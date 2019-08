Klaus Iohannis, apel înainte de noile manifestații ale românilor de 10 august: Guvernul să se abțină de la acțiuni de forță și să păstreze ordinea cu calm

Președintele Klaus Iohannis a făcut sâmbătă, cu prilejul lansării campaniei de strângere de semnături pentru candidatura sa la un nou mandat la Cotroceni, un apel la o manifestare frumoasă și pașnică și la păstrarea ordinii cu calm de către Guvern, în contextul în care 250.000 de români sunt așteptați la o nouă manifestație a diasporei în Piața Victoriei, la un an de la violențele din 10 august 2018.

“Vreau să spun și câteva cuvinte despre ziua de astăzi. Este 10 august. Acum un an de zile s-a întâmplat ceva ce a început foarte frumos. Românii au venit să demonstreze pașnic. După aceea, am intrat într-una din marile tragedii post-decembriste. Guvernul pesedist și-a atacat proprii cetățeni, cu bâte, cu gaze lacrimogene! Români care au demonstrat pașnic au fost atacați de Guvernul României. Eu nu îmi doresc să se mai întâmple așa ceva niciodată! Este clar că evenimentele de anul trecut din 10 august trebuie elucidate. Trebuie să vedem cine a dat comanda politică pentru așa ceva, ceva inimaginabil. Și îmi doresc tare mult ca dacă astăzi are loc o manifestare de comemorare a ce s-a întâmplat anul trecut, să fie frumoasă, pașnică și sper foarte mult ca, de data asta, Guvernul să se abțină de la acțiuni de forță și să nu facă decât ceea ce trebuie să facă, să păstreze ordinea cu calm”, a declarat şeful statului.



Președintele Klaus Iohannis a participat sâmbătă la campania de strângere de semnături pentru susţinerea candidaturii sale la alegerile prezidenţiale lansată de Partidul Naţional Liberal, transmițând că are nevoie de un semnal de susţinere din partea românilor şi a subliniat că statul trebuie reconfigurat.

Un protest de amploare este anunţat pentru sâmbătă în Piaţa Victoriei din București, la un an de la manifestaţiile antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu intervenţia în forţă a jandarmilor.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, manifestaţia este organizată de Tomescu Tommy Joul în calitate de reprezentant al Grupului de Acţiune Civică Diaspora pentru România. Cererea a fost aprobată pentru aproximativ 250.000 de persoane.