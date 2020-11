Kamala Harris, primul discurs ca vicepreședintă aleasă a SUA: O nouă zi pentru America. Deși voi fi prima femeie în această funcție, nu voi fi ultima

Numeroşi lideri internaţionali, ai Uniunii Europene şi ai NATO au adresat sâmbătă mesaje de felicitare preşedintelui ales al SUA, Joe Biden, după victoria acestuia în faţa preşedintelui în exerciţiu, republicanul Donald Trump, la alegerile din 3 noiembrie, transmit agenţiile internaţionale de presă, potrivit Agerpres.

Premierul italian Giuseppe Conte a felicitat sâmbătă seară “poporul american şi instituţiile sale pentru dovada lor excepţională de vitalitate democratică” după ce Joe Biden a fost ales președinte al Statelor.

“Suntem gata să lucrăm cu preşedintele ales Joe Biden pentru a consolida relaţia transatlantică. Statele Unite pot conta pe Italia drept un aliat solid şi un partener strategic”, a scris Conte în limba engleză pe contul său de Twitter.

Congratulations to the American people and institutions for an outstanding turnout of democratic vitality. We are ready to work with the President-elect @JoeBiden to make the transatlantic relationship stronger. The US can count on Italy as a solid Ally and a strategic partner

