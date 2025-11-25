Connect with us

INTERNAȚIONAL

Keir Starmer reafirmă angajamentul Regatului Unit de a „trimite trupe la sol” în Ucraina „în cazul încetării ostilităților”

Published

2 hours ago

on

© 10 Downing Street

Premierul britanic Keir Starmer și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat despre activitatea în curs a „Coaliției celor dispuși” de a pregăti desfășurarea unei forțe multilaterale în Ucraina în eventualitatea unui armistițiu, a precizat Downing Street.

Regatul Unit este în continuare dispus să trimită trupe la sol pentru a proteja Kievul dacă ostilitățile se vor opri, a confirmat purtătorul de cuvânt al premierului, scrie The Guardian

Reflectând asupra discuțiilor de la Geneva și a dialogului diplomatic care a urmat, cei doi lideri au căzut de acord asupra importanței obținerii unei păci juste și durabile pentru Ucraina.

Premierul britanic a spus că Ucraina se poate baza pe sprijinul Regatului Unit pe măsură ce discuțiile continuă. Privind către apelul din această după-amiază al „Coaliției celor dispuși”, liderii au discutat despre unitatea internațională demonstrată în sprijinul Ucrainei și au subliniat importanța eforturilor continue ale partenerilor din coaliție în pregătirea unei posibile desfășurări a unei forțe multilaterale după încetarea ostilităților.

Downing Street a declarat că nu va anticipa discuțiile din cadrul „Coaliției celor dispuși”, programate pentru marți după-amiază, însă a subliniat că „planificarea a continuat în mod constant” după angajamentul asumat vara aceasta de Regatul Unit și Franța privind o forță multinațională menită să consolideze parcursul Ucrainei către pace.

Întrebat dacă Regatul Unit este în continuare pregătit să trimită trupe la sol, purtătorul de cuvânt oficial al lui Starmer a răspuns:

„Dacă mă întrebați direct dacă Regatul Unit este în continuare dispus să trimită trupe la sol în cazul încetării ostilităților, răspunsul este da. Aceasta este poziția noastră actuală.”

Săptămâna trecută, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică comună cu președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz, pentru a coordona pozițiile europene privind planul de pace pentru Ucraina și Europa propus de Statele Unite.

Convorbirea a fost urmată de reacții din partea tuturor capitalelor implicate, iar mesajul comun a fost acela al unui sprijin ferm, coordonat și al unei implicări directe a Ucrainei în orice demers de pace.

Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze „onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.

Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.

Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

INTERNAȚIONAL

SUA și Ucraina au agreat termenii esențiali ai planului de pace propus de Trump: Zelenski dorește să meargă la Casa Albă pentru a încheia un acord

Published

2 hours ago

on

November 25, 2025

By

© President of Ukraine Official Website

SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.

Anunțul a fost făcut de fostul ministru ucrainean al apărării Rustem Umerov, actual secretar al Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei, într-o postare pe X.

Membru al delegației ucrainene care a negociat duminică la Geneva cu reprezentanții Statelor Unite, Umerov a transmis că apreciază „întâlnirile productive și constructive care au avut loc la Geneva între delegațiile ucraineană și americană, precum și eforturile susținute ale președintelui Trump de a pune capăt războiului”.

Potrivit lui Umerov, „delegațiile noastre au ajuns la un acord comun cu privire la termenii esențiali ai acordului discutat la Geneva”.

El a adăugat că „acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori”.

Umerov a mai subliniat că Ucraina „așteaptă cu interes organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA, la cea mai apropiată dată potrivită din luna noiembrie, pentru a finaliza etapele finale și a încheia un acord cu președintele Trump”.

Casa Albă nu a confirmat acordul, însă presa americană a citat oficiali din rândul administrației americane care au precizat că Ucraina a acceptat un acord de pace care ar pune capăt războiului cu Rusia și că unele detalii minore ale acordului mai trebuie încă stabilite, conform Fox News.

Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.

Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.

Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.

INTERNAȚIONAL

NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, afirmă ministrul polonez al Apărării

Published

3 hours ago

on

November 25, 2025

By

© Kancelaria Sejmu

NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, a declarat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după ce România a lansat marți avioane de luptă în urma intrării unor drone în spațiul său aerian, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

„Operațiunea Eastern Sentry trebuie consolidată. Opt țări și-au pus la dispoziție forțele armate, acest proces trebuie accelerat. Aceasta este și concluzia dacă această încălcare este confirmată astăzi”, a declarat Kosiniak-Kamysz după o întâlnire cu omologul său francez.

Citiți și Ucraina condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al României și R. Moldova: O dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct și alte națiuni europene. Suntem solidari cu partenerii din Triunghiul Odesa

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației. 

Potrivit unui comunicat MApN, ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.

La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.

La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.

La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați. 

La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.

NATO

Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa, primit de ministrul apărării la Baza Mihail Kogălniceanu în timp ce drone rusești au căzut pe teritoriile României și R. Moldova

Published

5 hours ago

on

November 25, 2025

By

© MApN

Prezența generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu de la Constanța este un semnal bun pentru România, a declarat, marți, ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.

Ministerul Apărării Naționale, împreună cu Ambasada SUA la București și Garnizoana Armatei SUA Black Sea, găzduiesc marți vizita generalului Christopher Donahue, Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu.

“Generalul Donahue a venit astăzi să fie alături de soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu pentru a sărbători Thanksgiving (n.r. – Ziua Recunoștinței). Ne-au invitat și pe noi, trebuia să fie o zi de sărbătoare. Nu este o zi de sărbătoare, avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României”, a precizat Moșteanu, în cadrul unor declarații de presă, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că incidentul cu drona căzută într-o localitate din Vaslui îl face să întrerupă vizita de la baza Mihail Kogălniceanu și va pleca la București.

O dronă fără încărcătură a căzut în zona localității Puiești, județul Vaslui, autoritățile apreciind că este despre drona care a fost urmărită timp de mai multe ore pe teritoriul României în cursul dimineții. O altă dronă inscripționată cu litera “Z” a căzut pe acoperișul unei case dintr-o comună din Republica Moldova, generând reacții de condamnare din partea autorităților de la Chișinău.

Ministerul Apărării Naționale informase marți dimineață că radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

Potrivit ministrului, o nouă capacitate antiaeriană va intra în serviciul operațional al Armatei Române în curând “și ne va oferi o capacitate sporită de a da jos aceste drone”.

“Trebuie să putem face față mai bine acestor tipuri de provocări”, a adăugat Moșteanu.

“Revenind la ziua de astăzi și faptul că general Donahue este astăzi aici, este un semnal foarte bun pentru România, un semnal că avem multe de construit în continuare. Suntem pe un parcurs de peste 30 de ani de parteneriat și ăsta este un lucru care ne ajută să fim optimiști pentru viitor. Faptul că avem aceste trupe aici, avem steagul american pe teritoriul României, este un lucru valoros și pentru securitatea României”, a mai declarat ministrul apărării.

Potrivit MApN, vizita generalului Donahue demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO. 

Generalul american s-a aflat în România și în prima parte a lunii noiembrie, cu ocazia exercițiului militar “Dacian Fall 25” de la Cincu, care a marcat avansarea grupului de luptă al NATO din România la nivel de brigadă.

Vizita înaltului oficial militar american are loc și în contextul mai larg al anunțului de luna trecută în care Pentagonul a decis încetarea prezenței forței rotaționale al SUA în România, măsură dispusă după invazia Rusiei în Ucraina. Prezența militară americană în țara noastră este preconizată să rămână la nivelul anterior acestei invazii militare ruse în țara vecină.

Trending