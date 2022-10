Klaus Iohannis califică drept “inacceptabilă” survolarea teritoriului R. Moldova de rachetele Rusiei care au atacat Ucraina

Trei rachete rusești de croazieră care au bombardat luni orașe din Ucraina au trecut pe deasupra Republicii Moldova, a anunțat, luni, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău, care din dispoziția ministrului de externe Nicu Popescu. l-a convocat pe ambasadorul rus pentru explicații.

Rachetele au survolat spațiul aerian al țării de la 8.33 până la 9.02 și au fost confirmate inclusiv de structuri responsabile din Ministerul Apărării Naționale al României și al Ucrainei, a precizat Ministerul Apărării din Republica Moldova, într-un comunicat.

Astfel, șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, a dispus convocarea de urgență a ambasadorului Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, pentru a solicita explicații părții ruse în legătură cu lansarea a 3 rachete de croazieră de pe navele militare ruse amplasate în Marea Neagră și care au tranzitat teritoriul R. Moldova în regiunea satului Cobasna și a municipiului Soroca.

“Republica Moldova consideră acest incident drept unul extrem de grav și regretabil care provoacă, fără îndoială, tensiuni suplimentare. Încălcarea spațiului nostru aerian național este complet inacceptabilă. Bombardarea țării vecine trebuie oprită imediat”, arată comunicatul MAEIE.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova’s airspace.

I instructed that Russia’s ambassador be summoned to provide an explanation.

— Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022