U.E.
Kievul cere UE să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse din Rusia care nu sunt deocamdată supuse sancțiunilor: Vom lucra cu partenerii noștri europeni
Kievul solicită Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse din Rusia care nu sunt încă vizate de sancțiuni, în contextul nemulțumirilor Ucrainei că Moscova continuă să își finanțeze invazia ilegală și neprovocată, informează AFP, citat de Agerpres.
„Dacă produsele nu sunt vizate de sancțiuni (europene), vom ridica chestiunea impunerii de taxe vamale. Vom lucra cu partenerii noștri europeni”, a declarat șeful diplomației ucrainene, Andrii Sybiha.
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au redus importurile ruse cu aproape 90%, dar unele dintre țări continuă încă importurile de petrol și gaze din Rusia, dar Uniunea Europeană se află în plin proces de interzicere a acestor combustibili fosili.
Importurile de produse ruse în UE s-au redus de la 62,7 miliarde de euro în primul trimestru din 2022, la 6,98 miliarde de euro în al doilea trimestru din 2025, în scădere cu 89%, potrivit statisticilor oficiale europene.
Conform ministrului ucrainean de externe, o astfel de măsură i-ar permite Uniunii Europene să ocolează blocajul exercitat de Ungaria și Slovacia, țări care întrețin relații afabile cu Moscova și care amenință recurent cu exercitarea dreptului de veto asupra măsurilor europene îndreptate împotriva Moscovei pentru a obține concesii din partea Bruxelles-ului.
Dacă impunerea de sancțiuni necesită unanimitate din partea țărilor membre UE, adoptarea unor taxe vamale se subordonează regulii majorității calificate, adică un vot pozitiv din partea a 15 țări din cele 27 de state membre, reprezentând împreună minimum 65% din populația totală a blocului.
Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a adoptat un nou pachet de sancțiuni contra Rusiei care vizează, pentru prima dată, sectorul de gaz.
De asemenea, Uniunea Europeană se află în plin proces de legiferare a interzicerii complete a importului de gaz și petrol din Rusia, ținta fiind anul 2027.
REPUBLICA MOLDOVA
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat noul guvern să „valorifice fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană” pentru a transforma țara într-un „stat european modern”.
Noul Guvern, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus sâmbătă jurământul de învestire, după un vot pozitiv în Parlamentul de la Chișinău.
„După anii în care a trebuit să gestionăm multiple crize și provocări, avem nevoie, începând de astăzi, de o guvernare care să se concentreze mai mult pe dezvoltare, care să ducă la bun sfârșit transformarea Republicii Moldova într-un stat european modern. De aceea, este esențial ca, în perioada următoare, să vă îndreptați eforturile către îmbunătățirea guvernanței în toate domeniile – prin promovarea eficienței și integrității, precum și prin creșterea calității politicilor și serviciilor publice. De asemenea, este nevoie să continuați procesul de consolidare a rezilienței – în primul rând în instituțiilor statului, dar și a societății noastre în ansamblu. Doar astfel vom putea face față și în continuare riscurilor și amenințărilor cu care se confruntă țara noastră”, a transmis Maia Sandu în cadrul ceremoniei de învestire.
Aceasta a reliefat nevoia unor „măsuri curajoase care să asigure dezvoltarea economiei prin atragerea investițiilor, prin creșterea competitivității și productivității – pentru că doar așa putem nivelul de trai al oamenilor”, a arătat Sandu, completând că integrarea europeană reprezintă un drum care, „în următorii ani, va cere și mai multă perseverență – dar și o organizare și o colaborare mult mai eficientă între instituții”.
În context, președinta Republicii Moldova a făcut apel la o mai mare implicare din partea tuturor, la ambiție și la răbdare și disciplină.
„Știu că volumul de lucru este unul fără precedent pentru Republica Moldova și știu că adesea oamenii nu văd acest volum de munca care ține de procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Dar tot ceea ce este bun și trainic așa se făurește – cărămidă cu cărămidă”, a continuat Maia Sandu.
Ea a evidențiat și nevoia de a finaliza „reforme importante pentru a progresa către aderare și pentru a prospera după aderare”.
„Reforma justiției – pentru ca toți moldovenii să simtă că, în sfârșit, se face dreptate și legea este aceeași pentru toți. Asigurarea securității energetice – importantă pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Reforma educației – pentru ca noile generații să fie competitive, capabile să facă față transformărilor tehnologice și economiei viitorului. Reforma administrativ-teritorială – pentru ca autoritățile locale să poată valorifica fondurile europene pentru dezvoltarea localităților”, a prezentat președinta Republicii Moldova o serie dintre domenii care necesită măsuri de reformare.
În paralel, a mai spus Sandu, „trebuie continuate programele care transformă încă de pe acum localitățile noastre: împădurirea, managementul deșeurilor, investițiile în infrastructură, în școli, spitale și drumuri. Acestea contribuie la creșterea calității vieții și la modernizarea satelor și orașelor noastre”.
„Doar astfel oamenii își vor recăpăta credința că merită să-și construiască viitorul acasă, în Republica Moldova – că aici au perspectivă, siguranță și speranță”, a continuat Maia Sandu.
Aceasta a ținut să mulțumească Guvernului condus de Dorin Recean pentru că „a menținut pacea, a apărat democrația și siguranța cetățenilor, a realizat programe importante de dezvoltare a țării și localităților, a făcut istorie prin trecerea referendumului privind integrarea europeană a Republicii Moldova”.
În încheiere, președinta Republicii Moldova a transmis noului guvern putere de muncă, înțelepciune în decizii și unitate în acțiune”.
„În fața dumneavoastră se află o țară care are nevoie de încredere și de rezultate. Să fie într-un ceas bun și să aveți spor în tot ceea ce faceți pentru binele Republicii Moldova și al oamenilor ei”, a conchis Maia Sandu.
Parlamentul Republicii Moldova a acordat vineri vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu.
Potrivit unui comunicat al legislativului del a Chișinău, proiectul de hotărâre a fost votat de 55 de deputați. Tot în cadrul ședinței plenare de astăzi a fost dezbătut și Programul de activitate al executivului – „UE, Pace, Dezvoltare”.
În Programul de activitate al Guvernului se menționează că, pe perioada mandatului, executivul se va conduce de angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, precum și de programul „UE 2028” susținut de majoritatea cetățenilor. Documentul conține și cele mai importante priorități sectoriale, care se referă la guvernare eficientă, integrare europeană, economie prosperă, educație modernă, sănătate accesibilă, justiție corectă, infrastructură și localități moderne etc. De asemenea, obiectivul Guvernului este finalizarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE până în anul 2028, cu avantaje pentru cetățeni.
„Misiunea Guvernului este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor, încă înainte de finalizarea procesului formal – investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație publică prietenoasă și eficientă”, a subliniat Alexandru Munteanu.
În domeniul economic, Guvernul Munteanu își propune să valorifice Planul de Creștere al UE de 1,9 miliarde de euro prin finanțarea a 25 000 de întreprinderi, stimularea investițiilor de până la 4 miliarde de euro, precum și finanțarea proiectelor majore de infrastructură.
Printre acestea figurează 20 de parcuri industriale, ecologice și tehnologice, huburi logistice, infrastructură de transport.
De asemenea, se urmărește dublarea exporturilor de produse și servicii moldovenești, precum și deschiderea piețelor noi pentru acestea.
La capitolul susținerii cetățenilor, se planifică creșterea treptată a salariului minim și a celui mediu.
De asemenea, urmează să fie extins accesul la servicii și prestații pentru familii, vârstnici și persoane cu dizabilități, inclusiv pentru cei care revin din diasporă. Executivul își mai propune să continue creșterea pensiilor și extinderea acordurilor internaționale de protecție în domeniu.
Programul de activitate „UE, Pace, Dezvoltare” mai conține măsuri pentru modernizarea infrastructurii în localitățile din toată țara. Astfel, vor continua programele „Satul European” și „Curtea Europeană” cu investiții de cel puțin 9 miliarde de lei în comunitățile din țară.
La fel, vor fi modernizate până la 3 000 de kilometri de drumuri naționale și regionale, vor fi accelerate lucrările la centura Chișinău, vor fi construite poduri noi peste Prut, va fi reabilitată calea ferată și pregătit ecartamentul european spre Chișinău.
În Programul de guvernare mai este prevăzută dotarea centrelor de sănătate, spitalelor și agențiilor cu echipamente moderne, extinderea listei medicamentelor care vor fi compensate.
De asemenea, sunt planificate investiții în grădinițe, școli, universități și cercetare, modernizarea programelor de educație, extinderea rețelei școlilor-model și a programului național „Voucherul cultural”.
Guvernul și-a mai asumat măsuri pentru o justiție corectă, modernizarea frontierei, energie sigură, mediu curat și agricultură performantă.
NATO
Comisia Europeană: Reducerea prezenței militare SUA în România demonstrează necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare și securitate ale Europei
Comisia Europeană a estimat vineri că decizia Statelor Unite de a-și reduce parțial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca Uniunea Europeană să-și crească cheltuielile de apărare, transmite agenția EFE.
“Contăm pe Statele Unite ca pe un aliat solid în sprijinirea eforturilor noastre, dar acest lucru arată de asemenea încă o dată necesitatea și determinarea noastră de a crește cheltuielile pentru apărare și pentru propria noastră securitate”, a spus o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, la conferința de presă zilnică a acestei instituții, conform Agerpres.
De altfel, Franța și Germania au reacționat miercuri la planurile Statelor Unite de a-și reduce contingentul militar din România, subliniind că această decizie nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci o adaptare firească a prezenței americane în Europa și o dovadă a încrederii Washingtonului în aliații săi europeni.
De la Paris, Ministerul francez al Apărării a transmis că apărarea flancului estic al NATO „va rămâne fiabilă” și că statele europene, inclusiv Franța și Germania, vor continua să sprijine eforturile Alianței pentru descurajare și securitate în regiune. Ulterior, ministrul francez al forțelor armate, Catherine Vautrin, s-a aflat la Sibiu și la Cincu, sediul grupului de luptă al NATO condus de Franța, pentru discuții cu omologul român Ionuț Moșteanu și pentru vizitarea trupelor.
În aceeași perioadă, NATO desfășoară în România exercițiul militar Dacian Fall, care presupune, între altele, ridicarea grupului de luptă al NATO la nivel de brigadă. În context, ministrul francez a reconfirmat că Franța va rămâne în România cu numărul de militari stabilit în cadrul NATO, acesta fiind mărit în ultima perioadă.
România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotațională, a anunțat miercuri ministrul apărării, Ionuț Moșteanu. Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.
În același timp, Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”. El a avut ulterior și o convorbire telefonică cu ministrul de externe Oana Țoiu.
O reacție a venit și din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
Până la confirmarea oficială a acestei decizii, publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. Totodată, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
ROMÂNIA
Viziunea comună româno-germană asupra priorităților de la nivelul UE, reconfirmată la București și axată pe avansarea extinderii, sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina și bugetul post-2027
Ministrul federal de stat pentru Europa al Germaniei, Gunther Krichbaum, a fost primit vineri, la București, de către ministrul afacerilor externe, respectiv secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, cu ocazia vizitei oficiale a acestuia în România. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale româno-germane, cooperarea în cadrul Uniunii Europene și coordonarea pozițiilor celor două state privind principalele dosare europene, inclusiv sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, reforma instituțională a UE și viitorul buget multianual european 2028–2034, informează un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
În cadrul convorbirilor, ambele părți au apreciat nivelul excelent al relațiilor bilaterale și au reiterat angajamentul cu privire la aprofundarea cooperării în multiple domenii de interes reciproc, atât în plan bilateral, cât şi în cadrul Uniunii Europene.
Cu referire la relațiile bilaterale, oficialii celor două țări au reconfirmat legăturile puternice existente atât sub aspectul integrării comunității românești în Germania, a minorității germane în România și a etnicilor germani originari din România stabiliți în Germania, cât și a unei cooperări economice robuste și diverse, Germania consolidându-și, în ultimii ani, poziția de principal partener comercial și investițional al României. În această bază solidă, discuțiile au ocazionat reiterarea, de ambele părți, a interesului privind dezvoltarea cooperării atât în domenii strategice precum securitatea și apărarea, afacerile interne, sectorul energetic, cât și în alte domenii sectoriale, de interes prioritar, precum educația, afacerile sociale sau turismul.
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a subliniat nivelul intens al dialogului politic bazat pe viziuni comune, încredere, respect și pragmatism. A arătat, de asemenea, că punctele de convergență dintre cele două state oferă o bază solidă pentru îndeplinirea obiectivelor comune majore, în beneficiul cetățenilor. S-a evidențiat, de ambele părți că, atât relația tradițională, cât și ansamblul provocărilor actuale și viitoare în plan economic și geopolitic evidențiază oportunități deosebite pentru consolidarea pe mai departe a legăturilor româno-germane.
În ceea ce privește cooperarea în cadrul Uniunii Europene, discuțiile au evidențiat viziunile comune ale României și Germaniei pe o serie de dosare prioritare de pe agenda europeană, precum avansarea politicii de extindere, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, importanța strategică a Mării Negre și reforma instituțională a UE, oferind totodată contextul unui schimb de păreri deschis privind viitorul cadru financiar multianual al UE 2028-2034, aflat în etapă de negociere a documentelor programatice.
Secretarul de stat, Clara Staicu a subliniat importanța ca viitorul buget european de investiții să fie unul solid, ambițios, strategic, orientat spre viitor, capabil să răspundă cerințelor de securitate, dar și importanța unei agende economice europene îndreptată spre prosperitate și competitivitate. Demnitarul român a arătat că România este profund implicată, de o manieră constructivă, responsabilă și pragmatică, în procesul de negociere, urmărind îndeaproape ca soluțiile care vor fi agreate să servească intereselor securitare și de dezvoltare ale țării noastre, inclusiv sub aspectul poziției României ca stat aflat la granița de est a Uniunii, în imediata vecinătate a conflictului activ din Ucraina.
De asemenea, secretarul de stat român a evidențiat interesul țării noastre pentru reflectarea importanței politicii agricole comune și politicii de coeziune în viitorul cadru financiar multianual ca principale instrumente de investiție ale Uniunii, cu rol atât în reducerea decalajelor de dezvoltare la nivelul regiunilor, cât şi în consolidarea competitivității economice a UE.
