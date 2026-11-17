Sprijinirea Ucrainei este „un chilipir” în comparație cu o victorie a lui Vladimir Putin, a declarat luni Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, subliniind că ajutorul destinat Kievului reprezintă o investiție în securitatea europeană. Potrivit estimărilor invocate de aceasta, guvernele europene cheltuiesc aproximativ 0,1–0,2% din PIB pentru susținerea Ucrainei.

La conferința de presă de după Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles, șefa diplomației europene a respins ideea că dificultățile bugetare ar trebui să reducă sprijinul pentru Kiev.

„Este clar că bugetele sunt sub presiune peste tot, dar sprijinirea Ucrainei este o investiție în securitatea europeană. Modul nostru de viață – școli mai bune, spitale mai bune, locuințe la prețuri accesibile – depinde de securitate. Potrivit estimărilor, guvernele europene cheltuiesc aproximativ 0,1–0,2% din PIB pentru ajutorul acordat Ucrainei, iar sprijinirea Ucrainei este un chilipir în comparație cu o victorie a lui Putin”, a declarat Kallas.

Aceasta a amintit că liderii UE vor discuta săptămâna viitoare opțiunile de finanțare a Ucrainei pentru 2027 și a avertizat că Moscova nu dă semne că se pregătește pentru pace, continuând să intensifice atacurile asupra civililor ucraineni.

„Dacă Rusia mizează pe oboseala noastră, va fi dezamăgită”, a subliniat Înaltul Reprezentant.

Pentru a ajuta Ucraina să treacă peste iarnă, Uniunea Europeană mobilizează 500 de generatoare, 200 de autobuze, adăposturi de urgență, cabluri energetice subacvatice și poduri plutitoare.

În paralel, miniștrii de externe au aprobat luni 140 de noi includeri pe listele de sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile vizează rafinării, bănci, comerțul electronic și companii din Golf și Asia de Est care sprijină flota-fantomă a Moscovei.

Potrivit lui Kallas, acestea includ și cel mai amplu set de sancțiuni adoptat până acum împotriva celor responsabili de atacurile cibernetice și de dezinformare ale Rusiei împotriva Uniunii Europene. Al 22-lea pachet de sancțiuni va fi prezentat în zilele următoare.

Miniștrii au cerut, de asemenea, înăsprirea politicilor de acordare a vizelor și împiedicarea participării sportivilor ruși la competiții organizate în UE.

Întrebată de ce interdicția de intrare pentru actualii și foștii combatanți ruși nu a fost încă implementată, Kallas a precizat că discuțiile continuă, fără să confirme includerea măsurii în viitorul pachet.

„Prezentăm statelor membre, în câteva zile, al 22-lea pachet și să vedem dacă aceasta va fi inclusă. Discuțiile continuă. Unele state membre au semne de întrebare privind implementarea”, a declarat șefa diplomației europene.

Aceasta a susținut că dificultățile practice pot fi depășite, invocând evidențele păstrate de autoritățile ruse despre participanții la război.

„Rusia este, de fapt, foarte birocratică, așa că păstrează date despre toate aceste persoane care au participat la acest război”, a afirmat Kallas, adăugând că, în opinia sa, problema implementării poate fi rezolvată.

La o întrebare suplimentară privind modul în care UE ar putea obține informațiile respective, Înaltul Reprezentant a invocat capacitățile serviciilor de informații, fără a oferi detalii operaționale.

„Există modalități în zilele noastre. Avem cu toții specialiști foarte buni în informații. Nu sunt expertă în aspectele tehnice, dar experții spun că este destul de ușor să fie obținute”, a precizat aceasta.