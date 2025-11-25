U.E.
Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă” a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a catalogat atacul rusesc cu rachete și drone asupra Ucrainei drept o „reacție teroristă” a lui Putin la propunerile de pace ale Statelor Unite și ale președintelui american Donald Trump.
„Putin a oferit un răspuns terorist la propunerile de pace ale Statelor Unite și ale președintelui Trump. Cu un baraj de rachete și drone împotriva Ucrainei. Cel puțin șase civili au fost uciși și peste 12 persoane au fost rănite la Kiev, ca urmare a atacului nocturn al Rusiei cu drone și rachete balistice, de croazieră și aerobalistice. Odesa, precum și regiunile Harkov, Cernihiv și Kiev, au fost, de asemenea, ținta atacurilor”, a transmis ministrul ucrainean de externe într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
Putin gave his terrorist response to the United States’ and President Trump’s peace proposals. With a barrage of missiles and drones against Ukraine.
At least six civilians were killed and over a dozen injured in Kyiv as a result of Russia’s overnight strike with drones and… pic.twitter.com/6unSMeNDlK
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 25, 2025
Potrivit acestuia, clădirile rezidențiale civile și infrastructura energetică civilă critică au fost avariate, perturbând și mai mult alimentarea cu energie electrică, apă și încălzire pentru populație, în condițiile temperaturilor scăzute.
„Ucraina este angajată în eforturile de pace și subliniem necesitatea de a utiliza toate instrumentele disponibile pentru a forța agresorul să pună capăt războiului. Presiunea asupra Rusiei, precum și forța și unitatea aliaților transatlantici rămân esențiale pentru a pune capăt acestui război”, a mai spus Andrii Sybiha.
I spoke with @kajakallas and informed her about the consequences of Russia’s mass strike against Ukraine, our people, civilian and energy infrastructure.
I thanked the EU for its continued support for Ukraine and stressed the need to further increase pressure on Russia.
We…
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 25, 2025
Ministrul ucrainean de externe a avut o discuție și cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, pe care a informat-o despre „consecințele atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cetățenilor, infrastructurii civile și energetice.”
„Am mulțumit UE pentru sprijinul continuu acordat Ucrainei și am subliniat necesitatea de a spori presiunea asupra Rusiei. Am împărtășit perspective cu privire la ultimele evoluții în eforturile de pace și ne-am coordonat următoarele măsuri. De asemenea, sunt recunoscător pentru invitația de a participa mâine la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE. Aceasta va fi o ocazie oportună pentru a coordona eforturile de a forța Rusia să pună capăt războiului și măsurile de consolidare a apărării și rezilienței Ucrainei”, a anunțat Andrii Sybiha.
Atacurile rusești au loc pe fondul unei noi runde de negocieri de pace inițiate de Statele Unite. Inițial, Washingtonul dorea ca Kievul să accepte un plan de pace în 28 de puncte susținut de Rusia și favorabil acesteia, informează Politico Europe.
După ce Kremlinul a respins contrapropunerea UE, Ucraina și SUA au elaborat o versiune simplificată a planului inițial. Oficialii americani se întâlnesc marți cu omologii lor ruși la Abu Dhabi.
Între timp, Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a anunțat pe X că președintele Volodimir Zelenski va vizita SUA „cât mai curând posibil în noiembrie pentru a finaliza etapele finale și a ajunge la un acord cu președintele Trump”.
În Ucraina, Rusia a vizat infrastructura civilă și energetică din regiunile Kiev, Dnipro, Odesa, Harkov și Cernihiv, a precizat Zelenskyy într-o declarație făcută în cursul dimineții.
„În total, rușii au folosit 22 de rachete diferite de diverse tipuri și peste 460 de drone”, a spus Zelenski
Republica Moldova și România au anunțat, de asemenea, incursiuni ale dronelor în spațiul lor aerian în timpul atacurilor.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European dă undă verde primului program privind industria europeană de apărare
Reunit în sesiune plenară la Strasbourg, Parlamentul European a dat marți undă verde primului program privind industria europeană de apărare, un regulament care va consolida industria de apărare a UE, va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina.
Regulamentul, convenit deja informal cu Consiliul, va institui primul program european privind industria de apărare (EDIP). Inițiativa are ca obiectiv consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Europei și creșterea capacităților europene în acest domeniu, informează PE într-un comunicat.
Din bugetul de 1,5 miliarde de euro prevăzut pentru EDIP, 300 de milioane de euro vor fi alocate Instrumentului de sprijin pentru Ucraina. Colegiuitorii au convenit și să creeze un Fond pentru accelerarea transformării lanțurilor de aprovizionare în domeniul apărării (instrumentul FAST), care va adăuga cel puțin 150 de milioane de euro din contribuții financiare suplimentare.
În timpul negocierilor cu Consiliul, deputații europeni au reușit să obțină o majorare a bugetului programului, prin contribuții suplimentare din Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (Instrumentul SAFE). În plus, țările Uniunii pot să valorifice întregul potențial al Mecanismului de redresare și reziliență, reorientând și realocând din fondurile rămase necheltuite pentru a sprijini proiecte din cadrul EDIP.
Eurodeputații au susținut ferm și principiul „cumpărării de produse europene”: pentru ca produsele din domeniul apărării să poată beneficia de finanțare, valoarea componentelor lor provenite din țări terțe neasociate nu va putea depăși 35 % din costul total estimat al componentelor.
Sprijinul pentru Ucraina
Programul va introduce un cadru juridic pentru proiectele europene de interes comun în domeniul apărării. Ca să fie eligibile pentru finanțare, acestea vor trebui să implice cel puțin patru țări ale Uniunii; Ucraina va avea și ea posibilitatea să participe. Regulamentul va crea și un Instrument de sprijin pentru Ucraina, care va contribui la modernizarea industriei ucrainene de apărare și la o integrare mai ușoară a acesteia în industria europeană de apărare.
„EDIP marchează un pas important către o abordare mai eficientă, mai rapidă și cu adevărat europeană a achizițiilor publice în domeniul apărării și către consolidarea capabilităților europene de apărare. Acesta este conceput pentru a avea un impact de durată, servind drept punct de referință pentru inițiativele viitoare și conturând modul în care va avea loc cooperarea europeană în domeniul producției după 2027”, a declarat Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew, Germania), președinta Comisiei pentru securitate și apărare.
„EDIP este primul instrument de apărare al UE care este cu adevărat european. În fața războiului pe scară largă al Rusiei împotriva vecinei noastre, Ucraina, și a atacurilor repetate împotriva propriilor noastre țări, trebuie să ne consolidăm sistemele comune și să ne intensificăm capacitățile de apărare în mod colectiv. EDIP ne va permite să construim o Europă mai rezilientă și mai suverană, prin investiții comune, achiziții publice comune din baza industrială și tehnologică de apărare europeană și prin continuarea integrării industriilor de apărare ucraineană și europeană. Acest lucru este esențial pentru a ne asigura că ne putem proteja democrațiile în mod eficace și autonom”, a declarat și François-Xavier Bellamy (PPE, Franța), coraportor din partea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie.
„Acest program reprezintă un important pas înainte pentru securitatea continentului european și pentru dezvoltarea industriei noastre de apărare. După decenii de dependențe periculoase care au amenințat suveranitatea democrațiilor și protecția țărilor noastre, programul EDIP va inversa dependența de importuri care a prevalat în Europa. Acesta va contribui la consolidarea bazei noastre industriale într-un mod real, permițându-ne să ne asigurăm în mod autonom că forțele noastre armate dispun de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea”, a adăugat și Raphaël Glucksmann (S&D, Franța), coraportor din partea Comisiei pentru securitate și apărare.
Regulamentul a fost adoptat cu 457 de voturi pentru, 148 împotrivă și 33 abțineri. El trebuie să fie aprobat oficial de țările Uniunii, înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Comisia a publicat propunerea de regulament referitor la Programul privind industria europeană de apărare (EDIP) pe 5 martie 2024. EDIP urmărește să asigure că industria europeană de apărare este pregătită, reducând decalajul dintre măsurile de urgență pe termen scurt, cum ar fi Regulamentul privind sprijinirea producției de muniții (ASAP) și Regulamentul de instituire a unui instrument pentru consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun (EDIRPA), pe baza unei abordări mai structurale, pe termen lung.
Baza industrială de apărare europeană este alcătuită dintr-o serie de companii multinaționale de mari dimensiuni, întreprinderi cu capitalizare medie și peste 2 000 de întreprinderi mici și mijlocii, care însumează o cifră de afaceri anuală de 70 de miliarde de euro.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Din plenul PE, Victor Negrescu cere Comisiei Europene să sprijine România printr-un mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie
Pe fondul unei anchete majore derulate în România privind obținerea ilegală a actelor de identitate, cu posibile legături infracționale și până la 7.000 de documente suspecte, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat Comisiei Europene, în plenul legislativului european, să sprijine România prin crearea unui mecanism unic de verificare a certificatelor de cetățenie.
„România investighează un caz grav de obținere ilegală a actelor de identitate, cu sute de documente obținute pe baza unor certificate de cetățenie false și cu posibile legături cu rețele infracționale. Estimările indică până la 7000 de acte suspecte”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
În acest context, Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene, în plenul legislativului european, să sprijine România prin:
- crearea unui mecanism european unic de verificare a certificatelor de cetățenie,
- instituirea unei baze de date comune pentru documentele suspecte sau anulate,
- stabilirea unor reguli standard privind procedurile de obținere și redobândire a cetățeniei,
- derularea unei anchete europene care să sprijine Parchetul din România,
- acordarea de sprijin tehnic pentru digitalizarea completă a sistemelor naționale.
„România are nevoie de acest sprijin european pentru a opri rapid și eficient orice tentativă de fraudare a identității și pentru a proteja securitatea întregii Uniuni”, a subliniat Victor Negrescu.
ROMÂNIA
Oana Țoiu și Péter Szijjártó, consultări la București cu accent pe relația pragmatică România-Ungaria și avansarea parcursului european al R. Moldova și Ucrainei
Întărirea cooperării bilaterale, dialogul deschis pe subiectele sensibile și coordonarea pozițiilor în dosarele europene majore au fost principalele teme ale întrevederii dintre ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, și omologul său ungar, Péter Szijjártó, care a avut loc marți, la București. Discuțiile au vizat consolidarea proiectelor comune cu impact economic direct, evoluțiile de securitate din regiune și colaborarea în perspectiva negocierilor pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, pe fondul unui dialog româno-ungar aflat într-o etapă de dinamism și pragmatism accentuat.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, în cadrul discuțiilor, ministrul Oana Țoiu a subliniat dorința părții române de a menține o abordare deschisă, pragmatică și constructivă în cadrul dialogului cu Ungaria, în baza Parteneriatului Strategic, cu scopul edificării pe mai departe a unei relații bilaterale pragmatice, concentrate pe proiecte concrete, cu efecte vizibile la nivelul tuturor cetățenilor români și ungari. Acest lucru include și un dialog franc în ceea ce privește toate subiectele, inclusiv pe cele în care cele două părți nu au poziții similare.
Cele două părți au apreciat dinamismul dialogului româno-ungar la toate nivelurile. Discuțiile celor doi miniștri au acoperit teme legate de stadiul și perspectivele cooperării bilaterale, precum și subiecte de pe agenda europeană și internațională. Partea română a arătat aprecierea pentru sprijinul legat de dosarul Schengen. Apartenența României aduce astăzi beneficii concrete ambelor țări, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățeni. Dincolo de fluidizarea călătoriilor și transportului, sunt generate creșteri de eficiență cu impact pe cifra de afaceri. Volumul schimburilor bilaterale a crescut cu 13% după aderarea României la spațiul Schengen. Se înregistrează o tendință pozitivă și în volumul investițiilor bilaterale, ministrul român de externe exprimând speranța unui dialog deschis și eficient cu guvernul ungar în ceea ce privește investițiile românești în Ungaria.
Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a exprimat încrederea în ceea ce privește acțiunea comună în direcția valorificării pe deplin a potențialului bilateral, bazată pe conlucrare și cooperare. Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea schimburilor comerciale bilaterale și perspectivele de consolidare a cooperării în domenii sectoriale, precum infrastructura, transporturile, energia ș.a. A fost subliniat rolul important al persoanelor aparținând minorităților naționale în aprofundarea legăturilor dintre România și Ungaria.
Cei doi miniștri au agreat ca următoarea comisie economică mixtă va avea loc în prima parte a anului 2026, ultima sesiune fiind în anul 2021. Acest aspect este esențial, având în vedere cele peste 1000 de companii cu capital românesc în Ungaria și perspectivele de creștere.
România conduce Grupul „Prietenii Coeziunii”; în acest sens, cei doi miniștri au discutat importanța negocierilor pentru Cadrul Financiar Multianual al UE (MFF).
Cei doi miniștri au discutat și despre situația regională de securitate și perspectiva negocierilor de pace care să ducă la încheierea agresiunii ruse împotriva Ucrainei. De asemenea, ministrul Oana Țoiu a evidențiat importanța unei acțiuni la nivel european bazate pe unitate și solidaritate.
Oficialul român a reafirmat angajamentul României față de susținerea avansării parcursului european atât al Republicii Moldova și al Ucrainei, cât și al partenerilor din Balcanii de Vest, în baza principiului meritelor proprii.
