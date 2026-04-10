Kaya Kallas, în Abu Dhabi: Armistițiul dintre SUA și Iran rămâne fragil, dar alternativa este sumbră

Diana Zaim
© Kaya Kallas - X

După vizita sa în Arabia Saudită, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, se află astăzi în Emiratele Arabe Unite. La Abu Dhabi, Kallas s-a întâlnit cu ministrul de externe și viceprim-ministrul emirat, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Cei doi oficiali au discutat stadiul conflictului din Orientul Mijlociu, cât și cooperarea bilaterală și consolidarea parteneriatului UE-EAU.

„Armistițiul dintre SUA și Iran rămâne fragil, dar alternativa este sumbră. Redeschiderea rapidă a Strâmtorii Hormuz trebuie să fie o prioritate. Am discutat, de asemenea, despre cooperarea noastră bilaterală și despre modalitățile de a consolida parteneriatul dintre UE și EAU, inclusiv în domeniul securității și al apărării”, a transmis Kaya Kallas într-un mesaj postat pe contul X.

Citiți și: UE salută armistițiul de două săptămâni între SUA și Iran și sprijină eforturile pentru o „soluție durabilă” a conflictului. Kaja Kallas merge în Arabia Saudită

Oana Țoiu, după convorbirea cu Marco Rubio: Cooperare pentru descurajare și apărare și accent sporit pe dezvoltarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic România – SUA
OCDE avertizează: Creșterea economică globală este sub presiune și cere relansarea urgentă a reformelor structurale. Cormann: „Trebuie să îmbunătățim mediul de afaceri, să stimulăm inovarea și să investim în competențe”
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

