Klaus Iohannis a pledat, la Consiliul European, pentru susținerea fermierilor europeni cu soluții coordonate la nivelul UE și adoptarea sprijinului de 50 miliarde de euro destinat Ucrainei

Corespondență din Bruxelles

Acordul statelor Uniunii Europene asupra unui ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina este o ”dovadă în plus a unităţii puternice a Uniunii Europene”, a reacționat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, acesta declarându-se recunoscător liderilor UE pentru acordul privind asistența financiară pe termen lung acordat Kievului, dar îndemnându-i, de asemenea, să intensifice ajutorul militar.

Într-un discurs video adresat liderilor reuniți la Bruxelles, liderul ucrainean a declarat că decizia privind acordarea unui ajutor de 50 de miliarde de euro “este un semnal clar că Ucraina va rezista și că Europa va rezista”.

Dar el a adăugat, de asemenea, că “din păcate, punerea în aplicare a planului european de a furniza un milion de obuze de artilerie Ucrainei este amânată.

“Și acesta este și el un semnal al competiției globale, în care Europa nu-și poate permite să piardă. Și de aceea, astăzi, unitatea dumneavoastră este atât de necesară pentru crearea Fondului de asistență pentru Ucraina în cadrul Facilității noastre europene pentru pace. Acesta este genul de fiabilitate și de sprijin pe termen lung pe care trebuie să îl punem acum în fața provocărilor corespunzătoare. Nu mai puțin de 5 miliarde de euro pe an, pentru un termen de 4 ani. O prioritate clară”, a spus Zelenski, citat de The Guardian.

Today, I addressed the European Council summit as decisions on the Ukraine Assistance Fund and Ukraine Facility were being debated.

I thanked EU leaders for previous critical decisions and advocated for continued European unity and strength in the face of global competition.

🧵 pic.twitter.com/pUBcDR9ybH

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2024