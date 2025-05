Keir Starmer: Acordul de „resetare” a relației cu UE demonstrează că Regatul Unit este „înapoi pe scena internațională”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană va explora posibilitatea participării Regatului Unite la piața de energie electrică a UE, subliniind că o astfel de măsură ar sprijini stabilitatea fluxurilor energetice, ar consolida securitatea comună în domeniu și ar atrage investiții private, datorită unui cadru de reglementare stabil și previzibil.

„Am decis să analizăm participarea Regatului Unit la piața UE a energiei electrice. Este benefică pentru stabilitatea fluxurilor de energie. Este bună pentru securitatea noastră energetică comună. Deoarece știm că o piață mai mare va fi benefică și pentru scăderea prețurilor la energie și va atrage mai multe investiții private datorită stabilității și previzibilității reglementărilor. Trebuie să valorificăm potențialul vast al Mării Nordului, în special pentru energia regenerabilă, ieftină și locală”, a declarat von der Leyen, la conferința de presă comună ce a urmat summitului UE – Regatul Unit, desfășurat la Londra.

Tototdată, președinta Comisiei Europene a salutat acordul privind reluarea participării Regatului Unit la programul Erasmus+, precum și demararea unui nou program de mobilitate pentru tineri.

Alături de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de premierul britanic Keir Starmer, von der Leyen a subliniat că noua cooperare va consolida legăturile între generațiile viitoare prin oportunități comune de studiu și trai în țările partenere.

„Mă bucur atât de mult că am convenit asupra reluării programului Erasmus+ pentru tinerii noștri. Și că vom colabora pentru crearea unui program comun de mobilitate pentru tineri. Acesta le va permite noilor generații să trăiască și să studieze din nou în țările celorlalți. Din propria mea experiență, astfel de programe creează prietenii care durează o viață”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

So glad that we’ve agreed to have Erasmus+ for our young people.

And to work towards a youth experience scheme.

This will allow the next generation to once again live and study in each other’s countries.

From my own experience, this will build friendships that last a lifetime. pic.twitter.com/sSWtqPcyIw

