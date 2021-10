Klaus Iohannis anunță noi măsuri în combaterea pandemiei: Până când vă convingeți să vă vaccinați, e nevoie de restricții. Cei nevaccinați vor avea o sumedenie de restricții

Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a criticat în termeni duri, ieri, într-o emisiune LIVE, la PMP TV, declarațiile iresponsabile ale fostului vicepremier, Dan Barna, nominalizat ca ministru de Externe, în Guvernul premierului desemnat, Dacian Cioloș. ”Domnul Barna transmite semnale foarte grave partenerilor noștri strategici, tocmai pentru că sunt informații complet false, aruncate în spațiul public. Este un limbaj atipic pentru un candidat la funcția de ministru de Externe, care nu are rigoarea unui diplomat și nu exprimă poziția oficială a României”, a afirmat Diaconescu, diplomat de carieră și fost ministru de externe. Liderul PMP s-a întrebat, retoric, ”oare cum ar reacționa americanii în cazul în care Barna ar ajunge ministru de Externe și ar reprezenta România, peste hotare? Mai ales acum , în contextul vizitei la București a șefului Pentagonului, Lloyd Austin, care dorește să reafirme angajamentul SUA în Europa de Est”. Cristian Diaconescu a susținut că declarațiile lui Barna pot provoca ”un fel de vibrație” și la nivelul țărilor din Estul Europei, mai ales că atât Polonia, cât și România, solicită crearea de baze militare permanente ale SUA, ca o garanție de securitate în zonă.

De asemenea, aceste ”aberații” politice, prezentate de Dan Barna, în Parlament, pot crea o situație de neînțeles pentru opinia publică din România, care cunoaște rolul esențial al SUA în sistemul de apărare al României.

Dan Barna, ministrul de externe desemnat să conducă portofoliul diplomației române într-un potențial cabinet Dacian Cioloș, a făcut o declarație controversată în timpul audierii din comisia de specialitate a Parlamentului, unde a acuzat SUA că și-ar fi luat mâna în mod formal de pe Europa de Est. Afirmația sa vine cu o zi înainte ca șeful Pentagonului, Lloyd Austin, să efectueze o vizită în România pentru a aprecia rolul de “aliat model” al Statelor Unite și al Alianței Nord-Atlantice.

“Vreau să iau câteva elemente punctuale. Relația cu Statele Unite – da, relația cu Statele Unite este unul din cei trei piloni, exact cu asta am început. Pentru că, dincolo de așezarea în pagină a programului, și în așezarea mea direcțiile strategice principale se regăsesc în ceea ce am spus deja, dar oportunitatea pe care noi o avem ca țară vine tocmai în contextul în care Statele Unite și-au luat mâna în mod formal de pe toate zonele și de pe estul Europei, mutându-și într-adevăr prioritățile în zona Pacifică, or în acest context oportunitatea pe care o avem vine tocmai din acest lucru în care americanii spun `fiți parteneri cu noi fiecare în zona voastră`, or aceasta este o poziționare firească pe care trebuie să o avem”, a spus Barna, în cadrul audierilor din comisiile de politică externă ale Camerei Deputaților și Senatului.

La finalul audierilor, fostul vicepremier și fostul candidat la prezidențiale, Dan Barna, a primit aviz negativ. S-au întrunit 20 de voturi “împotrivă”, 11 voturi “pentru” şi 4 abţineri.