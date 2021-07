Klaus Iohannis: Apartenența la UE se resimte în buzunarul fiecărui român, însă relaţia transatlantică este “coloana vertebrală a civilizaţiei în care trăim”

Președintele Klaus Iohannis a afirmat marți, în cadrul evenimentului de lansare a dezbaterii naționale privind viitorul Europei, că proiectul european este unul de succes, însă “trebuie să recunoaștem că vocea UE în plan global este una mică”, insistând asupra caracterului vital al relației transatlantice, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană.

“Politica externă este un atribut naţional, este cea mai importantă piatră din coroana suveranităţii. Deocamdată nu sunt semne că statele din UE ar dori să renunţe la o politică externă şi de securitate naţională. Şi pentru România şi pentru mine aceste chestiuni sunt de o importanţă vitală şi, din acest motiv, am cultivat şi cultivăm relaţii care sunt benefice pentru România şi ne asigură securitatea noastră naţională, cum este Parteneriatul strategic cu SUA, cum sunt mai multe parteneriate strategice pe care le avem cu diferite state cu care avem politici foarte apropiate şi ne sprijinim reciproc”, a declarat președintele.

Șeful statului a lansat marți dezbaterea națională cu privire la viitorul Europei, ca parte a Conferinței privind viitorul Europei. La dezbatere au participat Adina Vălean, comisar european pentru transporturi, prof. univ. dr. Valentin Naumescu, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, decan al Facultății de Comunicare şi Relații Publice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, şi conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu, decan al Facultății de Științe Politice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Dezbaterea a fost moderată de jurnalistul Dan Cărbunaru, directorul CaleaEuropeană.ro.

Klaus Iohannis a vorbit despre importanța economică a apartenenței la UE, însă a transmis că relația transatlantică este coloana vertebrală a civilizației democratice.

“În plan economic, dacă vorbim de securitatea economică, apartenenţa la UE este clar ceea ce vine în sprijinul economiei româneşti şi nu doar a economiei la modul abstract, ci este o chestiune care se resimte în buzunarul fiecărui român”, a spus Iohannis, adăugând însă că relaţia transatlantică este “coloana vertebrală a civilizaţiei, a culturii democratice în care trăim, bazată pe valori, respect reciproc, colaborare”.

“Aceste lucruri nu pot fi înlocuite prin nimic şi relaţia transatlantică pentru noi este vitală, pur şi simplu în adevăratul sens al cuvântului. Asta se referă şi la noi, la România, dar este la fel de valabil şi pentru UE. În acest sens, am salutat expres noua abordare de revigorare a relaţiei transatlantice care are un aspect securitar prin NATO, are un aspect profund economic prin relaţia economică între SUA şi UE”, a explicat liderul de la Cotroceni.

Citiți și Klaus Iohannis, pledoarie pentru apărarea statului de drept în Europa: Singura soluție este curajul civic. O societate în adormire va cădea pradă unor populişti, unor falşi suveranişti

Șeful statului a mai subliniat că Uniunea Europeană este un proiect de succes, dar care nu are greutate globală în privința crizelor externe.

“Suntem în UE fiindcă noi credem în acest proiect, este un proiect de succes (…) Însă, dacă ne uităm în jur, vedem că UE este un succes în domeniul economic, în domeniul colaborării, sper cât de curând şi în domeniul gestionării crizelor – Piaţa Unică este un exemplu foarte bun în acest sens, dar, din păcate, dacă ne uităm la greutatea globală a UE trebuie să recunoaştem că vocea UE în plan global este una mică”, a adăugat șeful statului.

O Uniune Europeană a viitorului este, în viziunea României, un proiect indisolubil legat de ideea de unitate și solidaritate europeană în beneficiul tuturor, un proiect în care trebuie să ne preocupe bunăstarea tuturor statelor membre și a cetățenilor europeni, a afirmat marți președintele Klaus Iohannis, în deschiderea evenimentului de lansare oficială a dezbaterii naționale privind viitorul Europei. Șeful statului a pledat pentru o consolidare, și nu o reinventare a proiectului european, vorbind despre necesități precum Uniunea Sănătății și o Europă mai integrată prin aderarea României la Schengen și la zona euro. De asemenea, Klaus Iohannis a făcut un apel la respectarea valorilor europene pentru a “ne poate proteja de derapaje, inclusiv de cele inspirate de abordări populiste sau eurosceptice”.

Evenimentul găzduit de șeful statului la Palatul Cotroceni are ca scop dezbaterea obiectivelor şi așteptărilor legate de Conferința privind viitorul Europei, precum şi lansarea unor direcții de reflecție pentru orientarea dezbaterilor cetățenești care vor avea loc la nivel național pe acest subiect.

Obiectivul major al dezbaterii privind viitorul Europei va fi acela de consolidare a proiectului european în beneficiul tuturor cetățenilor.

La data de 9 mai 2021, a avut loc la Strasbourg lansarea simbolică a Conferinței privind viitorul Europei. Cu acea ocazie, președintele Klaus Iohannis, laureat al Premiului Carol cel Mare pentru contribuția sa la proiectul european, și alți 20 șefi de stat din UE au transmis o scrisoare către europeni de Ziua Europei, cu îndemnul: “Hai să vorbim despre Europa. Să găsim împreună calea înainte”.

Conferința reprezintă un cadru de discuții și reflecție cu privire la viitorul Europei, cu implicarea instituțiilor europene, guvernelor statelor membre, parlamentelor naționale, cetățenilor, societății civile, mediului academic, partenerilor sociali și a altor actori interesați.

Dezbaterile legate de Conferința privind viitorul Europei se vor desfășura pe parcursul anului 2021 și în primul semestru al anului 2022, în vederea formulării unor linii directoare privind viitorul Uniunii Europene.