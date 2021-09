Klaus Iohannis denunță asocierea USR PLUS cu AUR pentru moțiunea de cenzură: Un partid care reclamă că are valori democratice se aliază cu un partid cu viziuni antagonice față de valorile euro-atlantice ale României

USR PLUS și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) au depus vineri seară la Parlament moțiunea de cenzură numită ”Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!”, semnată de 122 de parlamentari, document prin care criza politică din interiorul coaliției de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR se intensifică, deși cei de la USR PLUS afirmă că își doresc să continue coaliția

“Cei de la PNL au spus că rămân alături de premierul Florin Cîţu. Noi am transmis că acesta nu mai are încrederea, urmare şi a votului Comitetului Politic – peste aproape 400 de lideri din USR PLUS au confirmat lucrul acesta. Pe cale de consecinţă, în aceste clipe tocmai a fost depusă moţiunea de cenzură, calea parlamentară prin care sperăm ca într-un termen cât mai scurt să avem un nou premier şi coaliţia să poată să meargă mai departe”, a arătat Dan Barna, co-președintele USR PLUS într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.

Liderul USR PLUS şi-a exprimat convingerea că în momentul în care PNL va propune un nou premier, coaliţia va putea să continue.

Mesajul său a fost consolidat și de co-președintele Dacian Cioloș.

USR PLUS nu are nicio intenţie să intre într-o altă formulă guvernamentală decât cea actuală, a declarat el.

“Am încercat în şedinţa de coaliţie să convingem colegii noştri de coaliţie că un guvern, ca să funcţioneze, are nevoie de un prim-ministru care cultivă încrederea. Colegii noştri au insistat să-l susţină pe Florin Cîţu, în consecinţă folosim procedura aceasta parlamentară pentru a ajunge în situaţia în care să putem să lucrăm cu un alt prim-ministru. Intenţia noastră este să continuăm într-o formulă cu PNL şi cu UDMR, nu avem nicio intenţie să intrăm într-o altă formulă guvernamentală decât cea în care am lucrat”, a spus Cioloş la Parlament.

Situația în care USR PLUS, formațiune aflată la guvernare, a depus o moțiune de cenzură cu AUR, o formațiune considerată extremistă, a inflamat spiritele și în coaliție și în spațiul public. Premierul Florin Cîțu a afirmat că va lua legătura cu liderii europeni și cei americani pentru a informa despre o alianță toxică cu un partid extremist, în timp ce Renew Europe, grupul politic din Parlamentul European condus de Dacian Cioloș, a asigurat că nu va exista “nicio înțelegere” între USR PLUS și extrema dreaptă.

De asemenea, liderii AUR, George Simion și Claudiu Târziu, au respins categoric această teză.

“Nu ne-am aliat și nu ne vom alia cu USR. Singurul obiectiv de moment e demiterea premierului Cîțu, care și-a bătut joc de români. Nici o forță politică nu avea curajul să facă acest pas, ne-am asumat noi să depunem moțiunea. Azi, după trei zile, avem semnăturile necesare, 122 de semnături. Săptămâna viitoare, marți va fi citită în plen. Ne bucurăm să vedem că USR a lăsat deoparte orice și a venit alături de noi. Sperăm că și PSD va veni de partea poporului”, au spus cei doi.

USR PLUS, partener cu PNL și UDMR în coaliția de guvernare, a decis să inițieze procedurile privind depunerea unei moțiuni de cenzură pentru demiterea propriului guvern condus de Florin Cîțu după ce premierul l-a revocat din funcție pe ministrul justiției Stelian Ion (USR PLUS) și în condițiile în care formațiunea lui Dan Barna și Dacian Cioloș a avertizat împotriva aprobării Programului Național de Investiții Anghel Saligny.

Programul, considerat de USR PLUS drept un instrument politic în favoarea primarilor PNL în scopul susținerii lui Cîțu la șefia Partidului Național Liberal, a fost aprobat vineri în ședință de guvern.

De la şedinţă au lipsit miniştrii USR PLUS, însă a fost cvorum pentru adoptarea acestui proiect.