Keith Kellogg, emisarul lui Trump, clarifică ceea ce pare a fi o sugestie de divizare a Ucrainei după modelul Berlinului postbelic: Mă refeream la zone de responsabilitate pentru o forță aliată, nu la împărțirea Ucrainei

Uniunea Europeană va suspenda pentru 90 de zile măsurile de retorsiune împotriva Statelor Unite, ca răspuns la tarifele impuse de președintele american Donald Trump, pentru a câștiga timp în vederea negocierii unui acord comercial, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Am luat act de anunțul președintelui Trump. Dorim să dăm o șansă negocierilor. În timp ce finalizăm adoptarea contramăsurilor UE, care au primit un sprijin puternic din partea statelor noastre membre, le vom pune în așteptare timp de 90 de zile”, a scris Ursula von der Leyen, pe platforma X.

We took note of the announcement by President Trump.

We want to give negotiations a chance.

While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.

If negotiations are not satisfactory, our…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025