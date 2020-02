Klaus Iohannis are consultări cu partidele parlamentare după ce Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe ministrul interimar al finanțelor, Florin Cîțu, pentru funcția de prim-ministru al României.

”Am decis să desemnez pentru poziția de prim-ministru pe domnul Vasile Florin Cîțu, actualmente ministru al Finanțelor Publice, care se va prezenta, sper, într-un timp scurt în fața Parlamentului cu o echipă guvernamentală și cu un program de guvernare”, a declarat șeful statului, la finalul sesiunii de consultări cu partidele parlamentare.



”Am încheiat sesiunea de consultări cu partidele parlamentare și cred că e bine să recapitulăm pe scurt de ce am ajuns iarăși la consultări și iarăși la desemnări. Partidul Național Liberal a constituit un guvern care s-a apucat să repare lucrurile care au fost stricate. Guvernul Orban a venit cu o agendă reformatoare, a reușit în timp record să vină cu un buget pentru 2020 și s-a apucat de lucruri importante, printre care a dorit să schimbe legislația privind alegerea primarului și a consiliului local, pentru a veni mai aproape de cetățean. Acest lucru nu a fost dorit de PSD, PSD care s-a opus vehement reformelor promovate de Guvernul Orban. A reușit la momentul respectiv, PSD, să adune o majoritate care a trecut o moțiune de cenzură prin Parlament. După care am dorit să deblochez repede situația creată, am convocat consultări, am desemnat un prim-ministru și, surpriză neplăcută, PSD a început să tergiverseze procedurile în Parlament. Au trecut cele 15 zile în care conform regulamentului ar fi trebuit să se facă un vot. Nu s-a votat și atunci am intrat în riscul unui blocaj total în Parlament. Pentru a depăși acest blocaj, premierul desemnat, domnul Ludovic Orban, și-a depus mandatul și pentru astăzi deja am convocat consultări cu partidele parlamentare. Noi nu ne dorim să blocăm România! Noi ne dorim să mergem mai departe și să rezolvăm problemele țării, să rezolvăm problemele românilor. Așadar, după consultări, acum, am decis deja să fac o desemnare, pentru a mișca lucrurile în așa fel încât să nu ne blocăm politic. Așadar, astăzi, am decis să desemnez pentru poziția de prim-ministru pe domnul Vasile Florin Cîțu, actualmente ministru al Finanțelor Publice, care se va prezenta, sper, într-un timp scurt în fața Parlamentului cu o echipă guvernamentală și cu un program de guvernare”, a spus președintele, într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Klaus Iohannis a desfășurat miercuri consultări partidele şi formaţiunile parlamentare, după ce a acceptat depunerea mandatului de premier desemnat de către Ludovic Orban.