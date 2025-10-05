Kallas: Rusia maschează eșecul ofensivei sale din vară cu atacuri teroriste asupra civililor și infrastructurii ucrainene. Nu se va opri până când nu va fi forțată să o facă

Rusia maschează eșecul ofensivei sale din vară prin atacuri teroriste asupra civililor și infrastructurii ucrainene, a declarat dumincă Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.

„Continuăm să susținem Ucraina atât timp cât este nevoie: finalizând următorul pachet de sancțiuni, asigurând finanțare și furnizând arme. Rusia nu se va opri până când nu va fi forțată să o facă”, a scris Kaja Kallas, pe X.

Sâmbătă, un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc cu drone asupra unei gări din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, incident soldat cu zeci de răniți, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut acțiuni ferme din partea Europei și a Statelor Unite.

De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, Ucraina a fost din nou ținta unui atac combinat al Rusiei, cu peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac, iar Polonia a anunțat că a mobilizat aeronave și sisteme terestre pentru a-și proteja spațiul aerian. Oficialii ucraineni au raportat că rachete și drone au lovit și regiunea Lviv, situată în apropierea graniței cu Polonia.

În timpul summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, Zelenski a lansat un apel către europeni să se mobilizeze alături de Ucraina și a avertizat că recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o „escaladare”.