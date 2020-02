Klaus Iohannis anunță un ”nou summit” privind bugetul UE: ”Rezultatul este dezamăgitor. Șansele nu sunt mai bune astăzi decât au fost ieri”

Corespondență de la Bruxelles

Președintele Klaus Iohannis a avut în noaptea de joi spre vineri o reuniune bilaterală cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul în care summitul european extraordinar dedicat negocierilor viitorului buget multianual a fost întrerupt joi seară.

Michel și cu von der Leyen au avut întrevederi bilaterale cu toți șefii de state sau de guverne ai țărilor UE.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a întrerupt joi seară, la ora 20:00, lucrările summitului european dedicat negocierilor privind cadrul financiar multianual pentru a organiza reuniuni bilaterale cu toți șefii de state sau de guverne prezenți, inclusiv cu președintele Klaus Iohannis.

Potrivit purtătorului de cuvânt al șefului Consiliului European, summitul liderilor ar urma să fie reluat vineri în jurul orei 11:00.

Surse diplomatice au declarat pentru reporterii prezenți la summit că este posibil ca președintele Consiliului European, Charles Michel, să vină cu o nouă propunere de buget vineri dimineață.

Following the bilaterals with all 27 leaders negotiations continue in the morning. @eucopresident will call plenary meeting #EUCO at 11am TBC

— Barend Leyts (@BarendLeyts) February 21, 2020