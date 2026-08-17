Kallas: UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei, iar numărul entităților sancționate ar putea crește cu o treime

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat luni că va propune în toamnă cea mai amplă listă de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina, măsurile urmând să crească cu o treime numărul entităților ruse sancționate, relatează AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

„În această toamnă, propun cea mai ambițioasă listă de sancțiuni de la începutul războiului. Odată adoptate, aceste măsuri ar crește imediat numărul total de entități ruse sancționate cu o treime”, a declarat Kallas în ediția din 17 august a ziarului.

„Presiunea trebuie să continue să crească până când Moscova va încheia războiul”, a mai spus ea.

Potrivit acesteia, de la începutul invaziei ruse în februarie 2022, „sancțiunile UE au costat deja scump Rusia, privând mașina sa de război de peste 1.000 de miliarde de euro”.

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Luna trecută, Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează diminuarea veniturilor utilizate de Kremlin pentru finanțarea războiului din Ucraina, restrângerea activității „flotei din umbră” și perturbarea lanțurilor de aprovizionare ale economiei ruse.

Acordul la care au ajuns ambasadorii statelor membre acordă Greciei o derogare care îi permite să continue, în viitorul previzibil, transportul de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc către clienți din afara Uniunii Europene. Astfel, Atena și-a ridicat veto-ul cu care bloca acest pachet.