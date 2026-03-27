Karin Prien, ministru din partea CDU, ar putea candida pentru a fi prima președintă a Germaniei de origine evreiască: “Ar fi un simbol foarte puternic”

Karin Prien, ministra federală a educației și familiei din Germania, este considerată drept o posibilă candidată pentru a-i succeda președintelui Frank-Walter Steinmeier în 2027, o mutare care ar face-o prima șefă de stat evreică a țării, relatează Jerusalem Post și The Times of Israel. Ea a intrat deja în istorie ca prima femeie de origine evreiască ce a condus un minister într-un guvern german postbelic.

Prien s-a născut la Amsterdam în 1965, într-o familie evreiască. Casa părinților săi era plină de cărți ale unor autori evrei precum Saul Bellow, Philip Roth și Isaac Bashevis Singer. După ce s-a mutat în Germania, a studiat dreptul și științele politice la Bonn. Ea a recunoscut într-un interviu acordat Jewish Telegraphic Agency că originea sa evreiască este neobișnuită pentru o persoană aflată într-o astfel de poziție în Germania postbelică.

Ambii bunici ai săi, atât din partea mamei, cât și din partea tatălui, au fost evrei supraviețuitori ai Holocaustului. Ea se identifică drept o persoană cu o „biografie evreiască”. Nici bunica maternă, nici bunica paternă nu au fost evreice, ceea ce înseamnă că, potrivit celor mai stricte interpretări ale legii evreiești, nu ar fi considerată evreică.

„Faptul că sunt o persoană cu o biografie evreiască este ceva neobișnuit în Germania. Nu este normal”, a declarat Prien la o recepție organizată la începutul acestei luni la New York City.

Spre deosebire de rolul proeminent al președintelui în Statele Unite și Franța, funcția de președinte federal german este în mare parte ceremonială, simbolică și mai comparabilă cu cea din Israel.

Luna trecută, o analiză publicată de Deutsche Welle semnala că ideea de a avea în premieră un președinte femeie este explorată în Germania după ce numele fostului cancelar Angela Merkel fusese avansat pentru a-i succeda lui Frank-Walter Steinmeier.

Totuși, un posibil președinte de origine evreiască în Germania postbelică ar avea o semnificație simbolică majoră.

„Dezvoltarea prieteniei germano-evreiești pe care o avem astăzi este descrisă de unii ca un miracol”, a spus ea. „Dar încă există o lipsă de normalitate în relația dintre evreii germani și germanii neevrei. Cred că este ceva special atunci când o persoană evreiască, sau o persoană cu o biografie evreiască, ocupă o funcție politică de conducere în Germania”, a evaluat Prien.

Ca membră a partidului Uniunea Creștin-Democrată (CDU), Prien a susținut atât democrația liberală, cât și sprijinul pentru Israel, într-o perioadă de creștere a antisemitismului și a ostilității față de statul evreu.

„Ar fi un simbol foarte puternic dacă o persoană evreiască ar deveni președinte al Germaniei în 2027”, a declarat Prien. Deși a crescut într-o familie laică, ea a absorbit cultura evreiască în mediul familial și poartă un colier cu Steaua lui David în portretul său oficial parlamentar.

„Vreau să arăt că trebuie să fie normal să afișezi simboluri evreiești. Este un fel de declarație”, a explicat Prien.