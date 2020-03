Klaus Iohannis convoacă partidele la consultări: Parlamentul să lucreze cu celeritate pentru a avea un guvern împreună cu care pot să mă dedic 100% combaterii efectelor răspândirii coronavirusului

Preşedintele Klaus Iohannis a convocat pentru vineri partidele şi formaţiunile parlamentare la consultări în vederea desemnării noului prim-ministru, după ce ministrul interimar al finanțelor, Florin Cîțu, și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat.

”Domnul Florin Cîțu și-a depus astăzi mandatul de prim-ministru desemnat, un gest politic pe care îl respect. Este o hotărâre care dovedește maturitate politică, în contextul complicat provocat de coronavirus. Vreau să subliniez că această decizie nu schimbă cu nimic faptul că România are, în acest moment, un Guvern care funcționează, Guvernul Orban, care a dovedit că acționează cu toată hotărârea și responsabilitatea și ia toate deciziile necesare pentru a stopa răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus. Datorită acestor măsuri, chiar dacă mai drastice, dar luate la timp, în România numărul infectărilor a rămas destul de mic. Suntem cu toții responsabili să găsim cât mai urgent o soluție democratică la actuala situație politică. Așadar, am decis convocarea consultărilor cu partidele parlamentare pentru mâine, începând cu ora 13:00. Nu avem niciun moment de pierdut. Solicit imperativ Parlamentului să lucreze cu celeritate, astfel încât săptămâna viitoare să fie învestit un Guvern cu puteri depline, un guvern împreună cu care pot să mă dedic sută la sută combaterii efectelor răspândirii noului coronavirus, având atunci la dispoziție toate pârghiile pentru a lua măsurile ce se impun. Prioritatea zero în aceste zile este protejarea sănătății oamenilor. De aceea, repet, răfuielile și meciurile politice nu-și au deloc rostul în actualul context”, a spus președintele, într-o declarație la Palatul Cotroceni.



Retragerea lui Cîțu a intervenit cu câteva minute ca plenul Parlamentului României să se reunească pentru a acorda votul de învestire a noului Guvern, inclusiv pe fondul crizei coronavirusului și în contextul în care alegerile anticipate par imposibil de organizat, în urma deciziei Curții Constituționale, care a declarat neconstituțională ordonanța de urgență privind organizarea alegerilor anticipate.

Potrivit prevederilor cuprinse în Constituție, preşedintele României urmează să desemneze un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Apoi, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.