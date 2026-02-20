U.E.
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a avertizat, vineri, că Europa se confruntă cu un mediu de securitate „mai incert decât în ultimele decenii” și trebuie să își consolideze capacitatea de apărare fără a concura cu NATO.
„Securitatea Europei este mai incertă decât a fost în ultimele decenii. Rusia reprezintă o amenințare majoră, acest lucru este clar pentru toată lumea. Orientul Mijlociu rămâne instabil, iar China este o provocare pe termen lung”, a declarat Kallas în cadrul conferinței de presă de la finalul reuniunii miniștrilor apărării din formatul E5, desfășurată la Cracovia.
Potrivit acesteia, relația transatlantică este într-un proces de redefinire, în condițiile în care Statele Unite se așteaptă ca Europa să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.
„Acestea sunt schimbări structurale, nu doar sincope temporare. Dacă vrem să ne menținem țările în siguranță, trebuie să ne consolidăm puterea militară”, a subliniat oficialul european.
Kallas a precizat că statele europene investesc deja sume record în apărare și a insistat că eforturile nu urmăresc să concureze cu NATO, ci să întărească pilonul european în cadrul Alianței. „O Europă mai puternică face Alianța mai puternică”, a afirmat ea.
În acest context, anunțul celor cinci state privind dezvoltarea unor sisteme de apărare aeriană cu costuri reduse pentru protejarea spațiului aerian european reprezintă, potrivit acesteia, „un exemplu de asumare a responsabilității”. Totodată, Kallas a anunțat că, împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, lucrează la o nouă strategie europeană de securitate.
Un alt punct central al discuțiilor a vizat creșterea amenințărilor hibride. „În timp ce armata Rusiei este blocată în Ucraina, războiul hibrid al Moscovei se intensifică. Rusia încearcă să slăbească Europa fără a depăși pragul unui conflict deschis”, a declarat Kallas, făcând referire la atacuri cibernetice, acte de sabotaj și incursiuni cu drone.
Oficialul european a subliniat că UE răspunde prin sancțiuni împotriva celor responsabili, prin restricționarea mișcărilor diplomaților ruși, prin intensificarea acțiunilor împotriva „flotei din umbră” a Rusiei și prin desfășurarea de echipe de reacție la amenințări hibride în state partenere aflate în risc. Aceste măsuri sunt completate de investiții sporite în apărarea cibernetică și în capacitățile anti-dronă.
Înaltul Reprezentant a anunțat că, luni, UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. „Sancțiunile funcționează, ele afectează grav economia Rusiei, iar fiecare nouă măsură limitează suplimentar capacitatea sa de a duce războiul. Moscova nu este invincibilă. Armata sa suferă pierderi record, iar economia este supusă unei presiuni puternice. Dar Putin nu va opri acest război până când costurile nu vor depăși beneficiile. Iar acolo trebuie să ajungem”, a conchis Kallas.
Referitor la Ucraina, Kallas a afirmat că negocierile recente de la Geneva au arătat că Rusia nu renunță la cererile sale maximaliste. „Rusia tergiversează negocierile în loc să se îndrepte spre pace. Răspunsul Europei rămâne simplu: mai mult sprijin pentru Ucraina și mai multă presiune asupra Rusiei”, a spus ea. „În același timp, trebuie să mutăm atenția asupra celui care este de fapt responsabil pentru acest război. Trebuie să vedem și concesii din partea Rusiei pentru a avea o pace durabilă”, a adăugat Kallas.
Șefa diplomației europene a mai transmis că blocul avansează cu împrumutul de 90 miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei, primele fonduri urmând să fie deblocate în luna aprilie. În paralel, continuă planificarea contribuției UE la viitoarele garanții de securitate.
SUA
Protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, afirmă ministrul german al apărării
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat vineri că protecția nucleară pentru Europa „este și va fi” asigurată de Statele Unite, relatează The Guardian.
Întrebat despre discuțiile recente privind posibilitatea ca Europa să își creeze propriile sisteme independente de descurajare nucleară, Pistorius a declarat că, deși Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare în ceea ce privește descurajarea și apărarea convențională, protecția nucleară extinsă „este asigurată și va fi asigurată de Statele Unite, cel puțin în viitorul previzibil”.
Referindu-se la comentariile lui Emmanuel Macron și Friedrich Merz privind descurajarea nucleară, făcute la Conferința de securitate de la München de săptămâna trecută, el a afirmat că Germania are obligația legală de a nu deține arme nucleare.
Cu toate acestea, el a spus că Germania ar putea sprijini capacitățile de apărare ale Franței și ale altor aliați „prin măsuri convenționale, dar nu în ceea ce privește participarea nucleară – și cred că acest lucru este destul de clar”.
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, la Conferința de Securitate de la München, că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron despre posibilitatea unei forțe nucleare europene de descurajare.
„Am avut discuții confidențiale cu Emmanuel Macron despre o forță nucleară europeană de descurajare”, a declarat Merz în dialogul cu președintele Conferinței, Wolfgang Ischinger, abordând unul dintre cele mai sensibile subiecte din arhitectura de securitate a Europei.
Comentariul face referire la discuțiile în curs despre modul în care Europa ar putea să-și consolideze protecția strategică în contextul incertitudinii privind garanțiile de securitate pe termen lung ale SUA.
Franța deține singurul arsenal nuclear complet independent din Europa.
De altfel, cancelarul german și președintele francez au convenit în vara anului trecut că Franța și Germania vor purta un „dialog strategic” legat de umbrela nucleară franceză în Europa. În martie anul trecut, Emmanuel Macron a anunțat „o nouă eră” în care Franța este dispusă să extindă umbrela nucleară către aliații europeni, lucru care a generat reacții din partea unor țări precum Danemarca, Polonia, Norvegia și Germania.
U.E.
UE susține Declarația liderilor la Summitul AI din India și lansează noi inițiative pentru consolidarea capacităților europene în domeniul inteligenței artificiale
Uniunea Europeană susține Declarația liderilor în cadrul Summitului AI Impact 2026 de la New Delhi, document care recunoaște că „promisiunea inteligenței artificiale este pe deplin realizată doar atunci când beneficiile sale sunt împărtășite de întreaga umanitate”.
Vicepreședinta executivă pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, Henna Virkkunen, a semnat vineri declarația în numele UE, reafirmând angajamentul Uniunii pentru consolidarea parteneriatului cu India, promovarea inovării în domeniul inteligenței artificiale, cooperarea internațională și întărirea guvernanței globale în materie de IA.
Cu ocazia vizitei în India, oficialul european a lansat mai multe inițiative, inclusiv Biroul European Legal Gateway, împreună cu ministrul indian al afacerilor externe, Subrahmanyam Jaishankar. Anunțată anterior de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la cel de-al 16-lea Summit UE–India, inițiativa are ca obiectiv conectarea companiilor europene cu baza de talente din sectorul TIC din India.
„În fiecare zi, Europa se apropie mai mult de a deveni un Continent al Inteligenței Artificiale. Pe lângă intensificarea cooperării internaționale, acest summit a fost și o oportunitate de a demonstra progresele realizate. Biroul European Legal Gateway din India va crește atractivitatea Uniunii Europene pentru talente; noile apeluri și competiții vor consolida capacitățile europene în domeniul AI”, a declarat Henna Virkkunen.
La rândul său, comisarul pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, a afirmat: „Lansarea Biroului Legal Gateway marchează un nou nivel de cooperare reciproc avantajoasă între Uniunea Europeană și India în domeniul mobilității talentelor. Acesta va juca un rol esențial în conectarea talentelor indiene din sectorul TIC cu angajatorii și instituțiile de învățământ superior din UE. Va deschide noi oportunități pentru studenți, cercetători și profesioniști în statele membre ale UE, generând valoare adăugată și perspective de creștere.”
De asemenea, a fost lansată competiția „Frontier AI Grand Challenge”, un proiect-fanion la nivelul UE menit să stimuleze dezvoltarea unor modele europene de inteligență artificială suverane, la scară largă.
În marja summitului, Comisia Europeană a lansat și două apeluri pentru exprimarea interesului, în cadrul Strategiei „Apply AI”, pentru consolidarea capacităților europene în domeniu. Primul apel invită organizațiile din domeniul sănătății din Europa să se alăture unei rețele de centre avansate de screening asistate de IA, cu scopul de a promova utilizarea sigură și eficientă a inteligenței artificiale în prevenția, depistarea timpurie și diagnosticarea cancerului și a bolilor cardiovasculare. Al doilea apel vizează actorii europeni din domeniul IA, invitați să participe la un forum de experți dedicat inteligenței artificiale de frontieră, pentru cartografierea inițiativelor existente și identificarea oportunităților și provocărilor asociate.
U.E.
Berlinul trebuie convins să își schimbe poziția cu privire la ideea unei datorii comune la nivelul UE, consideră guvernatorul Băncii Centrale a Greciei: Fără obligațiuni comune, economia UE nu va putea concura pe scena mondială
Yannis Stournaras, Guvernatorul Băncii Centrale a Greciei, țară care a reușit performanța de a trece de la „oaia neagră” la a conduce Eurogrupul, pledează pentru datorie comună a Uniunii Europene în vederea finanțării competitivității europene.
Într-un interviu acordat Politico, Stournaras a declarat că argumentele sunt de partea sa. Crize neîncetate au lăsat o povară grea a datoriilor pe umerii guvernelor UE, limitând puterea bugetului public de a face față provocărilor reprezentate de tarifele comerciale ale SUA, războiul Rusiei în Ucraina și amenințările Chinei de a limita exporturile de materii prime esențiale.
Fără obligațiuni comune pentru finanțarea apărării, tranziției ecologice și investițiilor strategice, economia UE nu va putea concura pe scena mondială, consideră el.
Mai mult, Stournaras are de partea sa băncile centrale din Germania și Olanda, după ce Banca Centrală Europeană a pus capăt unei dispute interne de 15 ani privind necesitatea unui „activ de referință comun european, cu lichiditate ridicată, la nivelul zonei euro” – pe scurt, euroobligațiuni.
Consiliul guvernatorilor BCE, format din reprezentanții băncilor centrale, a lansat un apel către liderii UE în cadrul unui summit informal la începutul acestei luni. Potrivit lui Stournaras, este timpul ca și guvernele să se alăture acestei inițiative.
„Contextul internațional actual a fost un semnal de alarmă pentru factorii de decizie europeni”, a declarat politicianul în vârstă de 69 de ani. „Impulsul politic rezultat este cu siguranță promițător.”
Optimismul său contrastează cu opoziția continuă a cancelarului german Friedrich Merz, care a respins categoric ideea la summitul UE de săptămâna trecută.
„Sunt îngrijorat”, a spus Stournaras despre opoziția continuă din partea Berlinului. „Dar aș vrea să îi conving”, a arătat acesta.
Nu mai este vorba de interes național
Stournaras, care a ocupat funcția de ministru al finanțelor al Greciei între 2012 și 2014 înainte de a se alătura băncii centrale, are cu siguranță multă experiență în astfel de activități de advocacy.
Împreună cu colegul său italian, s-a aflat de cele mai multe ori în minoritate în cadrul Consiliului guvernatorilor. În perioada de vârf a crizei datoriilor suverane, poziția lor era adesea atribuită interesului național, întrucât țările lor beneficiau în mod disproporționat de împrumuturile comune.
„Cu câțiva ani în urmă, eram unul, maximum doi membri ai Consiliului guvernatorilor care susțineam euroobligațiunile. Restul dintre noi ne gândeam: «Veniți din sudul Europei, așa că este de înțeles». Dar acum ne-am dat seama cu toții cât de important este acest lucru”, își amintește Stournaras.
Acum, chiar și Banca Centrală din Germania, Bundesbank, liderul de facto al scepticilor, și-a schimbat poziția.
Citiți și: Italia se alătură Germaniei, temperând apelul lui Macron pentru datorie comună. Șeful Bundesbank susține euro-obligațiunile, contrazicându-l pe Merz
În viziunea lui Stournaras, faptul că țările din sudul UE, care se aflau în pragul falimentului în urmă cu un deceniu, înregistrează acum performanțe bune a contribuit la schimbarea opiniilor.
Apetitul investitorilor
Cel mai puternic argument, însă, este mesajul clar transmis de investitori că întreaga Europă va beneficia de pe urma datoriei comune, a susținut Stournaras.
„Dacă discutați cu orice manager important din domeniul gestionării averilor, fie din Europa, fie din Statele Unite, și îl întrebați de ce cea mai mare parte a excedentului de cont curent pe care îl avem în Europa se îndreaptă către străinătate, acesta vă va răspunde că lipsa unor active sigure suficiente este problema critică”, a afirmat el. „Este chiar mai importantă decât rata de rentabilitate.”
Emiterea comună ar trebui să servească „obiective europene comune bine definite”, a spus Stournaras. „În Europa există trei nevoi comune care pot fi finanțate în mod comun. Apărarea, tranziția verde, inovarea.”
Adepții împrumuturilor comune susțin că o piață mai lichidă pentru activele sigure în euro va spori atractivitatea relativă a regiunii pentru capitalul global, într-un moment în care fiabilitatea și atractivitatea activelor în dolari sunt supuse unei atenții din ce în ce mai mari.
Concurența cu dolarul pentru statutul de monedă de rezervă globală ar putea, în cele din urmă, chiar dacă doar treptat, să reducă costurile împrumuturilor și investițiilor pentru guverne, companii și gospodării.
