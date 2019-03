Klaus Iohannis a primit premiul ”Garantul democrației” din partea Tineretului Național Liberal: ”Dați ce aveți mai bun pentru țară”

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a propus dublarea cadrului bugetar de care dispune Ministerul Afacerilor Externe, aflat actualmente la aproximativ 0,5% din PIB, invocând faptul că apărarea şi descurajarea trebuie să fie dublate de comunicare strategică, dar şi de rezilienţa societăţii în general în condițiile în care ”natura războiului” se află în transformare.

“Dacă vă uitaţi la (…) schimbarea naturii războiului, la accentul şi priorităţile pe care le avem în ceea ce priveşte combaterea războiului hibrid, în principal prin consolidarea rezilienţei, prin toate metodele dedicate comunicării strategice, fără aceste elemente nu putem să ne simţim cu adevărat în siguranţă“, a afirmat şeful diplomaţiei române la “Atlantic-Black Sea Security Forum”, eveniment organizat de Aspen Institute Romania și biroul de la București al German Marshall Fund.

El a spus că apărarea văzută doar din punct de vedere militar nu este suficientă și a vorbit despre o eventuală creştere a bugetului Ministerului Afacerilor Externe la 1% din Produsul Intern Brut.

“Faptul că alocăm 2% din PIB Ministerului Apărării cred că este o idee foarte bună şi există un consens politic legat de aceasta. Cred că a venit momentul să ne gândim, de asemenea, la creşterea posibilităţilor şi activităţilor din domeniul nostru. (…) Cred că ar trebui să ne gândim, de asemenea, la 1% din buget pentru Ministerul Afacerilor Externe şi diplomaţia noastră. În prezent nu este rău, avem 0,54%, dar 1% din PIB ar putea fi un instrument foarte important pentru dezvoltare“, a punctat el, potrivit Agerpres.

Ministrul Afacerilor Externe a participat joi a deschiderea „Atlantic – Black Sea Security Forum: The New Great Game? Return to Power Politics”, organizat de Institutul Aspen din România, în parteneriat cu German Marshall Fund of the United States.

Șeful diplomației române a mai evocat, în alocuțiunea sa, evoluțiile politico-militare și de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre cu implicații la nivelul întregii comunități euro-atlantice.