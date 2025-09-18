Kallas: Exercițiul militar Zapad-2025 nu demonstrează un angajament pentru detensionare și pace și reprezintă o problemă gravă de securitate pentru UE

Uniunea Europeană a condamnat miercuri seară exercițiul militar strategic comun Zapad-2025, organizat de Rusia și Belarus între 12 și 16 septembrie, considerându-l un risc major pentru securitatea regională, potrivit unei declarații a Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.

„Uniunea Europeană a monitorizat îndeaproape exercițiul militar strategic comun ZAPAD-2025, care are loc pe teritoriile Belarusului și Rusiei, pentru prima dată de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. (…) Având în vedere războiul de agresiune în curs și încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor noastre membre de către dronele rusești, un exercițiu militar precum ZAPAD-2025 nu demonstrează un angajament față de detensionare și pace”, a afirmat Kallas.

În acest context, oficialul european a atras atenția că participarea militară a altor țări la Zapad-2025 „reprezintă o problemă gravă de securitate pentru UE”. India, cu care UE dorește o cooperare mai strânsă, a trimis 65 de militari pentru a lua parte la exercițiu. Potrivit relatărilor internaționale, Kremlinul a simulat un atac nuclear asupra unor țări NATO. „Sunt obstacole în calea cooperării noastre și a întăririi relației noastre”, a declarat Kallas la Bruxelles, menționând că a discutat aceste aspecte cu ministrul indian de externe.

Șefa diplomației europene a cerut Rusiei și Belarusului să își respecte angajamentele internaționale, inclusiv Documentul de la Viena al OSCE din 2011. „UE rămâne vigilentă cu privire la orice amenințări potențiale la adresa securității legate de ZAPAD-2025”, a adăugat Kallas.

Zapad 2025 este primul exercițiu comun ruso-bielorus de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022 și vine pe fondul intensificării recente a agresiunii ruse atât în războiul său împotriva Ucrainei, și, mai recent, împotriva statelor vecine membre NATO.

Desfășurat în principal în Belarus, dar și în vestul Rusiei și în apele Mării Baltice, ale Mării Barents și ale Oceanului Arctic, exercițiul implică vehicule blindate, elicoptere, nave, drone și tehnologii de război electronic. Belarus a confirmat că testele includ și simulări privind utilizarea rachetelor rusești Oreshnik, cu capacitate nucleară.

Vecinii europeni privesc cu suspiciune aceste manevre. Polonia a închis frontiera cu Belarus și a lansat exercițiile „Iron Defender”, mobilizând 30.000 de militari, după ce drone rusești au pătruns recent în spațiul său aerian – primul episod în care un stat NATO a deschis focul asupra unor ținte rusești -, iar Lituania și-a sporit prezența de-a lungul frontierei. Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că țara sa se află „în cel mai apropiat punct de conflict deschis de la al Doilea Război Mondial”.