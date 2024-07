Keir Starmer dorește să înceapă tratativele pentru un pact de securitate și apărare Marea Britanie – UE în primăvara anului 2025

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a participat vineri la reuniunea guvernului britanic, subliniind faptul că Londra are puterea de decizie pentru a conduce spre final războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

„Astăzi, m-am adresat cabinetului britanic și am subliniat faptul că Londra are puterea de decizie de a conduce acest război spre final. Și va fi o concluzie corectă – justă și echitabilă”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

Today, I addressed the UK Cabinet and emphasized that London has the decision-making power to steer this war towards its end. And it will be the right conclusion—just and fair. pic.twitter.com/jXtnuC82LN

De asemenea, Volodimir Zelenski l-a invitat pe premierul britanic, Keir Starmer, în Ucraina, unde poate vedea că „toți ucrainenii sunt foarte recunoscători Regatului Unit și întregii sale națiuni”.

„Îl invit pe prim-ministrul Starmer să viziteze Ucraina, unde poate vedea că pentru toți ucrainenii este un privilegiu și suntem foarte recunoscători Regatului Unit și întregii sale națiuni. Putem pune la punct cât mai multe detalii ale aranjamentelor noastre, astfel încât poporul nostru – ucrainenii și britanicii – să poată simți rezultatele cât mai curând posibil”, a declarat Zelenski.

I invite Prime Minister Starmer to visit Ukraine, where he can see that for all Ukrainians, it is a privilege, and we are very thankful to the UK and its entire nation. We can work out as many details of our arrangements as possible so that our people—Ukrainians and Britons—can…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024