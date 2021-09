Klaus Iohannis a discutat la telefon cu secretarul general al NATO: România rămâne pregătită să contribuie la eforturile aliate privind Afganistanul

Președintele Klaus Iohannis a avut vineri seară o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pe marginea situației din Afganistan, șeful statului pledând pentru unitatea aliaților nord-atlantice.

“Discuție telefonică productivă cu Jens Stoltenberg. România rămâne preocupată de situația critică din Afganistan și rămâne pregătită să contribuie la eforturile NATO de soluționare a acestei crize“, a scris șeful statului, după convorbire, pe Twitter.

“Unitatea aliată este esențială. Afganistanul nu trebuie să devină din nou un refugiu pentru teroriști”, a subliniat Iohannis.

Productive📞talk with @jensstoltenberg. Romania🇷🇴 remains concerned about the critical situation in #Afghanistan and stays ready to contribute to @NATO’s efforts in addressing this crisis. Allied unity is essential. Afghanistan must not become again a safe haven for terrorists.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 3, 2021