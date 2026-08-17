Kievul cere Occidentului să intensifice sprijinul antiaerian și sancțiunile împotriva Rusiei după ce un raport ONU relevă „un număr record” de victime civile în Ucraina în luna iulie

Rusia este responsabilă pentru uciderea a cel puțin 437 de civili și de rănirea a 2.610 persoane din Ucraina, în luna iulie, conform celui mai recent raport al Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, atrage atenția ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, într-un mesaj publicat pe X, în care cere acțiuni concrete, nu doar condamnări declarative.

The latest @UNHumanRights report should command the world’s full attention. In July alone, Russia killed at least 437 civilians and injured 2,610 across Ukraine — the highest monthly civilian toll since May 2022. 17 children were killed and another 166 injured, the highest… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 17, 2026

„Cel mai recent raport al Oficiului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului ar trebui să atragă întreaga atenție a lumii. Numai în luna iulie, Rusia a ucis cel puțin 437 de civili și a rănit 2.610 în toată Ucraina — cel mai mare bilanț lunar al victimelor civile din mai 2022. 17 copii au fost uciși și alți 166 răniți, cel mai mare număr lunar de victime în rândul copiilor din aprilie 2022. În spatele acestui număr tot mai mare de victime civile se află un singur nume: Rusia. Incapabilă să-și atingă obiectivele pe câmpul de luptă, Moscova intensifică atacurile cu rachete, drone și bombe pe teritoriul Ucrainei, aducând și mai multă moarte și distrugere în orașele noastre”, acuză Sybiha.

Potrivit acestuia, doar „armele cu rază lungă de acțiune au provocat 38 % din totalul victimelor civile în luna iulie.”

Ministrul ucrainean de externe susține că amploarea și tiparul atacurilor reprezintă „o tactică de teroare deliberată care trebuie documentată, investigată și pentru care trebuie să se răspundă” și cere ca „fiecare comandant și oficial rus responsabil de aceste atacuri trebuie să știe că se strâng dovezi și că justiția își va face datoria.”

„Un număr record de civili uciși și răniți nu poate fi urmat doar de o altă exprimare a îngrijorării. Trebuie să fie urmat de decizii. Sancțiuni care să doară, apărare antiaeriană care să salveze vieți, presiune care să schimbe calculele Moscovei, asumarea responsabilității de care Rusia nu poate scăpa”, solicită Andrii Sybiha.

Oficialul de la Kiev evidențiază că „uciderea unui număr și mai mare de ucraineni nu va îmbunătăți poziția Rusiei pe câmpul de luptă și nici nu îi va consolida poziția la masa negocierilor, nici în altă parte”.

„Putin trebuie să înțeleagă că uciderea unui număr și mai mare de ucraineni nu va îmbunătăți poziția Rusiei pe câmpul de luptă și nici nu îi va consolida poziția la masa negocierilor. Nici în altă parte. Nu va face decât să crească prețul pe care Rusia îl plătește pentru acest război”, a conchis ministrul ucrainean de externe.