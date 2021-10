Klaus Iohannis a semnat o serie de decrete de decorare cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Prin intermediul Mecanismului de protecție civilă, Uniunea Europeană va trimite în România 250 de concentratoare de oxigen pentru a trata pacienții cu simptome acute, a anunțat vineri Janez Lenarčič, comisarul european pentru gestionarea crizelor.

„Uniunea Europeană este alături de România în contextul creșterii numărului de cazuri de COVID-19”, a scris acesta, pe Twitter.

The 🇪🇺 stands by Romania amid the country’s surge in #COVID19 cases.

Via its Civil Protection Mechanism, the EU is sending 250 oxygen concentrators to treat patients with acute symptoms:

📍 200 devices from #rescEU stockpile in 🇳🇱

📍 50 devices from 🇵🇱

#StrongerTogether

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) October 8, 2021