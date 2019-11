Klaus Iohannis: Alegerea lui Donald Tusk la șefia PPE arată că falia Est-Vest dispare tot mai mult

Președintele Klaus Iohannis a salutat miercuri, într-o postare pe Twitter, alegerea lui Donald Tusk în funcția de președinte al Partidului Popular European.

”Felicitări Donald Tusk pentru alegerea în funcția de președinte PPE! Sub conducerea ta, PPE va continua să joace un rol decisiv în configurarea viitorului proiectului european”, a scris Iohannis, pe Twitter.

Congratulations @donaldtusk on your election as EPP President! Under your leadership, EPP will continue to play a decisive role in shaping the future of the EU project. #EPPZagreb

