Kaya Kallas, în Abu Dhabi: Armistițiul dintre SUA și Iran rămâne fragil, dar alternativa este sumbră

După vizita sa în Arabia Saudită, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, se află astăzi în Emiratele Arabe Unite. La Abu Dhabi, Kallas s-a întâlnit cu ministrul de externe și viceprim-ministrul emirat, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Cei doi oficiali au discutat stadiul conflictului din Orientul Mijlociu, cât și cooperarea bilaterală și consolidarea parteneriatului UE-EAU.

„Armistițiul dintre SUA și Iran rămâne fragil, dar alternativa este sumbră. Redeschiderea rapidă a Strâmtorii Hormuz trebuie să fie o prioritate. Am discutat, de asemenea, despre cooperarea noastră bilaterală și despre modalitățile de a consolida parteneriatul dintre UE și EAU, inclusiv în domeniul securității și al apărării”, a transmis Kaya Kallas într-un mesaj postat pe contul X.

In Abu Dhabi, I met with Deputy Prime Minister @ABZayed to discuss the Iran war and its regional impact, including on Lebanon and Iraq.



The U.S.-Iran ceasefire remains fragile, but the alternative is bleak. Reopening the Strait of Hormuz swiftly must be a priority.



— Kaja Kallas (@kajakallas) April 9, 2026

Citiți și: UE salută armistițiul de două săptămâni între SUA și Iran și sprijină eforturile pentru o „soluție durabilă” a conflictului. Kaja Kallas merge în Arabia Saudită