Kallas: Pe Putin nu îl interesează pacea. Rachetele rusești continuă să cadă neîncetat asupra Ucrainei

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, condamnă atacurile neîncetate ale Moscovei asupra Ucrainei și susține că Putin „nu este interesat de pace.”

„Rachetele rusești continuă să cadă neîncetat asupra Ucrainei, aducând mai multă moarte și mai multă distrugere. Încă o dată, Putin demonstrează că nu este interesat de pace. Trebuie să ne intensificăm sprijinul militar – altfel, și mai mulți civili ucraineni vor plăti cel mai mare preț”, a scris vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, într-o postare pe X.

Russian missiles keep relentlessly falling on Ukraine, bringing more death and more destruction.

Once again, Putin shows he has no interest in peace.

We must step up our military support – otherwise, even more Ukrainian civilians will pay the highest price.

— Kaja Kallas (@kajakallas) March 8, 2025