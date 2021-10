Klaus Iohannis anunță consultări cu partidele pentru săptămâna viitoare după căderea guvernului: “O situație generată de politicieni cinici. Este momentul pentru decizii mature din partea partidelor”

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că va convoca săptămâna viitoare partidele şi formaţiunile parlamentare la consultări, după ce moţiunea de cenzură iniţiată de PSD împotriva Guvernului Cîţu a fost adoptată de plenul reunit al Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Șeful statului a susținut o declarație de presă la Palatul Cotroceni înainte de a pleca în Slovenia pentru a participa la reuniunea Consiliului European și la summitul UE – Balcanii de Vest.

El a motivat că va convoca aceste consultări “abia săptămâna viitoare” pentru “a da timp partidelor politice să se întrunească, să găsească abordări mature și să vină cu ele la consultări”.

“Trist, dar adevărat. Cuvântul care caracterizează cel mai bine România de astăzi este cuvântul criză. Suntem într-o criză a sistemului de sănătate publică. Suntem în plină pandemie. Valul patru ne-a lovit, și ne-a lovit rău. Suntem într-o criză a prețului la energie, o criză care este și europeană și globală. De lucru ar fi suficient pentru politicieni: să rezolve problema pandemiei, să rezolve problema prețurilor la electricitate. Dar ce s-au gândit unii dintre politicienii noștri? Să mai adauge o criză, o criză a guvernării. În acest fel, astăzi, în Parlamentul României, a fost votată o moțiune de cenzură împotriva Guvernului care a avut succes, deci, cum se spune mai colocvial, Guvernul a picat în Parlament”, a afirmat Iohannis.

Președintele a acuzat că această situație a fost generată de politicieni cinici, “unii purtând masca reformismului, alții clamând grija pentru români”.

“Acum, însă, suntem în situația de a trebui să găsim o soluție. Trebuie să găsim o soluție, România trebuie să fie guvernată. Pandemie, criza prețurilor la electricitate, vine iarna, toate acestea trebuie să fie rezolvate de cineva. Acest cineva, evident, este Guvernul României. Așadar, este nevoie de soluții și este momentul pentru decizii mature. Este nevoie de decizii mature din partea politicienilor, din partea partidelor politice. Pentru a da timp partidelor politice să se întrunească în forurile interioare, să găsească abordări mature și să vină cu ele la consultări, voi convoca consultări cu partidele politice abia săptămâna viitoare. Acum se cere maturitate și responsabilitate“, a continuat el.

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD împotriva guvernului condus de premierul Florin Cîțu a fost adoptată, marţi, de Parlament. Cu o largă majoritate de 281 de voturi “pentru”, cel mai mare număr de voturi în favoarea căderii unui guvern, cabinetul Cîțu a fost demis prin moțiunea inițiată de social-democrați și sprijinită de USR PLUS și AUR.

Partidul Social Democrat (PSD) a depus marți, 28 septembrie, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Florin Cîțu, semnată de 157 de parlamentari ai formațiunii.

Decizia PSD de a depune o moțiune de cenzură vine după ședință CCR, unde judecătorii Curții au stabilit că în cazul moțiunii de cenzură depuse de USR PLUS și AUR a fost încălcată procedura.

USR PLUS și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au depus pe 3 septembrie la Parlament moțiunea de cenzură numită ”Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!”, semnată de 122 de parlamentari, document prin care criza politică din interiorul coaliției de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR s-a intensifiat, deși cei de la USR PLUS au afirmat că își doresc să continue coaliția.

Pe 6 septembrie, vicepremierul Dan Barna și toți miniștrii din partea USR PLUS și-au prezentat demisia din guvernul condus de liberalul Florin Cîțu pe fondul tensiunilor care au izbucnit în coaliția de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR.

USR PLUS, partener cu PNL și UDMR în coaliția de guvernare, a decis să inițieze procedurile privind depunerea unei moțiuni de cenzură pentru demiterea propriului guvern condus de Florin Cîțu după ce premierul l-a revocat din funcție pe ministrul justiției Stelian Ion (USR PLUS) și în condițiile în care formațiunea lui Dan Barna și Dacian Cioloș a avertizat împotriva aprobării Programului Național de Investiții Anghel Saligny.

Programul, considerat de USR PLUS drept un instrument politic în favoarea primarilor PNL în scopul susținerii lui Cîțu la șefia Partidului Național Liberal, a fost aprobat pe 3 septembrie în ședință de guvern.

Pe 25 septembrie, Florin Cîțu a fost ales președinte al Partidului Național Liberal, învingându-l pe fostul lider al formațiunii, Ludovic Orban.