că Rusia nu renunță la cererile sale maximaliste. „Rusia tergiversează negocierile în loc să se îndrepte spre pace. Răspunsul Europei rămâne simplu: mai mult sprijin pentru Ucraina și mai multă presiune asupra Rusiei”, a spus ea. „În același timp, trebuie să mutăm atenția asupra celui care este de fapt responsabil pentru acest război. Trebuie să vedem și concesii din partea Rusiei pentru a avea o pace durabilă”, a adăugat Kallas.

Șefa diplomației europene a mai transmis că blocul avansează cu împrumutul de 90 miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei, primele fonduri urmând să fie deblocate în luna aprilie. În paralel, continuă planificarea contribuției UE la viitoarele garanții de securitate.