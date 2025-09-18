U.E.
Kallas: Exercițiul militar Zapad-2025 nu demonstrează un angajament pentru detensionare și pace și reprezintă o problemă gravă de securitate pentru UE
Uniunea Europeană a condamnat miercuri seară exercițiul militar strategic comun Zapad-2025, organizat de Rusia și Belarus între 12 și 16 septembrie, considerându-l un risc major pentru securitatea regională, potrivit unei declarații a Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.
„Uniunea Europeană a monitorizat îndeaproape exercițiul militar strategic comun ZAPAD-2025, care are loc pe teritoriile Belarusului și Rusiei, pentru prima dată de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. (…) Având în vedere războiul de agresiune în curs și încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor noastre membre de către dronele rusești, un exercițiu militar precum ZAPAD-2025 nu demonstrează un angajament față de detensionare și pace”, a afirmat Kallas.
În acest context, oficialul european a atras atenția că participarea militară a altor țări la Zapad-2025 „reprezintă o problemă gravă de securitate pentru UE”. India, cu care UE dorește o cooperare mai strânsă, a trimis 65 de militari pentru a lua parte la exercițiu. Potrivit relatărilor internaționale, Kremlinul a simulat un atac nuclear asupra unor țări NATO. „Sunt obstacole în calea cooperării noastre și a întăririi relației noastre”, a declarat Kallas la Bruxelles, menționând că a discutat aceste aspecte cu ministrul indian de externe.
Șefa diplomației europene a cerut Rusiei și Belarusului să își respecte angajamentele internaționale, inclusiv Documentul de la Viena al OSCE din 2011. „UE rămâne vigilentă cu privire la orice amenințări potențiale la adresa securității legate de ZAPAD-2025”, a adăugat Kallas.
Zapad 2025 este primul exercițiu comun ruso-bielorus de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022 și vine pe fondul intensificării recente a agresiunii ruse atât în războiul său împotriva Ucrainei, și, mai recent, împotriva statelor vecine membre NATO.
Desfășurat în principal în Belarus, dar și în vestul Rusiei și în apele Mării Baltice, ale Mării Barents și ale Oceanului Arctic, exercițiul implică vehicule blindate, elicoptere, nave, drone și tehnologii de război electronic. Belarus a confirmat că testele includ și simulări privind utilizarea rachetelor rusești Oreshnik, cu capacitate nucleară.
Vecinii europeni privesc cu suspiciune aceste manevre. Polonia a închis frontiera cu Belarus și a lansat exercițiile „Iron Defender”, mobilizând 30.000 de militari, după ce drone rusești au pătruns recent în spațiul său aerian – primul episod în care un stat NATO a deschis focul asupra unor ținte rusești -, iar Lituania și-a sporit prezența de-a lungul frontierei. Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că țara sa se află „în cel mai apropiat punct de conflict deschis de la al Doilea Război Mondial”.
COMISIA EUROPEANA
Ilie Bolojan merge săptămâna viitoare la Bruxelles: Va discuta cu comisarii europeni despre proiectele României din cadrul SAFE și deficitul bugetar
Premierul Ilie Bolojan se va deplasa luni, la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu comisarii europeni pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, și pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, precum și cu vicepreședintele Comisiei Europene Roxana Mînzatu, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă organizată la finalul ședinței de Guvern.
“Premierul se va întâlni luni, la Bruxelles, cu comisarul pe economie și productivitate, domnul Dombrowskis. Va avea întâlnire și prânz de lucru cu domnul Kubilius, comisar european pe apărare, și va avea, de asemenea, o întâlnire de lucru cu doamna vicepreședintă Roxana Mînzatu”, a transmis Dogioiu, la Palatul Victoria.
Ea a menționat, întrebată în acest sens, că în programul prim-ministrului nu apare și o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ulterior, purtătorul de cuvânt a precizat că șefa executivului european nu se va afla luni la Bruxelles, ea fiind într-o deplasare în Statele Unite ale Americii.
Totodată, întrebată cu ce listă de proiecte va merge premierul la Bruxelles pentru Programul SAFE și dacă Portul Constanța va fi inclus, Ioana Dogioiu a răspuns că proiectele vor fi cunoscute după ce va fi aprobată lista finală a lor, cel mai probabil “în cursul lunii noiembrie”.
“Ele sunt deocamdată în curs de negociere. Pe parte de infrastructură civilă, că asta bănuiesc că vă interesează, din informațiile mele, da, portul Constanța este, deocamdată, printre proiectele aflate în negociere, la fel precum capetele de autostradă A7 și A8”, a spus ea.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară, la Antena 3, că săptămâna viitoare, luni, se va afla la Bruxelles pentru a discuta cu responsabilii europeni pe tema creditelor angajate de România și a deficitului bugetar.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
Potrivit alocărilor provizorii anunțate recent de Comisia Europeană, România va beneficia de 16,68 miliarde de euro din SAFE, a doua cea mai mare alocare pentru achiziții militare și creșterea capacității de apărare în UE.
CONSILIUL UE
UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Consiliul UE a decis poziția pe care Uniunea Europeană o va adopta în Comitetul de Asociere UE – Republica Moldova, în configurația comercială, privind extinderea accesului pe piață pentru anumite exporturi care nu sunt încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri.
Potrivit comunicatului oficial, aceste produse nu sunt încă pe deplin liberalizate pentru export din Republica Moldova către UE și, în mod normal, ar fi supuse unor contingente tarifare scutite de taxe vamale. Până acum însă, ele au fost incluse în măsurile unilaterale de liberalizare a comerțului adoptate de UE pentru Republica Moldova în iulie 2022, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, și ulterior prelungite până la 24 iulie 2025.
Obiectivul UE este acum să treacă de la acest regim temporar la un cadru pe termen lung, care să ofere stabilitate actorilor economici de ambele părți și să stimuleze fluxurile comerciale, protejând totodată sectoarele agricole sensibile din UE.
Viitorul acord va conține mecanisme solide de protecție împotriva distorsionării pieței și va condiționa extinderea accesului pe piață de apropierea treptată a Republicii Moldova de standardele agroalimentare ale UE, până în 2027.
După adoptarea de către Consiliu, Comitetul de Asociere UE–Republica Moldova în configurația comercială urmează să adopte decizia privind reducerea și eliminarea taxelor vamale.
UE a condamnat ferm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a adoptat măsuri fără precedent pentru a sprijini Republica Moldova, atât în acest context excepțional, cât și pe parcursul procesului său de aderare.
Aceste măsuri includ politici comerciale autonome și un Plan de Creștere de 1,9 miliarde de euro, menit să stimuleze reformele pe termen lung și creșterea economică. Republica Moldova a primit statutul de candidat la UE în iunie 2022, iar negocierile de aderare au început în decembrie 2023.
Acordul de Asociere dintre UE și Republica Moldova urmărește să promoveze dialogul politic și să consolideze asocierea Moldovei la politicile UE, precum și participarea sa la programele și agențiile europene. Acordul include, de asemenea, o zona de liber schimb, menită să creeze condițiile pentru relații economice și comerciale consolidate, conducând treptat la integrarea Moldovei pe piața internă a UE.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Ministerul Finanțelor va semna în luna octombrie un contract cu BEI, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru finanțarea secțiunii A1 Sibiu-Pitești
Ministerul Finanțelor urmează să semneze în luna octombrie un contract de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții în valoare de 500 de milioane de euro pentru a sprijini lucrările la Autostrada 1, tronsonul între Sibiu și Pitești, a anunțat purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferințe ce a avut loc la Palatul Victoria.
Guvernul a adoptat memorandumul pentru aprobarea negocierii contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții.
Suma amintită mai sus reprezintă cofinanțarea aferentă fondurilor de coeziune ale UE.
Potrivit purtătoarei de cuvânt, finanțarea se va acorda în tranșe de maximum 10 tranșe egale, câte 50 de milioane de euro fiecare.
Primul împrumut în valoare de 500 de milioane de euro urmează să fie semnat în octombrie, când președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño, se va afla la București.
Ioana Dogioiu a mai anunțat că un al doilea contrat de valoare similară ar putea fi semnat în cursul anului 2026.
Proiectul, în integralitatea sa, are o lungime de 122,11 km, fiind divizat in 5 secțiuni ce traversează 3 județe: Sibiu, Vâlcea și Argeș.
În scopul implementării proiectului, Autostrada Sibiu – Pitești a fost împărțită în 5 secțiuni, după cum urmează:
- Secțiunea 1: Sibiu – Boița, cu o lungime de 14,15 km;
- Secțiunea 2: Boița – Cornetu, cu o lungime de 30,35 km;
- Secțiunea 3: Cornetu – Tigveni, cu o lungime de 37,40 km;
- Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș, cu o lungime de 9,86 km;
- Secțiunea 5: Curtea de Argeș – Pitești, cu o lungime de 30,35 km.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Putin “m-a dezamăgit cu adevărat”, se destăinuie Trump, în timp ce Starmer evocă încălcările spațiului aerian al NATO pentru a crește presiunea asupra Rusiei
După ofensiva șarmului regal, Starmer și Trump au sigilat acordul de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și UK “sunt gata să definească împreună acest secol”
Ambasadorul României în Israel subliniază importanța păstrării memoriei Holocaustului și a unicității sale, mai ales în contextul antisemitismului actual promovat de forțele politice extremiste din România
Ilie Bolojan merge săptămâna viitoare la Bruxelles: Va discuta cu comisarii europeni despre proiectele României din cadrul SAFE și deficitul bugetar
Kallas: Exercițiul militar Zapad-2025 nu demonstrează un angajament pentru detensionare și pace și reprezintă o problemă gravă de securitate pentru UE
UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Ministerul Finanțelor va semna în luna octombrie un contract cu BEI, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru finanțarea secțiunii A1 Sibiu-Pitești
Polonia semnează un acord cu Ucraina pentru a-și dezvolta expertiza în utilizarea dronelor
Noile prevederi pentru modernizarea Politicii de Coeziune aduc flexibilitate crescută, stimulente financiare și condiții de cofinanțare mai avantajoase pentru investiții în prioritățile strategice ale UE
Federația Patronală a Farmaciilor din România devine prima federație patronală națională care reprezintă farmaciile comunitare cu capital autohton
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.3 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- NATO1 week ago
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
- ROMÂNIA1 week ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- NATO1 week ago
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
- NATO1 week ago
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian