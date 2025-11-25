Kievul califică cele mai recente atacuri ale Rusiei drept „o reacție teroristă” a lui Putin la planul de pace al SUA. Kaja Kallas l-a invitat pe Andrii Sybiha să participe la reuniunea miniștrilor de externe din UE

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a catalogat atacul rusesc cu rachete și drone asupra Ucrainei drept o „reacție teroristă” a lui Putin la propunerile de pace ale Statelor Unite și ale președintelui american Donald Trump.

„Putin a oferit un răspuns terorist la propunerile de pace ale Statelor Unite și ale președintelui Trump. Cu un baraj de rachete și drone împotriva Ucrainei. Cel puțin șase civili au fost uciși și peste 12 persoane au fost rănite la Kiev, ca urmare a atacului nocturn al Rusiei cu drone și rachete balistice, de croazieră și aerobalistice. Odesa, precum și regiunile Harkov, Cernihiv și Kiev, au fost, de asemenea, ținta atacurilor”, a transmis ministrul ucrainean de externe într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Putin gave his terrorist response to the United States’ and President Trump’s peace proposals. With a barrage of missiles and drones against Ukraine. At least six civilians were killed and over a dozen injured in Kyiv as a result of Russia’s overnight strike with drones and… pic.twitter.com/6unSMeNDlK — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 25, 2025

Potrivit acestuia, clădirile rezidențiale civile și infrastructura energetică civilă critică au fost avariate, perturbând și mai mult alimentarea cu energie electrică, apă și încălzire pentru populație, în condițiile temperaturilor scăzute.

„Ucraina este angajată în eforturile de pace și subliniem necesitatea de a utiliza toate instrumentele disponibile pentru a forța agresorul să pună capăt războiului. Presiunea asupra Rusiei, precum și forța și unitatea aliaților transatlantici rămân esențiale pentru a pune capăt acestui război”, a mai spus Andrii Sybiha.

I spoke with @kajakallas and informed her about the consequences of Russia’s mass strike against Ukraine, our people, civilian and energy infrastructure. I thanked the EU for its continued support for Ukraine and stressed the need to further increase pressure on Russia. We… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 25, 2025

Ministrul ucrainean de externe a avut o discuție și cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, pe care a informat-o despre „consecințele atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cetățenilor, infrastructurii civile și energetice.”

„Am mulțumit UE pentru sprijinul continuu acordat Ucrainei și am subliniat necesitatea de a spori presiunea asupra Rusiei. Am împărtășit perspective cu privire la ultimele evoluții în eforturile de pace și ne-am coordonat următoarele măsuri. De asemenea, sunt recunoscător pentru invitația de a participa mâine la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al UE. Aceasta va fi o ocazie oportună pentru a coordona eforturile de a forța Rusia să pună capăt războiului și măsurile de consolidare a apărării și rezilienței Ucrainei”, a anunțat Andrii Sybiha.

Atacurile rusești au loc pe fondul unei noi runde de negocieri de pace inițiate de Statele Unite. Inițial, Washingtonul dorea ca Kievul să accepte un plan de pace în 28 de puncte susținut de Rusia și favorabil acesteia, informează Politico Europe.

După ce Kremlinul a respins contrapropunerea UE, Ucraina și SUA au elaborat o versiune simplificată a planului inițial. Oficialii americani se întâlnesc marți cu omologii lor ruși la Abu Dhabi.

Între timp, Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a anunțat pe X că președintele Volodimir Zelenski va vizita SUA „cât mai curând posibil în noiembrie pentru a finaliza etapele finale și a ajunge la un acord cu președintele Trump”.

În Ucraina, Rusia a vizat infrastructura civilă și energetică din regiunile Kiev, Dnipro, Odesa, Harkov și Cernihiv, a precizat Zelenskyy într-o declarație făcută în cursul dimineții.

„În total, rușii au folosit 22 de rachete diferite de diverse tipuri și peste 460 de drone”, a spus Zelenski

Republica Moldova și România au anunțat, de asemenea, incursiuni ale dronelor în spațiul lor aerian în timpul atacurilor.