Kallas: Întâlnirea lui Xi cu liderii Rusiei, Coreei de Nord și Iranului, o provocare directă la adresa sistemului internațional bazat pe reguli

Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a avertizat miercuri că prezența liderilor Rusiei și Coreei de Nord alături de președintele chinez Xi Jinping la o paradă militară de amploare la Beijing reprezintă parte dintr-un efort de construire a unei „noi ordini mondiale” anti-occidentale, informează France24.

„Privindu-l pe președintele Xi stând alături de liderii Rusiei, Iranului, Coreei de Nord la Beijing astăzi, nu vorbim doar de niște imagini anti-occidentale, aceasta este o provocare directă la adresa sistemului internațional construit pe reguli”, a declarat Kallas jurnaliștilor.

Oficialul european a subliniat că sprijinul Chinei pentru războiul Rusiei în Ucraina „nu este doar simbolic”. „Acestea sunt realități cu care Europa trebuie să se confrunte acum”, a adăugat Kallas.

Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un l-au flancat, miercuri, pe Xi Jinping la evenimentul de comemorare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, punct culminant al unei săptămâni de gesturi diplomatice prin care Beijingul și aliații săi au dorit să se poziționeze împotriva Occidentului. Scenele inedite au inclus momente în care Xi le-a strâns mâna celor doi și a discutat cu ei pe covorul roșu din Piața Tiananmen, avându-l pe Putin la dreapta și pe Kim la stânga.

„Trăim încercări deliberate de a schimba ordinea internațională”, a afirmat șefa diplomației UE într-un discurs ulterior. „China și Rusia vorbesc de asemenea despre a genera împreună schimbări nemaivăzute de o sută de ani și despre revizuirea ordinii globale de securitate”, a adăugat ea.

Kallas a mai spus că „o nouă ordine globală este în curs de formare.”„Ea nu se va contura fără Europa, dar se va contura în funcție de ceea ce Europa este dispusă să facă, dacă vom recunoaște sau nu nevoia ca Europa să joace un rol geopolitic”, a punctat Înaltul Reprezentant.