Kievul cere instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei după ce două rachete au lovit Polonia

Este necesară instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, a declarat ministrul Apărării, Oleksii Reznikov, într-un mesaj pe Twitter, după incidentul de marți seară privind căderea a două rachete rusești în Polonia.

„Polonia. Aceasta nu este o profeție care se adeverește de la sine. Aceasta este realitatea asupra căreia am tot avertizat. Cerem să închidem cerul, pentru că cerul nu are granițe. Nu și pentru rachetele necontrolate ale Rusiei. Nu pentru amenințarea pe care acestea o reprezintă pentru vecinii noștri din UE&NATO. Mănușile au fost aruncate. E timpul să câștigăm”, a scris ministrul ucrainean pe Twitter, referindu-se la numeroasele apeluri ale Kievului către statele membre NATO de a institui o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse la 24 februarie.

Poland. This is not a self-fulfilling prophecy. This is the reality we’ve been warning about. We were asking to close the sky, because sky has no borders. Not for 🇷🇺 uncontrolled missiles. Not for the threat they carry for our EU&NATO neighbours. Gloves are off. Time to win.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 15, 2022