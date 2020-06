Kievul strânge legăturile cu NATO: Alianța Nord-Atlantică acordă Ucrainei statutul de “partener cu oportunități sporite”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni că Statele Unite și-au sporit contribuția și prezența militară în cadrul NATO, îndeosebi în statele de pe flancul estic al Alianței, într-o reacție la informațiile apărute în mass-media și potrivit cărora SUA își vor reduce prezența militară în Germania.

Cotidianul american Wall Street Journal a relatat vineri, citând surse guvernamentale de la Washington, că preşedintele Donald Trump a ordonat Pentagonului să reducă la 25.000 numărul militarilor americani staţionaţi în Germania, adică o scădere cu 9500.

“Nu vreau să comentez despre scurgeri sau speculaţii în media, dar pot spune că ne consultăm constant cu SUA şi alţi aliaţi cu privire la poziţia şi prezenţa forţelor lor în Europa”, a declarat Stoltenberg, în cadrul unui eveniment în care a lansat viziunea sa privind “NATO 2030”.

Mai mult, în urma evenimentului, Jens Stoltenberg a avut o convorbire telefonică cu Donald Trump, conform unei postări pe contul său de Twitter.

Good to speak with President @realDonaldTrump on important security issues, including the situation in #Afghanistan, our joint fight against international terrorism & the importance of keeping #NATO strong in an increasingly competitive world. pic.twitter.com/nhAuyFabcg

