Klaus Iohannis, către președintele Braziliei: Oricât ar încerca Moscova să-și justifice acțiunile, Rusia e stat agresor, iar Ucraina este victima agresiunii ruse

Sute de susţinători ai fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro au invadat duminică principalele instituţii ale puterii din Brasilia, Congresul, Curtea Supremă şi Palatul prezidenţial, provocând numeroase pagube și determinând reacții de condamnare din partea Statelor Unite, a Uniunii Europene, dar și a Franței.

Bolsonariștii (n.r. – susținători ai lui Jair Bolsonaro) au protestat împotriva revenirii la putere, în urmă cu o săptămână, a preşedintelui de stânga Luiz Inacio Lula da Silva, care l-a învins pe Bolsonaro în al doilea tur de scrutin din 30 octombrie anul trecut, informează Agerpres.

Potrivit estimărilor presei locale citate de Reuters, aproximativ 3.000 de persoane au fost implicate în acest asalt.

În imaginile tentativei de insurecție, care reamintesc de asaltul asupra Capitoliului în SUA, a putut fi văzută o veritabilă maree umană de manifestanţi îmbrăcaţi în galben şi verde care iau cu asalt instituţiile puterii din Brasilia, iar reacții ferme de condamnare a manifestațiilor au venit din Statele Unite și din Europa.

“Condamn asaltul asupra democrației și transferului pașnic de putere în Brazilia”, a reacționat președintele american, Joe Biden, pe Twitter.

El a asigurat că instituțiile democratice din Brazilia au tot sprijinul din partea Statelor Unite și a avertizat că voința poporului brazilian nu trebuie subminată, arătând susținere pentru președintele Lula.

I condemn the assault on democracy and on the peaceful transfer of power in Brazil. Brazil’s democratic institutions have our full support and the will of the Brazilian people must not be undermined. I look forward to continuing to work with @LulaOficial .

În aceiași termeni, asalt asupra democrației, a fost calificată tentativa de insurecție din Brazilia și de președinta Comisiei Europene.

“Condamn cu fermitate asaltul asupra democrației în Brazilia”, a scris, pe Twitter, Ursula von der Leyen, care a precizat că aceste acțiuni reprezintă îngrijorări majore pentru apărătorii democrației.

von der Leyen și-a exprimat, totodată, întregul său sprijin pentru președintele Lula, menționând că acesta a fost ales în urma unui scrutin liber și corect.

I strongly condemn the assault on democracy in Brasil.

This is a major concern to all of us, the defenders of democracy.

My full support to President @LulaOficial, who was elected freely and fairly.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 9, 2023