Kallas: Împrumutul de reparații pentru Ucraina ar demonstra Washingtonului că Europa ia măsuri „foarte credibile” pentru a opri războiul Rusiei

Aprobarea împrumutului de reparații pentru Ucraina ar întări poziția Uniunii Europene la masa negocierilor și ar transmite semnale clare Kievului, Moscovei și Washingtonului, a declarat luni Înaltul Reprezentant Kaja Kallas, după reuniunea miniștrilor apărării din UE, relatează Euronews.

Potrivit ei, decizia ar „întări clar poziția europeană în raport cu Moscova” și ar transmite un „triplu mesaj”: către Ucraina, „că suntem acolo pentru a-i ajuta să se apere”; către Rusia, „că nu ne pot epuiza”; iar către Washington, „că luăm măsuri foarte puternice și foarte credibile”.

Kallas a adăugat că „rușii nu vor ca acest împrumut de reparații să existe, iar răspunsul nostru ar trebui să fie exact invers”.

Împrumutul de reparații este una dintre cele trei opțiuni propuse de Comisia Europeană pentru a acoperi necesitățile Ucrainei în următorii doi ani. Mecanismul ar folosi activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei (aproximativ 185 miliarde de euro, în mare parte găzduite de Euroclear, Belgia) pentru a oferi Kievului o linie de credit cu dobândă zero.

Premierul belgian Bart De Wever a criticat vehement schema într-o scrisoare adresată Comisiei, numind-o „fundamental greșită” și plină de „riscuri multiple”, care ar putea provoca pierderi de miliarde. El a subliniat că „nu va angaja Belgia” să suporte singură riscurile și a avertizat că o adoptare grăbită ar putea „împiedica atingerea unui eventual acord de pace”.

Documentul Comisiei a fost deja modificat semnificativ după reacțiile statelor membre. Kallas a avertizat însă că presiunile internaționale riscă să fie puse „pe partea mai slabă, adică pe Ucraina”, ceea ce ar putea forța concesii nedorite.

Înaltul Reprezentant a spus că înțelege îngrijorările Belgiei, dar că acestea pot fi abordate: „Putem să ne asumăm împreună aceste riscuri. Trebuie să mergem înainte”, a declarat ea încrezătoare, în timp ce alți miniștri ai apărării din UE i-au împărtășit opinia în drum spre reuniunea de luni.

„Este foarte important să punem mai multă presiune pe Rusia, de exemplu prin folosirea activelor înghețate”, a declarat olandezul Ruben Brekelmans.

„Este momentul să folosim împrumutul de reparații pentru a sprijini Ucraina”, a spus suedezul Pål Jonson, subliniind că nivelul ridicat al datoriei și creșterea economică scăzută din Europa fac mai dificil pentru statele membre să acopere sprijinul din bugetele proprii.

În ciuda sprijinului larg pentru împrumutul de reparații, rezistența Belgiei rămâne formidabilă. Fiind gazda Euroclear, este puțin probabil ca majoritatea statelor membre să încerce să o învingă la vot și să avanseze cu planul fără acordul ei.

Blocajul complex i-a determinat pe oficialii și diplomații europeni să ia serios în calcul o soluție financiară de urgență pentru a acoperi cele mai imediate nevoi ale Ucrainei.

Metoda intermediară ar putea fi prezentată chiar săptămâna aceasta, când Comisia va publica textele juridice care vor sta la baza împrumutului de reparații.

Presiunea este amplificată și de programul de 8,1 miliarde de dolari pe care Fondul Monetar Internațional (FMI) ar trebui să îl acorde Ucrainei. Pentru ca FMI să ia o decizie finală, este nevoie de angajamente ferme din partea aliaților europeni, care să garanteze stabilitatea macroeconomică a Kievului.

După întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski la Paris, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că are „mult respect” pentru Bart De Wever și preocupările sale „legitime” și și-a exprimat speranța că va fi găsită o „soluție adecvată” înainte de vacanța de Crăciun.