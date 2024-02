Klaus Iohannis atenționează că fermierii simt lipsa derogărilor din partea Comisiei Europene și asigură că “agricultura din România nu este afectată de produsele care tranzitează țara”

Corespondență din Bruxelles

Liderii celor 27 de state membre ai Uniunii Europene, inclusiv premierul maghiar Viktor Orban, au ajuns joi la un acord cu privire la mecanismul de sprijin de 50 miliarde de euro pentru Ucraina, înțelegerea fiind anunțată de președintele Consiliului European, Charles Michel, la doar nouă minute de la începerea summitului.

“Avem o înțelegere. Unitate!”, a scris el, pe platforma X.

Acesta a precizat că toți 27 de lideri au convenit asupra unui pachet suplimentar de sprijin de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul bugetului UE.

“Acest lucru asigură o finanțare constantă, pe termen lung și previzibilă pentru Ucraina. UE își asumă conducerea și responsabilitatea în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina; știm ce este în joc”, a conchis el.

