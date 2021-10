Klaus Iohannis, despre atitudinea Ungariei privind Tratatul de la Trianon: Mă enervează afirmaţiile despre Trianon. Eu sunt din Transilvania, iar noi am decis prin vot popular să aderăm la România

Corespondență din Aachen – Dan Cărbunaru și Robert Lupițu

Românii din Transilvania au decis prin vot popular că vor să adere la România, fiind dreptul lor la autodeterminare, a declarat vineri președintele Klaus Iohannis, la Aachen, unde a participat la Charlemagne Prize Forum on Europe (Forumul European Carol cel Mare), un eveniment tradițional organizat în marja decernării premiului Carol cel Mare, distincție pe care șeful statului o va primi sâmbătă, într-o ceremonie specială.

El a fost întrebat, în cadrul dezbaterii de la Aachen, de “un vecin care are uneori atitudine antieuropeană şi care pune sub semnul întrebării frontierele Trianonului”.

“Este puțin ca într-o familie, unde, la întâlnirea de familie, cei mai mulți au un văr de-al doilea, de-al treilea, care din cinci în cinci minute calcă în străchini, dar oricum nu-l dăm afară, că e rudă. Încercăm să-i mai dăm lecții, să-l integrăm, să-l liniștim, asta este rețeta cred. Eu nu susțin idea de eliminare, de înlăturare din organizație, pedepsele de așa natură nu aduc rezultatele scontate de mulți. Eu cred că trebuie să le spunem foarte clar acestor oameni în față care sunt așteptările și să continuăm procesul“, a răspuns Klaus Iohannis.

În acelaşi timp, a făcut referire la contextul istoric legat de Trianon.

“Știu, clar că vorbiți de țara noastră vecină, și pe mine mă enervează ba chiar mai mult decât pe dumneavoastră afirmațiile lor despre Trianon. Eu sunt președintele statului, eu sunt din Transilvania, noi am decis prin vot popular, adică noi ca popor am zis ca vrem să aderăm la România, nu am furat nimic de la nimeni, a fost autodeterminarea, dreptul nostru de autodeterminare. Transilvania așa a devenit parte a României. Atunci Transcarpatia a devenit parte a Ucrainei și așa mai departe. Dar toate acestea nu trebuie, nu se dorește, nu vrea nimeni să le facă retroactive, nu vrea nimeni să pună sub semnul întrebării niște procese istorice. Poate că asta fac niște populiști, dar populiștii aceștia, asta este, există în Europa și cred că ei nu pot fi combătuți decât prin rezultate“, a explicat Klaus Iohannis.

Poziția șefului statului vine pe un fond complicat al relației cu Ungariei în ce privește Trianonul. Președintele Ungariei, János Áder, a comparat recent anexarea Crimeei de către Rusia cu Tratatul de la Trianon, încheiat la finalul Primului Război Mondial, prin care Transilvania revenea României. Poziția șefului statului maghiar a fost exprimată în cadrul unui summit internațional organizat de președintele Ucrainei pentru susținerea Crimeei, la care și România a fost reprezentată de premierul Florin Cîțu.

Amintim că președintele Klaus Iohannis a semnat în noiembrie 2020 decretul privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon, actul juridic care a consfințit unirea Transilvaniei cu România.

La sosirea la Aachen, Klaus Iohannis a ținut și un moment de reculegere pentru victimele incendiului de la Spitalul din Constanța.

În alocuțiunea sa inițială, șeful statului a început discursul astfel: “Voi începe cu o informație tristă. Astăzi a avut loc o mare tragedie în România, într-un spital din Constanța. A fost un incendiu și, din păcate, au murit șapte pacienți. Vă rog frumos pe toți, împreună cu mine, să păstrăm un moment de reculegere! Vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru victimele incendiului de la Spitalul din Constanța!”.

În continuare, președintele a subliniat că “ne aflăm într-un punct de cotitură pentru Uniunea Europeană” și a pledat pentru investiții “în reziliența internă şi externă a Uniunii pentru a putea fi mai bine pregătiți pentru evenimente imprevizibile sau destabilizatoare în interior sau în vecinătatea noastră”.

Discursul integral al președintelui este disponibil aici.

Președintele Klaus Iohannis va fi laureat sâmbătă, la Aachen, cu Premiul “Carol cel Mare” pentru contribuția adusă la unitatea europeană. Șeful statului se alătură astfel unor importanți lideri din Europa Centrală și de Est care au primit acest premiu, precum Vaclav Havel sau Donald Tusk. Premiul, ce poartă numele împăratului fondator al Imperiului Carolingian supranumit “Părintele Europei”, este cea mai importantă distincție acordată vreodată unui om politic român.