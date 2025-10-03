INDIA
Keir Starmer va efectua săptămâna viitoare prima vizită în India în calitate de premier britanic pentru a consolida legăturile în domeniul tehnologiei
Prim-ministrul Keir Starmer se va întâlni săptămâna viitoare cu Narendra Modi, premierul Indiei, la Mumbai, pentru a promova parteneriatul dintre cele două țări în domeniul tehnologiei și securității, au declarat pentru POLITICO mai multe persoane familiarizate cu planurile.
Este prima vizită a lui Starmer în această țară în calitate de prim-ministru și are loc la doar câteva luni după ce Marea Britanie și India au încheiat în sfârșit acordul comercial mult dorit, în umbra războiului tarifar al lui Donald Trump.
Vizita se va concentra pe fintech, „parteneriatele legate de tehnologie” și „marea înțelegere comercială pe care am semnat-o în sfârșit”, a declarat un oficial indian, care a dorit să rămână anonim pentru a discuta planurile.
În capitala financiară a Indiei, Starmer și Modi vor lua cuvântul la cel mai mare festival fintech din lume, înainte de a se alătura miniștrilor și oficialilor de rang înalt pentru a promova Inițiativa pentru securitate tehnologică (TSI) dintre Marea Britanie și India 2024.
Pactul vizează cooperarea în domeniul telecomunicațiilor, mineralelor critice, inteligenței artificiale, cuanticii, biotehnologiei, materialelor avansate și semiconductorilor.
„Ambele părți încearcă să se aplece asupra acestei chestiuni pentru a afla: Cum putem atrage investiții în acest domeniu? Cum putem atrage capital inițial pentru a-l susține? Și care sunt beneficiile specifice pe care le putem obține ca rezultate imediate?”, a declarat o persoană apropiată planificării, căreia i s-a acordat, de asemenea, anonimatul.
Starmer și Modi vor analiza cei șapte piloni ai TSI și vor vedea „care sunt cei care pot avansa cel mai repede”, au spus ei.
În luna mai, cercetătorii de la Carnegie Endowment for International Peace, un grup internațional de reflecție, au solicitat „o doză mai mare de ambiție și gândire creativă” în cadrul TSI, cu accent pe „proiecte ambițioase”.
Ei solicită combinarea punctelor forte ale Indiei în domeniul producției cu activitatea de cercetare și dezvoltare a Marii Britanii, inclusiv în domeniul semiconductorilor pe bază de grafen, și crearea unui laborator comun de fizică cuantică.
În timpul vizitei lui Modi din iulie, guvernul britanic a declarat că parteneriatul TSI va duce la crearea unui centru comun pentru IA. Colaborarea în domeniul grafenului și al mineralelor critice este, de asemenea, în curs de desfășurare, a doua fază a Observatorului lanțului de aprovizionare cu minerale critice din Marea Britanie și India urmând să înceapă.
Starmer va veni însoțit de delegații de afaceri, inclusiv unele axate pe educație și minerale critice.
TSI este supravegheat de consilierii de securitate națională din fiecare țară și este revizuit la fiecare șase luni. Unul dintre consilierii adjuncți de securitate națională ai lui Starmer s-a aflat în India săptămâna trecută „pentru o discuție despre unele dintre rezultatele pe care le consideră importante”, potrivit persoanei apropiate planificării menționate mai sus.
Colaborarea în domeniul mineralelor critice este unul dintre domeniile de activitate care „avansează rapid”, a adăugat persoana respectivă, afirmând că discuțiile ar putea duce la „o serie de rezultate și anunțuri pozitive”.
Marea Britanie și India vor organiza, de asemenea, o reuniune comună a consiliului economic și comercial, un proces ministerial cu participarea mediului de afaceri, pentru a analiza modul în care se poate valorifica acordul comercial încheiat în iulie de Modi și Starmer.
„Diferite sectoare vor avea opinii diferite cu privire la ceea ce ar putea fi o problemă, la ceea ce este încă o problemă sau la ceea ce ar putea fi îmbunătățit din punct de vedere normativ”, au afirmat aceștia, menționând că, deși nu toate problemele vor fi rezolvate imediat, procesul oferă „claritate” care va permite ambelor părți să se asigure că acordul comercial va genera valoare imediat după intrarea sa în vigoare.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană propune o „nouă agendă strategică UE-India” ce vizează sporirea prosperității și a securității pentru ambii parteneri: Suntem gata să investim în viitorul nostru comun
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat o comunicare comună în care se prezintă o „nouă agendă strategică UE-India”, care marchează o etapă importantă în relațiile dintre UE și India.
Această inițiativă, anunțată de președinta von der Leyen în orientările sale politice pentru perioada 2024-2029, vizează aprofundarea, extinderea și o mai bună coordonare a cooperării bilaterale, sporirea prosperității și a securității pentru ambii parteneri și contribuția la abordarea principalelor provocări globale.
„Acum este momentul să ne concentrăm pe parteneri de încredere și să consolidăm parteneriatele bazate pe interese comune și ghidate de valori comune. Cu noua noastră strategie UE-India, ducem relația noastră la un nivel superior. Promovarea comerțului, a investițiilor și a mobilității talentelor. Consolidarea securității noastre economice comune. Promovarea tranziției către o economie curată și stimularea inovării împreună. Aprofundarea cooperării noastre industriale în domeniul apărării. Europa este deja cel mai mare partener comercial al Indiei și ne-am angajat să finalizăm acordul nostru de liber schimb până la sfârșitul anului. Europa este deschisă pentru afaceri. Și suntem gata să investim în viitorul nostru comun cu India”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat al instituției pe care o conduce.
„India este unul dintre cei mai importanți actori de pe scena mondială actuală și un partener natural pentru Uniunea Europeană. Există numeroase domenii în care interesele, punctele forte și voința politică ale celor două părți coincid. Intensificarea colaborării noastre – pe care o propunem astăzi – va fi benefică pentru securitatea și prosperitatea cetățenilor și întreprinderilor de pe ambele părți. Există și domenii în care nu suntem de acord. În ultimă instanță, parteneriatul nostru vizează apărarea unei ordini internaționale bazate pe norme. Negocierile noastre vor aborda aceste provocări”, a declarat, la rândul său, Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas.
În urma vizitei Colegiului în India din luna februarie, comunicarea comună prezintă viziunea strategică a UE pentru consolidarea cooperării cu New Delhi. Aceasta identifică cinci domenii de interes comun și puncte forte complementare, bazându-se pe legăturile existente și abordând în același timp domeniile care prezintă potențial pentru o implicare sporită.
În contextul realităților geopolitice în schimbare, relațiile mai strânse dintre UE și India sunt din ce în ce mai importante pentru consolidarea creșterii economice și a securității, precum și pentru diversificarea lanțurilor de aprovizionare ca răspuns la ordinea mondială incertă de astăzi, arată Comisia Europeană.
Dincolo de dimensiunea bilaterală, noua agendă strategică evidențiază angajamentul comun al UE și al Indiei în ceea ce privește problemele globale și cu parteneri terți, reflectând influența globală crescândă a Indiei.
Prosperitate, durabilitate, tehnologie și inovare
Comunicarea comună identifică un potențial semnificativ neexploatat în domeniul comerțului și al investițiilor, prezentând strategii de consolidare a legăturilor comerciale, în special finalizarea negocierilor în curs privind un acord de liber schimb (ALS).
Aceasta propune consolidarea lanțurilor de aprovizionare, promovând în același timp tehnologiile emergente critice și angajamentul în domeniul digital, cu o atenție specială acordată consolidării securității economice în cadrul Consiliului pentru comerț și tehnologie (TTC).
Această nouă strategie propune, de asemenea, aprofundarea cooperării în domeniul tehnologic, inclusiv un potențial parteneriat UE-India pentru start-up-uri, și invită India să se asocieze programului Orizont Europa.
Ea sugerează inițiative ambițioase pentru decarbonizare și tranziția către o economie curată, cum ar fi intensificarea cooperării în domeniul energiilor regenerabile, dezvoltarea capacităților în domeniul hidrogenului verde și extinderea finanțării ecologice. În plus, ea evidențiază oportunitățile de consolidare în comun a securității alimentare, a sănătății, a rezilienței la schimbările climatice și la dezastre.
Securitate și apărare
Comunicarea comună promovează parteneriatul propus între UE și India în domeniul securității și apărării. Acest lucru va consolida consultările strategice și inițiativele comune, inclusiv în ceea ce privește gestionarea crizelor, securitatea maritimă, apărarea cibernetică și combaterea terorismului, și va stimula cooperarea industrială în domeniul apărării, punând accentul pe stimularea capacităților de producție și tehnologice, securizarea lanțurilor de aprovizionare și promovarea inovării.
Lansarea negocierilor pentru un acord privind securitatea informațiilor, menit să faciliteze schimbul de informații clasificate, va sprijini o cooperare mai strânsă în domeniul securității și apărării.
Alte domenii de interes sunt cooperarea mai strânsă în regiunea Indo-Pacific, abordarea amenințărilor hibride, securitatea spațială și intensificarea angajamentului în ceea ce privește războiul Rusiei împotriva Ucrainei, flotele fantomă și sancțiunile.
Conectivitate și probleme globale
Comunicarea comună pune accentul pe consolidarea inițiativelor regionale în materie de conectivitate, cum ar fi Coridorul economic India-Orientul Mijlociu-Europa (IMEC), și promovează cooperarea trilaterală Global Gateway și UE-India cu și în țări terțe. Aceasta vizează consolidarea cooperării cu India în cadrul forumurilor multilaterale și încurajarea Indiei să promoveze dreptul internațional, valorile multilaterale și guvernanța globală.
Factori favorizanți la toate nivelurile
Comunicarea comună acordă prioritate maximizării interacțiunii și consolidării coordonării UE-India la toate nivelurile.
Aceasta include mobilitatea competențelor cu ajutorul Biroului european pilot pentru accesul la informații juridice, care facilitează mobilitatea forței de muncă.
Se propune dezvoltarea unui cadru cuprinzător de cooperare în materie de mobilitate, care să acopere studiile, munca și cercetarea. Pe lângă o implicare mai profundă a societății civile, a tinerilor și a grupurilor de reflecție, propunerea de creare a unui forum de afaceri UE-India sprijină extinderea colaborării cu mediul de afaceri.
CHINA
Donald Trump, comentariu la adresa triunghiului Xi-Putin-Modi: “Am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, exprimându-și nemulțumirea față de New Delhi și Moscova în timp ce Beijingul promovează o nouă ordine mondială.
„Se pare că am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei. Fie ca ele să aibă un viitor lung și prosper împreună!”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de o fotografie a celor trei lideri împreună la summitul găzduit de Xi în China.
Întrebat despre postarea lui Trump, Ministerul de Externe al Indiei a declarat reporterilor din New Delhi că nu are niciun comentariu. Ministerul de Externe chinez și reprezentanții Kremlinului nu au răspuns imediat unei solicitări de reacții din partea Reuters.
Xi a găzduit peste 20 de lideri ai unor țări non-occidentale în cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), la Tianjin, un port chinez, printre care și președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi.
Putin și Modi au fost văzuți ținându-se de mână la summit în timp ce se îndreptau spre Xi, înainte ca cei trei lideri să stea unul lângă altul.
Trump a răcit relațiile SUA cu India pe fondul tensiunilor comerciale și al altor dispute. În această săptămână, Trump a declarat că este „foarte dezamăgit” de Putin, dar că nu este îngrijorat de legăturile tot mai strânse dintre Rusia și China.
Trump a fost frustrat de incapacitatea sa de a convinge Rusia și Ucraina să ajungă la un final al războiului lor, la mai bine de trei ani după ce forțele ruse au invadat Ucraina.
El le-a spus reporterilor joi seară, la Casa Albă, că intenționează să vorbească în curând cu Putin.
Președintele american le-a spus joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Rusia să finanțeze războiul în Ucraina, și le-a cerut să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca Beijingul să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
Liderul de la Casa Albă a comentat faptul că președintele chinez Xi Jinping a fost flancat de liderul rus Vladimir Putin și de cel nord-coreean Kim Jong Un la parada militară de la Beijing, pe care China a organizat-o pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. El i-a salutat sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un, spunând că aceștia “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing, și a cerut onorarea “sângelui” vărsat de SUA pentru a ajuta China să își asigurarea libertatea în cel de-al Doilea Război Mondial.
Deși Xi Jinping și Vladimir Putin au atacat Occidentul, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic, Trump nu s-a arătat îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China.
CHINA
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, entitate prezentată adesea ca o contrapondere la NATO, a reunit la aceeași masă liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, care și-au exprimat pozițiile în contextul tensiunilor geopolitice globale, cu președintele chinez având inclusiv discuții cordiale cu premierul indian Narendra Modi, iar cel rus cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan.
Președintele chinez Xi Jinping a folosit ocazia pentru a critica ceea ce a numit „comportament de intimidare”/ bullying geopolitic în ordinea internațională actuală, lansând un apel către statele membre să rămână unite.
„Trebuie să respectăm echitatea și justiția, să ne opunem mentalității de Război Rece, confruntării între tabere și comportamentului de intimidare”, a declarat Xi, citat de Deutsche Welle.
Liderul chinez a subliniat că lumea se confruntă cu „haos și interdependențe tot mai complexe”, iar statele Organizației pentru Cooperare de la Shanghai au misiuni dificile în materie de securitate și dezvoltare.
„Privind spre viitor, într-o lume aflată în turbulențe și transformare, trebuie să continuăm să urmăm spiritul de la Shanghai, să rămânem ancorați în realitate și să ne îndeplinim mai bine rolurile”, a continuat Xi, care a repurtat și o victorie diplomatică prin participarea premierului indian, Narendra Modi, alături de care a spus că ambii lideri sunt “prieteni, nu rivali”.
🇷🇺🇨🇳 Presidents Vladimir Putin & Xi Jinping 🤝
Russia’s President Vladimir Putin takes part in a welcoming ceremony held for the participants in the 2025 Shanghai Cooperation Organisation Summit in Tianjin, China.
The official events of the Summit to take place on September 1. pic.twitter.com/PjYWUK26b1
— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 31, 2025
În paralel, președintele rus Vladimir Putin a folosit tribuna summitului pentru a-și justifica invazia din Ucraina.
Într-un discurs ținut la Tianjin, Putin a reiterat teza sa conform căreia războiul ar fi fost provocat de o „lovitură de stat” la Kiev, susținută de Occident, și de încercările „constante” ale Vestului de a atrage Ucraina în NATO.
Putin a făcut trimitere și la întâlnirea pe care a avut-o în august, în Alaska, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.
El a susținut că, deși luptele continuă, în cadrul discuțiilor ar fi fost conturate „înțelegeri” ce ar putea pregăti terenul pentru un viitor acord de pace. Acest subiect l-a abordat liderul rus și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan într-o întrevedere bilaterală. Liderul turc s-a oferit să-l găzduiască pe omologul rus în Turcia, iar Putin a salutat eforturile de mediere din partea Ankarei a ceea ce el numește „criza ucraineană”.
Summitul oferă platformă pentru reafirmarea discursurilor divergente ale Beijingului și Moscovei, marcate de criticile Chinei la adresa ordinii internaționale conduse de Occident și de încercările Rusiei de a justifica războiul din Ucraina. La ultima lor întrevedere care a avut loc la parada militară de la Moscova de Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, Putin și Xi Jinping s-au prezentat drept “prieteni de oțel” care vor “contracara decisiv politica de dublă îngrădire a SUA împotriva Rusiei și Chinei”. Xi și Putin s-au întâlnit de zeci de ori și au semnat un parteneriat strategic “fără limite” în februarie 2022, cu mai puțin de trei săptămâni înainte ca Putin să-și trimită armata în Ucraina. China este cel mai mare partener comercial al Rusiei și a oferit Moscovei un colac de salvare economic, care a ajutat-o să facă față sancțiunilor occidentale.
Alături de țările partenere și observatoare ale OCS, la Tianjin se întâlnesc șefi de stat și de guvern din aproximativ douăzeci de țări. Reprezentanții a douăsprezece organizații regionale și internaționale participă, de asemenea, la acest summit, care își propune să plaseze China în centrul competiției strategice, scrie și Agerpres.
Evenimentul îi reunește, totodată, pe președintele iranian Massoud Pezeshkian, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și președintele belarus Aleksandr Lukașenko, precum și pe prim-miniștrii indian Narendra Modi și pakistanez Shehbaz Sharif.
Summitul, primul de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, este descris ca fiind cel mai important din punct de vedere al participării de la crearea OCS în 2001. Acesta are loc pe fundalul unor multiple crize care îi afectează direct pe membrii săi: confruntarea comercială a SUA cu China și India, războiul din Ucraina și disputa privind problema nucleară iraniană.
Țările OCS reprezintă aproape jumătate din populația lumii și 23,5% din PIB-ul planetei. Organizația este adesea prezentată ca o contrapondere la NATO.
