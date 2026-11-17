Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și-a reafirmat luni disponibilitatea de a participa la negocierile de pace privind Ucraina, invocând atribuțiile prevăzute de tratatele europene, după ce liderii UE au ales un alt format de reprezentare. Șefa diplomației europene a pledat pentru folosirea expertizei Serviciului European de Acțiune Externă și a exprimat speranța că noua formulă nu va genera structuri paralele și costuri bugetare suplimentare.

Vineri, la Dublin, liderii UE au convenit ca Europa să fie reprezentată în negocieri de instituțiile UE și de grupul E5, format din Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit, fără să desemneze un negociator-șef unic.

La conferința de presă de după Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles, Kallas a fost întrebată dacă regretă că și-a susținut candidatura pentru conducerea negocierilor în numele Europei, în condițiile în care liderii au optat pentru o altă configurație.

„Eu continui să mă raportez la Tratate. Luați Tratatele și citiți cine se ocupă de chestiunile de securitate și politică externă. Le spunem mereu partenerilor noștri: statul de drept, statul de drept. Iar statul de drept în Europa înseamnă, de fapt, Tratatele. Așadar, îmi mențin afirmațiile. Și sunt pregătită să fac și această muncă”, a declarat Kallas.

Aceasta a recunoscut că liderii pot decide o altă formulă, dar a apreciat că stabilirea formatului permite mutarea atenției asupra conținutului negocierilor.

În acest context, șefa diplomației europene a insistat asupra utilizării resurselor instituționale deja existente.

„Sper ca acest tip de structură să nu creeze structuri paralele care să genereze costuri bugetare, pentru că avem și discuțiile despre buget. Există Serviciul European de Acțiune Externă. Avem oameni care cunosc Rusia, care sunt experți, care cunosc acordurile anterioare, care cunosc istoria și cred, cu siguranță, că expertiza acestor oameni ar trebui folosită”, a subliniat aceasta.

Kallas a relatat că mai mulți miniștri de externe au cerut, în discuțiile de luni, să participe efectiv la proces, nu doar să fie informați despre negocieri.

„Ceea ce au spus mulți miniștri ai statelor membre este că nu vor să fie informați ulterior despre aceste lucruri. Vor să fie implicați în aceste discuții”, a precizat Înaltul Reprezentant.

Întrebată dacă formatul E5 lasă unele state, inclusiv țările nordice care oferă un sprijin important Ucrainei, insuficient reprezentate, Kallas a amintit că UE dispune deja de formule de reprezentare a tuturor celor 27 de membri.

„De îndată ce începi să incluzi țări, unde tragi linia? Adică, de ce nu și ele? Va fi o masă foarte mare”, a remarcat aceasta.

În privința mandatului de negociere, Kallas a explicat că a pregătit împreună cu miniștrii de externe revendicările maximale ale Europei. Ea a arătat că pregătirea negocierilor presupune și definirea internă a compromisurilor posibile și a limitelor care nu pot fi depășite.

Șefa diplomației europene a insistat că negociatorii trebuie să mențină prioritatea unei încetări a focului înaintea discutării altor teme. Seriozitatea Moscovei, a adăugat ea, trebuie evaluată prin rezultate concrete, precum întoarcerea prizonierilor de război și a copiilor deportați, oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice sau o încetare a focului în Marea Neagră.

„Dacă vedem o încetare a focului care să pună într-adevăr capăt uciderii ucrainenilor, atunci voi fi sigură că Rusia tratează cu seriozitate aceste discuții”, a declarat Kallas.