Kaya Kallas pledează pentru reechilibrarea relațiilor economice dintre UE și China

Uniunea Europeană și China au organizat la Bruxelles, la 2 iulie, cel de-al 13-lea dialog strategic, coprezidat de Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, și de ministrul chinez de externe Wang Yi, informează un comunicat oficial al Serviciului European de Acțiune Externă.

Punând bazele pentru summitul liderilor din iulie, oficialii au discutat despre chestiuni bilaterale, precum și despre situația geopolitică din prezent. Astfel, Înaltul Reprezentant a reafirmat angajamentul UE de a colabora în mod constructiv cu China pentru a aborda provocările globale.

În ceea ce privește comerțul, Kaja Kallas a subliniat importanța găsirii de soluții concrete pentru reechilibrarea relațiilor economice, asigurarea condițiilor de concurență echitabile și îmbunătățirea reciprocității în ceea ce privește accesul pe piață.

Good to host FM of China Wang Yi for talks.

We covered a lot of ground.

I urged Beijing to find solutions to rebalance our economic relations and to stop enabling Russia’s war against Ukraine.

I addressed human rights issues and we discussed the crises in the Middle East.

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 2, 2025