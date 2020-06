Klaus Iohannis, convorbire telefonică cu Reuven Rivlin: Președintele Israelului va vizita România după finalizarea crizei provocate de pandemia de COVID-19

Potrivit raportului pe 2019 al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, cu privire la libertatea religioasă din România, religiile minoritare sunt neglijate, în timp ce Biserica Ortodoxă Romana (BOR) este favorizată. Așa cum sugerează si raportul: “Grupurile religioase minoritare continuă să se pronunțe în ceea ce privește tratamentul preferențial cu care este tratată Biserica Ortodoxă Română atât la nivel național dar si local din partea guvernului.

Minoritățile religioase raportează hârțuirea congregațiilor lor de către preoții si aderenții BOR. Printre aceste hărțuiri, raportul conturează o serie de evenimente cu caracter discriminator: „hărțuirea verbala, alături de blocarea accesului in cimitire. În Aprilie, mass-media a raportat vandalizarea unui cimitir evreiesc in orașul Huși, unde mai multe persoane au distrus pietrele de mormânt.”

Sondaj al Comisiei Europene: de 43% din persoanele care au recunoscut problema discriminării religioase, în timp ce 51% au catalogat-o ca fiind rară

Actele care instigă la discriminarea religiilor minoritare în România, sunt evidențiate în sondajul realizat de către Consiliul Național de Combatere a Discriminării care sugerează următoarele “Majoritatea românilor își exprimă un nivel crescut de neîncredere in musulmani (68%), evrei ( 46%) si a altor minorități religioase (58%)”. Un alt sondaj este dat de către Comisia Europeană prin intermediul unui Eurobarometru, care sugerează un număr scăzut de persoane ce consideră sentimentul antisemit ca fiind o problemă națională. Raportat strict la antisemitism, răspunsurile au fost: „6% din respondenți consideră că anti-semitismul este o problemă in țară si 67% consideră contrariul”.

Cifrele unui alt sondaj realizat de Comisia Europeană cu privire la discriminarea la nivel național în funcție de religie arată că 43% dintre români consideră acest aspect drept o problemă, în timp ce 51% susțin că este o problemă rară.

Constituția interzice restricțiile in materie de libertate de gândire, opinie, crez religios, cât si forțarea persoanelor de a se converti unei doctrine religioase contrară convingerilor lor

Cadrul legal din România, țara ce s-a angajat in respectarea principiilor democrației liberale, prezintă libertatea religioasă a tuturor religiilor identificate in spațiul românesc. În spațiul românesc se înregistrează 18 organizații religioase. Din punct de vedere legal, raportul Departamentului de Stat al SUA definește o asociație religioasă ca fiind: „de cel puțin 300 de cetățeni care împărtășesc si practica aceeași credința si care s-au încadrat in statusul legal prin înregistrarea la Registrul Asociațiilor Religioase”. Cetățenii prin lege au drepturi, dar si responsabilități, ce sunt impuse prin lege. Printre aspectele pe care cadrul legal le interzice sunt: „discriminarea bazată pe criterii religioase in toate aspectele ale vieții publice, defăimarea religioasă si incitarea la conflict religios, cat si ofense publice împotriva simbolurilor religioase”.

Asemenea practici ce nu se aliniază normelor legale se pedepsesc, conform raportului asupra României cu amenzi de la 1.000 până la 100.000 lei, depinzând de statutul victimei, daca este o comunitate sau un individ. Totodată, legea interzice si pedepsește individul cu suma de până la 200.000 lei dar si închisoare intre 6 luni si 3 ani, pentru negarea în public a Holocaustului sau încurajarea aspectelor ce țin de glorificarea acestuia.

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANPR) a respins majoritatea revendicărilor Bisericii Greco-Catolice (BGC), deoarece proprietățile dorite sunt acaparate de Biserica Ortodoxă Română (BOR), care răspunde în fața unei legi diferite

Cazul BCG prezentat in raportul Departamentului de Stat al SUA indică o marginalizare din partea administrației guvernamentale a religiilor minoritare în paralel cu cea majoritară, Biserica Ortodoxă Română. Marginalizarea este conturată de către grupul civic „ACUM” a cărui cercetare denota următoarele discriminări religioase: „Studenții Greco-Catolici au fost presați să participe la ore religioase în cadrul BOR; manualele de istorie si publicațiile academice distorsionează sau minimalizează istoria Bisericii Greco-Catolice; BOR nu a cerut iertare pentru perioada colaborării cu Securitatea care a dus la încarcerarea, tortura si moartea preoților Greco-Catolici care au refuzat convertirea la Ortodoxism.” Nedreptățile suferite de religia minoritară pe spațiul românesc au fost conturate într-o scrisoare deschisă atât președintelui cât si premierului României in anul 2018. Până la finalul anului, guvernul nu a răspuns scrisorii. Biserica Greco-Catolica a depus plângere pe plan internațional la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru restituirea bisericilor in Bistrița si Breb. Plângerea depusă de BGC vine in urma „deciziei curții de a acorda proprietățile Greco-Catolice, Bisericii Ortodoxe Romane bazând-se pe data censului ce arată catolicii Greci ca fiind minoritari.”.

Pe data de 8 octombrie, Președintele Iohannis a ținut o ceremonie publică pentru a semna legea formării Muzeului Național de Istorie a Evreilor

Președintele României, Klaus Iohannis, s-a angajat în promovarea contribuțiilor evreiești in conturarea României moderne. Legea semnată de președintele țarii are ca efect transferarea unei clădiri a statului din centrul orașului, către Institutul Wiesel, agenția guvernamentală care se va ocupa de crearea Muzeului Național de Istorie a Evreilor.

Raportul prezintă, în același timp, România într-o lumină mai puțin favorabilă, conturând declarațiile mai multor oficiali guvernamentali ce defăimează imaginea evreilor in Romania. Printre aceștia se numără: „Fostul ministru al culturii, Valer-Daniel Breaz descrie Holocaustul ca fiind ‚un moment delicat, sa nu îl numim neplăcut sau dificil, in care unele minorități au avut de suferit“. Totodată, pe 5 august 2019, consilierul premierului Viorica Dăncilă, Dana Varga, a postat pe Facebook o fotografie prin care îl compara pe șeful statului, Klaus Iohannis, cu Adolf Hitler. Raportul semnalează derapajele politice ale guvernului in perioada 2019, conturând astfel multitudinea de reacții din partea activiștilor drepturilor omului si a comunităților Evreiești.

Ambasadorul Itinerant pentru Libertatea Religioasă la nivel International subliniază importanța libertății religioase si începe discuțiile pentru un viitor al cooperării, incluzând crearea unui reprezentant al libertății religioase in Romania

Promovarea libertății religioase in Romania este conturată nu numai pe plan intern, dar si extern prin intermediul Ambasadorului Itinerant pentru Libertatea Religioasă, membru al Biroului Libertății Religioase din cadrul Departamentului de stat al Statelor Unite. Acțiunile sale în țară sunt prezentate în raport prin: „în iunie, Ambasadorul s-a adresat conferinței de reamintire a Holocaustului sponsorizata de guvern, pentru a sublinia importanta educației în lupta împotriva urii față de evrei”.

Raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii conturează problemele actuale ale societății românești, având ca reper atragerea atenției asupra formelor de discriminare religioasă la nivel național. Mai mult, raportul SUA indică discrepanța dintre religiile minoritare si cea majoritară, în raport cu susținerea din partea oficialităților statale.

Material realizat de Radu Stinghe, stagiar