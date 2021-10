Klaus Iohannis, declarația zilei în aplauzele sălii la ceremonia decernării Premiului Carol cel Mare: Adevărata putere a UE nu este dată de viteze diferite, ci de o abordare incluzivă

Corespondență din Aachen – Dan Cărbunaru și Robert Lupițu

Astăzi gravăm un nou nume în marmura memoriei europene – Klaus Iohannis – un șef de stat al UE care și-a folosit toată puterea sa constituțională și tot curajul său personal pentru a garanta statul de drept, a afirmat sâmbătă, la Aachen, președintele Consiliului European, Charles Michel, care a susținut discursul de laudatio pentru președintele Klaus Iohannis, în calitate de laureat al Premiului Carol cel Mare pentru unitatea Europei.

Liderul Consiliului European și-a început discursul transmițând condoleanțe președintelui și poporului român pentru tragicul incendiu de la spitalul din Constanța.

În continuarea debutului discursului de laudatio, Michel a evocat personalitatea istorică a lui Carol cel Mare, simbolicul “Părinte al Europei”, subliniind că numele lui Klaus Iohannis va fi gravat în marmura istoriei europene.

“Timp de 12 secole, acest nume a ars cu putere. Un far, conducându-i pe europeni către mesajul persistent și indestructibil… al unei Europe unite. Așadar, a fost logic ca această inițiativă unică – Premiul Internațional Charlemagne – să fie lansată în acest loc istoric. Aachen. Pentru a aduce un omagiu, an de an, bărbaților și femeilor care, timp de 71 de ani, au dat viață viziunii puternice a unității europene. De Gasperi, Monnet, Adenauer, Churchill, Spaak, Schuman, Veil, Delors, Havel. Nume emblematice, toate. Și doar câțiva dintre câștigătorii prestigioși ai acestui premiu prestigios. Nume care se disting ca pietre de hotar, marcând călătoria noastră europeană. O călătorie care pare lungă în comparație cu o viață de om. Dar care este atât de scurtă în comparație cu cei 1.200 de ani care au trecut între încoronarea împăratului Carol, la Roma. Și semnarea, în același oraș etern, a tratatului care a fondat Uniunea noastră. Astăzi, gravăm un nou nume… în marmura memoriei europene… Klaus Iohannis. Sunt atât onorat, cât și emoționat să “țin în mână ciocanul și dalta”. Pentru a grava numele tău, dragă Klaus, în marmura istoriei europene“, a spus Charles Michel.

Evocând imaginile răsturnării regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu în decembrie 1989 și imaginea de după treizeci de ani, când România și Klaus Iohannis au găzduit Consiliul European de la Sibiu, fostul premier belgian a spus: “Acolo, în România, am văzut cu toții un șef de stat al UE … folosindu-și toată puterea sa constituțională. Și tot curajul său personal, pentru a garanta statul de drept”.

“Solidaritate, libertate, stat de drept. Acestea sunt fundamentele casei noastre europene comune. Ele reprezintă atât un crez, cât și un angajament. Alese în mod liber, de către popoare libere, care au ales să își lege destinele. (…) Tocmai pentru că De Gasperi, Schuman, Monnet și Spaak și-au imaginat un timp dincolo de ei înșiși – au reușit să pună bazele Uniunii noastre. În beneficiul nostru, al generațiilor viitoare. Apoi au venit constructorii. Giscard, Schmidt, Kohl, Mitterrand, Delors și alții … Cărămidă cu cărămidă, au ridicat metodic etajele mari ale casei noastre comune – piața unică, spațiul Schengen, euro“, a adăugat Michel.

“Dragul meu Klaus, tu faci parte din acest mare șir de constructori. Mai întâi, la Sibiu. Ales primar în anul 2000, v-ați apucat direct de treabă. Construind și transformând orașul – cu o rețetă puternică de ambiție și bun simț. Și Sibiul a prosperat. În doar câțiva ani, Sibiul s-a transformat într-un centru puternic de dezvoltare economică… și prosperitate. Un centru cultural strălucitor. Și o destinație turistică extrem de atractivă. O poveste de succes din România. Și o poveste de succes europeană. La fel ca un constructor de orgă – a cărui răbdare, pricepere și talent trăiesc în muzica instrumentelor lor. Ați construit un oraș modern, deschis și prosper. Munca și viziunea dumneavoastră continuă să trăiască astăzi… la Sibiu”, a continuat el.

Dear @KlausIohannis, you are one of the fiercest defenders of our common 🇪🇺 values: liberty, solidarity & rule of law.

Thank you for your invaluable contribution to the #EUCO & congratulations on this #CharlemagnePrize.

A fitting tribute to the example you set for us all. pic.twitter.com/jloDFyFjwN

— Charles Michel (@eucopresident) October 2, 2021