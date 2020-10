Klaus Iohannis, despre autonomia strategică a UE solicitată de Emmanuel Macron: “România are un parteneriat strategic foarte puternic cu SUA”

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, și secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au evaluat luni, la Washington, realizările semnificative din cadrul Parteneriatului Strategic româno-american și au discutat noi priorități bazate pe cooperarea economică, energetică, politică și de securitate, se arată într-o serie de mesaje pe Twitter publicate de șeful diplomației române.

“O întâlnire excelentă cu secretarul Pompeo astăzi. Am evaluat realizările semnificative din cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și SUA în baza obiectivelor convenite de președinții Klaus Iohannis și Donald Trump în 2019. De asemenea, am discutat despre noi priorități bazate pe cooperarea noastră dinamică din punct de vedere politic, economic, energetic și de securitate”, a scris Aurescu, pe Twitter, după întrevedere.

Șeful diplomației române efectuează luni și marți o vizită bilaterală la Washington, la invitația omologului său american. Cei doi oficiali s-au întâlnit după ce ambii au susținut discursuri în cadrul Summitului Inițiativei celor Trei Mări, desfășurat în sistem videoconferință și în urma căruia statele participante au salutat anunțul SUA de a investi până la un miliard de dolari în proiectele Inițiativei.

Excellent mtg 2day w/@SecPompeo. We assessed t/significant achievements under 🇷🇴🇺🇸 #StrategicPartnership based on objectives agreed by Presidents @KlausIohannis & @realDonaldTrump in 2019. Also discussed new priorities, based on our dynamic political, security, energy&econ coop pic.twitter.com/7ZwRzrvMEk — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 19, 2020

Vizita lui Aurescu la Washington survine după ce săptămâna trecută, la Washington, ministrul român al apărării Nicolae Ciucă și secretarul american al apărării Mark Esper au semnat o foaie de parcurs privind cooperarea la nivelul apărării 2020-2030.

De altfel, într-un mesaj separat, șeful diplomației române a subliniat că el și Pompeo au discutat și despre cooperarea în materie de apărare.

“Am abordat cooperarea în domeniul apărării dintre România și SUA și eforturile noastre comune de a consolida postura NATO de apărare și descurajare și o abordare coezivă pe flancul estic, inclusiv la Marea Neagră”, a scris Aurescu.

Ministrul de externe a reafirmat că România este angajată să continuie cheltuielile strategice în materie de apărare, cu accent pe principiul partajării echitabile a responsabilităților.

“Am salutat planurile SUA de a crește prezența militară în România“, a mai subliniat Bogdan Aurescu.

#DefenseCoop We addressed 🇷🇴🇺🇸 defense coop. & joint efforts 2 stregthen @NATO defense&deterrence, cohesive approach of t/EasternFlank, incl at #BlackSea. RO is committed 2 continue strategic defense spending/ #BurdenSharing. Welcomed US plans 2 increase #MilitaryPresence in RO pic.twitter.com/vKNP72YNWv — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 19, 2020

Organizată în contextul celebrării, în 2020, a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și SUA, vizita lui Aurescu în SUA reprezintă un bun prilej pentru reconfirmarea principalelor coordonate ale Parteneriatului Strategic, precum și pentru evaluarea stadiului și prioritizarea proiectelor de interes comun, reflectând angajamentul solid al celor două țări pentru extinderea și aprofundarea tuturor dimensiunilor Parteneriatului Strategic.

Vizita lui Aurescu la Washington survine după ce săptămâna trecută, la Washington, ministrul român al apărării Nicolae Ciucă și secretarul american al apărării Mark Esper au semnat o foaie de parcurs privind cooperarea la nivelul apărării 2020-2030. Tot săptămâna trecută, România şi SUA au parafat, la Washington, un acord interguvernamental extins care permite cooperarea în ceea ce priveşte domenii de importanţă pentru România, cum ar fi proiectul Unităţilor 3 şi 4 ale Centralei Nuclearo-electrice de la Cernavodă, retehnologizarea Unităţii 1, precum şi cooperare pe diverse paliere în domeniul nuclear civil din România. Separat de acordul parafat, România a identificat interesul SUA şi pentru o componentă de finanţare de 7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul energetic printr-un Memorandum de Înţelegere cu Exim US. În același context, ambasadorul american în România a afirmat că țara noastră va găzdui în curând mai mulți militari americani și că SUA vor investi într-un proiect de conectare a Mării Baltice de Marea Neagră printr-o linie de cale ferată și o autostradă Gdansk-Constanța.